Matovič zostáva vo funkcii premiéra, za jeho odvolanie hlasovalo len 47 poslancov (video)

Za vyslovenie nedôvery premiérovi totiž hlasovalo 47 členov zákonodarného orgánu a 78 bolo proti, nezdržal sa nikto. Za odchod Matoviča z funkcie sa nevyslovil ani jeden poslanec vládnej koalície.

Na odvolanie premiéra je pritom potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov parlamentu, teda minimálne 76. Návrh na odvolanie Matoviča z funkcie predložili opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) so skupinou nezaradených poslancov okolo podpredsedu NR SR Petra Pellegriniho pre kauzu jeho diplomovej práce. Schôdza sa začala vo štvrtok 23. júla o 10:00 a s výnimkou dvojhodinovej obedňajšej prestávky trvala vyše 19 hodín.

Za odvolanie Matoviča hlasovali poslanci opozičných strán Smer-SD, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko a nezaradení poslanci. Proti boli zákonodarci vládnych strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS), Za ľudí.

Opozícia podľa OĽaNO nevedela diskutovať, premiér ďakuje koalícii

Opozícia nebola dobre pripravená na odvolávanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), odrazilo sa to na diskusii v pléne Národnej rady (NR) SR. Skonštatoval to predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš po hlasovaní o vyslovení nedôvery premiérovi. Matovič opozičný pokus o odvolanie ustál. Poďakoval koaličným partnerom, že ho podržali. Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová dodala, že kauza je pre nich hlasovaním uzavretá a môžu sa venovať reformám.



"Budeme od zajtra pracovať na tom, aby sme pomohli ľuďom na Slovensku," dodal Šipoš s tým, že treba ísť ďalej a orientovať sa na to podstatné. Premiér poznamenal, že ich čaká ešte veľa práce. "Vláda získala podporu, pre SaS je týmto celá kauza uzavretá," povedala Zemanová. Neprítomnosť niektorých poslancov SaS v pléne počas odvolávania odôvodnila tým, že prítomní boli všetci, ktorí mohli.



Opozícia neuspela s pokusom odvolať premiéra Matoviča. Jej návrh na vyslovenie nedôvery šéfovi exekutívy podporilo iba 47 zo 125 prítomných poslancov. Proti bolo 78 poslancov, nikto sa nezdržal. Matovič čelil odvolávaniu pre kauzu jeho diplomovej práce, ale aj pre jeho pôsobenie v kresle premiéra.



