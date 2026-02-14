Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. februára 2026

Vláda chce zasiahnuť proti radikalizácii mladých, pripravuje nový zákon a silnejšiu koordináciu ministerstiev – FOTO


Ministerstvo vnútra zvolalo počas uplynulého týždňa okrúhly stôl piatich členov vlády s cieľom posilniť spoločný postup ...



bezpecnost deti 676x451 14.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra zvolalo počas uplynulého týždňa okrúhly stôl piatich členov vlády s cieľom posilniť spoločný postup štátu proti radikalizácii mladých ľudí. Hlavnou témou rokovania bola potreba vytvoriť funkčný a koordinovaný systém prevencie, ktorý dokáže včas identifikovať rizikové správanie a predchádzať extrémizmu, nenávisti a násiliu v školách aj v online priestore.


Na rokovaní v Hoteli Bôrik v Bratislave sa zúčastnili minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister školstva Tomáš Drucker, minister zdravotníctva Kamil Šaško, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš a minister spravodlivosti Boris Susko.

Pripravuje sa nový zákon


Diskusia nadviazala na rokovanie z novembra 2025, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou rezortu školstva. Cieľom je pripraviť legislatívny rámec – zákon o ochrane mládeže pred radikalizáciou a extrémizmom – ktorý nastaví jasné kompetencie, mechanizmy spolupráce a dlhodobé financovanie preventívnych opatrení.

Ministri sa zhodli, že radikalizácia mladých je komplexný problém presahujúci jeden rezort. Účinná reakcia si podľa nich vyžaduje prepojenie bezpečnostných zložiek, škôl, odborníkov na duševné zdravie, sociálnych služieb aj mimovládnych organizácií.

Osobitnú pozornosť venovali včasnej identifikácii varovných signálov – ako sú prejavy nenávisti, izolácie, šikany či psychických ťažkostí, ktoré môžu viesť k násilnému správaniu. „Radikalizácia mladých je komplexný problém, ktorý nemožno riešiť izolovane, ale v spolupráci naprieč ministerstvami. Preto veľmi oceňujem ústretový prístup a spoluprácu všetkých mojich kolegov,“ uviedol minister vnútra.

Včasná identifikácia varovných signálov


Rokovanie sa opieralo aj o poznatky Kriminologického inštitútu Ministerstva vnútra SR, podľa ktorých motivácie k útokom v školskom prostredí často súvisia so šikanou, pocitom vylúčenia alebo dlhodobými psychickými problémami. Diskutovalo sa o príprave deradikalizačného programu zameraného na skorú intervenciu, odbornú pomoc a resocializáciu mladých ľudí v riziku.

Súčasťou diskusie boli aj skúsenosti z preventívnej kampane „Prelom ticho – Bezpečne na školách“, ktorú rezort vnútra realizuje v spolupráci so školstvom a Policajným zborom SR. Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová zdôraznila význam budovania dôvery medzi školami, políciou a komunitami a potrebu systematickej práce aj v online priestore.

„Zhodli sme sa, že bez jasnej koordinácie a spolupráce naprieč rezortmi nebude štát schopný včas reagovať na riziká, ktoré ohrozujú mladých ľudí. Preto podporujem vytvorenie pozície Národného koordinátora prevencie radikalizácie s jasným mandátom. Vedenie celého procesu je v gescii ministerstva školstva, ministerstvo vnútra bude naďalej garantovať bezpečnostný rozmer a podporovať budovanie kapacít v teréne,“ dodal Šutaj Eštok. Nasledujúce zasadnutie okrúhleho stola má zvolať ministerstvo zdravotníctva, čím sa má zabezpečiť kontinuita medzirezortnej spolupráce.


Zdroj: SITA.sk - Vláda chce zasiahnuť proti radikalizácii mladých, pripravuje nový zákon a silnejšiu koordináciu ministerstiev – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

