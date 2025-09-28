|
Utorok 30.9.2025
|Úvodná strana
|
|Denník - Správy
28. septembra 2025
Kaliňák priznal, že dve percentá HDP na obranu zrejme nepôjdu, dôležitejšia je konsolidácia
Ministerstvo obrany na budúci rok zrejme nebude mať na výdavky k dispozícii dve percentá HDP, čo je záväzok Slovenska smerom k
28.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany na budúci rok zrejme nebude mať na výdavky k dispozícii dve percentá HDP, čo je záväzok Slovenska smerom k NATO. Ako povedal minister Robert Kaliňák v relácii televízie JOJ 24 Politika 24, na prvom mieste bude konsolidácia. Jeho ministerstvo chce pomôcť aj ďalším rezortom, aby mohli šetriť.
„Ministerstvo obrany prispelo v tomto roku stovkami miliónov k úsporám, v budúcom to bude v desiatkach miliónov. My sme aj prepúšťali a určite budeme zefektívňovať naše fungovanie,“ povedal Kaliňák.
Pripomenul, že jeho rezort pomáha s výstavbou nemocníc. „My sme mali šancu, pri tých úsporách, ktoré sme vykonali, sa do týchto projektov pustiť,“ dodal minister Kaliňák s tým, že nemocnica v Prešove je mimoriadne zložitý projekt.
