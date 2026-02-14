|
Sobota 14.2.2026
Meniny má Valentín
Denník - Správy
14. februára 2026
Kauza dvojičiek sa vracia pred súd, vytýčených je ešte 25 termínov pojednávania až do decembra
Špecializovaný trestný súd v Pezinku od roku 2024 opätovne prejednáva prípad ...
14.2.2026 (SITA.sk) -
Špecializovaný trestný súd v Pezinku od roku 2024 opätovne prejednáva prípad súrodencov Dávida a Dominika Krátkych, pôvodne odsúdených na doživotné tresty väzenia. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, vo veci je momentálne vytýčených ešte 25 termínov hlavného pojednávania od marca až do decembra tohoto roku.
Najvyšší súd SR totiž v prípade dvojičiek ešte vo februári 2024 vyhovel ich dovolaniu a zrušil im právoplatne uložené doživotné tresty. Dôvodom bolo podľa predsedu senátu Martina Bargela to, že bola porušená ich prezumpcia neviny, keďže ich odsúdili sudcovia Špecializovaného trestného súdu, ktorí schvaľovali aj dohody s obvinenými, ktorí neskôr vypovedali proti súrodencom.
Dovolací senát z tohto dôvodu zrušil rozsudok ŠTS z roku 2020, ako aj neskoršie uznesenie odvolacieho senátu NS SR, ktorým boli zmietnuté odvolania obžalovaných. ŠTS tak má prípad údajnej zločineckej skupiny vedenej bratmi prejednať odznovu v novom zložení senátu.
Odsúdení súrodenci argumentovali rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý rozhodol o porušení práv Dávida. „Najvyšší súd prakticky nemá inú možnosť, ako rešpektovať tento právny názor," povedal na verejnom zasadnutí vo februári 2024 Dávid Krátky. Obaja bratia zároveň prízvukovali svoju nevinu. Podľa predsedu dovolacieho senátu Bargela by však senát rozhodol rovnako aj bez rozhodnutia ESĽP.
Súd zároveň vtedy rozhodol, že dvojičky, ktoré sa zrušením rozsudku vrátili do pozície obvinených, berie do väzby. Podľa jedného z obhajcov súrodencov Mareka Paru bolo rozhodnutie dovolacieho senátu nevyhnutným dôsledkom pochybení bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry. Ten podľa neho dlhodobo porušoval všetky možné práva obvinených vrátane prezumpcie neviny.
Odvolací senát najvyššieho súdu ešte v júli 2021 potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo septembra 2020 o odsúdení dvojičiek na doživotie so zaradením do zariadenia na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia. Zločinecká skupina známa ako „Dvojičky“ vedená súrodencami sa podľa obžaloby zaoberala obchodovaním s drogami v severnej a západnej časti Slovenska. Okrem toho páchali násilnú trestnú činnosť vo vzťahu ku „konkurencii“ a dopustili sa aj vraždy člena skupiny.
Hoci v roku 2017 polícia v rámci akcie Twix zadržala a obvinila okrem bratov aj celý gang, na lavici obžalovaných nakoniec ostali sedieť iba Dávid Krátky, jeho dvojča Dominik a ich bratranec Filip K. Ostatní sa postupne dohodli s prokurátorom, súdy dohody schválili a všetci si odpykávajú vysoké tresty. Členovia skupiny priznali trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovú trestnú činnosť.
Dávid a Dominik podľa orgánov činných v trestnom konaní šéfovali gangu, ktorý páchal predovšetkým drogovú, ale aj inú trestnú činnosť od roku 2010 na území Trenčianskeho a Žilinského kraja v mestách Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín či Žilina a v ich okolí. Okrem predaja drog využívali na zabezpečenie svojho vplyvu zastrašovanie, hrubý nátlak, prípadne vydieranie. Konkurentom v distribúcii drog tiež podpaľovali autá či iné objekty.
Zdroj: SITA.sk - Kauza dvojičiek sa vracia pred súd, vytýčených je ešte 25 termínov pojednávania až do decembra © SITA Všetky práva vyhradené.
