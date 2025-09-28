Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.9.2025
 Meniny má Václav
 24hod.sk    Z domova

28. septembra 2025

Smrteľná havária na Záhorí, 33-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom – FOTO


Tagy: Dopravná polícia

Dopravní policajti preverujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu krátko pred polnocou medzi Mikulášovom a Bílkovými Humencami v okrese Senica. Podľa ...



nehoda senica 676x439 28.9.2025 (SITA.sk) - Dopravní policajti preverujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu krátko pred polnocou medzi Mikulášovom a Bílkovými Humencami v okrese Senica. Podľa prvotných informácií polície vodič vozidla Škoda Fabia zišiel z doposiaľ nezistených príčin mimo cestu, kde sa s autom prevrátil na bok. Pri nehode 33-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.


Policajti presné príčiny tejto tragickej dopravnej nehody naďalej vyšetrujú.


Zdroj: SITA.sk - Smrteľná havária na Záhorí, 33-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná polícia
