 24hod.sk    Z domova

14. februára 2026

Tragédia v Kremnici, v miestnom potoku objavili telo muža, prípad preveruje polícia – FOTO



Telo muža bez známok života našli v piatok popoludní vo vodnom toku v meste Kremnica. Polícia v Kremnici vyšetruje prípad ako prečin usmrtenia.



225694701_1791686074375418_2231963048642981695_n e1629809793837 676x490 14.2.2026 (SITA.sk) - Telo muža bez známok života našli v piatok popoludní vo vodnom toku v meste Kremnica. Polícia v Kremnici vyšetruje prípad ako prečin usmrtenia.


Ako informovala banskobystrická polícia, na miesto udalosti bol privolaný ohliadajúci lekár, ktorý na mieste nevylúčil cudzie zavinenie smrti muža. Pre určenie presnej príčiny úmrtia bola nariadená súdna pitva.



Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Kremnici, v miestnom potoku objavili telo muža, prípad preveruje polícia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

