Nedeľa 28.9.2025
Meniny má Václav
Denník - Správy
28. septembra 2025
Kauza Bonaparte sa vracia pred súd, pokračovať má výsluchom znalcov
Na pôde Mestského súdu Bratislava I by malo v piatok 3. októbra pokračovať hlavné pojednávanie v kauze známej ako Bonaparte. Spolu s podnikateľom
28.9.2025 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I by malo v piatok 3. októbra pokračovať hlavné pojednávanie v kauze známej ako Bonaparte. Spolu s podnikateľom Ladislavom Bašternákom v nej čelia obžalobe pre neoprávnené uplatňovanie vratiek DPH v súvislosti s výstavbou komplexu Bonaparte aj Stanislav P. a Ivan P.
Na programe piatkového pojednávania by mal byť výsluch dvojice znalcov. Ten sa mal uskutočniť pôvodne už koncom mája, pojednávanie však vtedy zrušili pre zdravotné dôvody na strane sudcu.
Podľa obžaloby si Ladislav Bašternák, Stanislav P., Ivan P. a zosnulý Peter H. uplatnili vo februári 2011 na Daňovom úrade Bratislava II nárok na nadmerný odpočet DPH vo výške 3,4 milióna eur. Tým sa dopustili trestného činu neodvedenia dane a poistného, pričom celková suma vyplatených finančných prostriedkov predstavuje viac ako 900-tisíc eur. Obžalovaní sa na pojednávaniach od začiatku procesu nezúčastňujú.
Obhajoba ešte na pojednávaní v apríli 2024 spochybnila, že by obžalovaní konali protiprávne a zdôraznila, že neboli splnené podmienky na podanie obžaloby.
„Keby nešlo o meno Ladislav Bašternák, trestné konanie v tomto prípade by sa nikdy neviedlo,“ skonštatovala obhajkyňa jedného z obžalovaných. Podľa obhajcu Bašternáka Petra Filipa sa jeho klient vyjadril, že v predmetnej trestnej veci je nevinný.
Pokiaľ ide o obžalobu, celá je podľa Filipa založená len na jednom znaleckom posudku, ktorý ale nie je dostatočný. Podľa prokurátora bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu obžalovaní za účelom získania vratky DPH nadhodnotili stavbu komplexu Bonaparte. „Pričom hodnota stavby bola nižšia, ako deklarovali obžalovaní,“ doplnil v apríli minulého roku Šanta. Aktuálne však už má prípad na starosti prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava.
Podnikateľa Bašternáka v auguste 2021 Okresný súd Bratislava V uznal za vinného z trestného činu neodvedenia dane a poistného, súhrnný a úhrnný trest mu však neuložil. Trest, ktorý obžalovanému uložil v roku 2018 Okresný súd Bratislava II a potvrdil ho aj odvolací súd, totiž sudkyňa považovala za postačujúci.
Prokurátorka vtedy na mieste podala odvolanie, keďže pre obžalovaného požadovala sedemročný trest. Ladislav Bašternák ešte pred vynesením rozsudku svoju vinu priznal. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdil.
Podnikateľovi už v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku.
Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. V januári 2022 Bašternáka podmienečne prepustili z výkonu trestu. V decembri 2023 mu Mestský súd Bratislava I vyhovel vo veci žiadosti o obnovu konania, pokiaľ ide o trest.
Zdroj: SITA.sk - Kauza Bonaparte sa vracia pred súd, pokračovať má výsluchom znalcov © SITA Všetky práva vyhradené.
