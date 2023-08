Kauza čiernej skládky Farná v Ivanke pri Dunaji smeruje na súd, obvinený je 48-ročný muž z Bratislavy

Zhodnotil 300-tisíc ton odpadu

Čierna skládka pri čerpacej stanici

28.8.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovanie kauzy čiernej skládky Farná v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec smeruje na súd. Ako informuje Polícia SR na svojom facebookovom profile, vyšetrovateľ environmentálnej kriminality Prezídia PZ podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na obvineného 48-ročného muža P. S. z Bratislavy.Ten je ako konateľ spoločnosti obvinený pre pokračovací zločin neoprávnené nakladanie s odpadmi v rozsahu viac ako 8,9 milióna eur s DPH.Obvinený ako jediný konateľ spoločnosti, od januára do septembra roku 2020, na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti, na ktorých sa nachádzala nelegálna skládka odpadu známa aj ako „čierna skládka odpadu FARNÁ, areál bývalého zberného dvora spoločnosti ABASK RECYKLING“, vykonával protiprávne recykláciu tohto odpadu.„Prostredníctvom spoločnosti prevádzkoval jej mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadu a protiprávne zhodnotil 300-tisíc ton odpadu ako zemina a kamenivo, betón a zmiešané odpady zo stavieb a demolácií," uvádza polícia.Obvinený ďalej od februára do mája roku 2020, v katastrálnom území Vajnory v Bratislave, na pozemkoch, kde sa v súčasnosti nachádza nelegálna skládka známa ako ,,čierna skládka odpadu pri čerpacej stanici DALIOIL, vjazd do Rače od Pezinka“, vykonával protiprávne recykláciu tohto odpadu prostredníctvom spoločnosti, ktorej je konateľom.Pomocou mobilného zariadenia zhodnotil 88-tisíc ton odpadu ako zemina a kamenivo, betón a zmiešané odpady zo stavieb a demolácií.„Obvinený P. S. a obvinená spoločnosť svojim konaním úmyselne nakladali s odpadmi vo veľkom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi," konštatuje polícia s tým, že svojim konaním zvýšili riziko ohrozenia životného prostredia, minimálne ovzdušia. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.