Nedeľa 28.9.2025
|Denník - Správy
28. septembra 2025
Smrteľná havária na Záhorí, 33-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom – FOTO
Dopravní policajti preverujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu krátko pred polnocou medzi Mikulášovom a Bílkovými Humencami v okrese Senica. Podľa ...
28.9.2025 (SITA.sk) - Dopravní policajti preverujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu krátko pred polnocou medzi Mikulášovom a Bílkovými Humencami v okrese Senica. Podľa prvotných informácií polície vodič vozidla Škoda Fabia zišiel z doposiaľ nezistených príčin mimo cestu, kde sa s autom prevrátil na bok. Pri nehode 33-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Policajti presné príčiny tejto tragickej dopravnej nehody naďalej vyšetrujú.
