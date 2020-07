Kauza diplomovka je podľa Za ľudí problém, ale s extrémistami, stranami Smer a Hlas nebudú hlasovať

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.7.2020 - Poslanci strany Za ľudí sa do rozpravy o návrhu opozície na odvolanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pre kauzu jeho diplomovky neprihlásili. V spoločnom vyhlásení na sociálnej sieti uviedli, že nebudú hlasovať „s extrémistami, stranou Smer alebo Hlas a tak sa podieľať na ich snahe o rozbitie tejto vlády“.Zdôraznili, že na politickú kultúru môžu apelovať, ale „nemôžeme ju nastoľovať s fašistami a terajšími alebo bývalými smerákmi“.Podľa poslancov Za ľudí kopírovanie diplomových prác a spôsob komunikácie tejto témy nie je v poriadku a je na zodpovednosti predsedu vlády, aby vyvodil osobnú zodpovednosť.„Každý výrok, každé dielo je vizitkou jeho autora a musí s touto vizitkou žiť a niesť za ňu zodpovednosť. Rovnako odmietame akýkoľvek útok na médiá alebo novinárov. Je právom médií sa politikov pýtať a je našou povinnosťou im odpovedať, a to aj napriek tomu, že to politikom nie vždy je príjemné,“ napísali poslanci.Uviedli tiež, že nezľahčujú problémy s diplomovými prácami, vnímajú, že toto je ďalší z problémov, ktoré slovenské školstvo má a záväzkom je ho riešiť. „Sme presvedčení, že najbližšie dni ukážu, že táto vládna koalícia rieši skutočné problémy ľudí a nielen diplomovky jej členov,“ poznamenali poslanci.Parlament o návrhu na odvolanie premiéra rokuje vyše 17 hodín s dvojhodinovou prestávkou. Strany vládnej koalície avizovali, že návrh opozície nepodporia. Predseda vlády by preto mal vo funkcii zostať. Na jeho odvolanie je potrebných minimálne 76 hlasov zo 150-členného parlamentu. Opozícia s nezaradenými poslancami má 55 hlasov a koalícia 95.