Sobota 14.2.2026
Meniny má Valentín
Denník - Správy
14. februára 2026
Tragédia v Kremnici, v miestnom potoku objavili telo muža, prípad preveruje polícia – FOTO
Telo muža bez známok života našli v piatok popoludní vo vodnom toku v meste Kremnica. Polícia v Kremnici vyšetruje prípad ako prečin usmrtenia.
14.2.2026 (SITA.sk) - Telo muža bez známok života našli v piatok popoludní vo vodnom toku v meste Kremnica. Polícia v Kremnici vyšetruje prípad ako prečin usmrtenia.
Ako informovala banskobystrická polícia, na miesto udalosti bol privolaný ohliadajúci lekár, ktorý na mieste nevylúčil cudzie zavinenie smrti muža. Pre určenie presnej príčiny úmrtia bola nariadená súdna pitva.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Kremnici, v miestnom potoku objavili telo muža, prípad preveruje polícia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
