 24hod.sk    Ekonomika

07. novembra 2025

Tomášovo ministerstvo dostalo výzvu na zmenu kapacitných pravidiel zariadení sociálnych služieb


Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, Združenie miest a obcí Slovenska a združenie



676156eb84e70367763219 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, Združenie miest a obcí Slovenska a združenie Samosprávne kraje Slovenska SK8 adresovali ministrovi práce otvorený list, v ktorom žiadajú prehodnotenie legislatívneho obmedzenia maximálneho počtu 40 lôžok v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.



Obmedzenie kapacity je neefektívne


Opatrenie sa týka zariadení pre seniorov, domovov sociálnych služieb, zariadení opatrovateľskej služby a špecializovaných zariadení. Podľa signatárov limit neprináša zlepšenie kvality starostlivosti a komplikuje fungovanie zariadení, ktoré už teraz čelia vysokému dopytu a nedostatku kapacít.


V liste uvádzajú, že obmedzenie kapacity vzniklo v súvislosti s podporou komunitného charakteru starostlivosti, no považujú ho za málo efektívne. Poukazujú na to, že európska politika deinštitucionalizácie neustanovuje povinné limity lôžok, ale kladie dôraz na prostredie, individuálny prístup a rešpektovanie práv prijímateľov. Zároveň tvrdia, že Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie, ktorá má takýto limit v legislatíve, pričom v Rakúsku či v Českej republike fungujú zariadenia s podstatne vyššou kapacitou.



Organizácie upozorňujú, že počet žiadostí o umiestnenie do sociálnych zariadení rastie a limit často bráni tomu, aby poskytovatelia využili dostupné priestory alebo efektívnejšie rozložili personálne a finančné zdroje. Podľa nich ide o administratívne obmedzenie, ktoré neprispieva k zlepšeniu kvality služieb. Argumentujú tým, že rozhodujúca je úroveň personálu a podmienky prostredia, nie počet miest v budove.


Autori listu zdôrazňujú, že demografické trendy vytvoria v najbližších rokoch výrazný tlak na sieť sociálnych služieb. Podľa prognóz má počet obyvateľov nad šesťdesiat rokov do roku 2040 narásť dvojnásobne a počet osôb nad osemdesiat rokov až trojnásobne. Pripomínajú aj dlhodobo nedostatočný počet odborného personálu, pričom počas pandémie sa podľa nich ukázalo, že väčšie zariadenia dokázali pružnejšie reagovať na personálne výpadky.



Zrušenie limitu by bolo výhodnejšie


Signatári argumentujú aj skúsenosťami z iných krajín, podľa ktorých sú väčšie zariadenia udržateľnejšie z hľadiska prevádzky a investícií. Tvrdia, že zrušenie limitu by umožnilo pružnejšie prispôsobiť kapacitu dopytu, efektívnejšie využívať infraštruktúru a skrátiť čakanie na umiestnenie, pričom kontrolné mechanizmy na hodnotenie kvality sociálnych služieb zostávajú zachované. Dopĺňajú, že možnosť voľby medzi menším a väčším zariadením by zostala na prijímateľoch sociálnych služieb.


Organizácie deklarujú, že neodmietajú ani rozvoj menších komunitných zariadení, no považujú za problematické obmedzovať vznik väčších kapacít v čase, keď zariadenia zápasia s rastúcimi prevádzkovými nákladmi, obmedzenými zdrojmi na investície a tlakom na mzdy zamestnancov. V závere listu vyzývajú ministerstvo práce na prehodnotenie platnej legislatívy a na iniciovanie zmeny, ktorá by zrušila maximálny limit počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v reakcii pre SITA uviedlo, že oceňuje podporu Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Združenia miest a obcí Slovenska a združenia SK8 pri príprave reformy financovania sociálnych služieb, na ktorej pracuje v rámci spoločného sociálneho dialógu. Rezort konštatuje, že otázka maximálnej kapacity zariadení nie je súčasťou tejto reformy, no je pripravený rokovať o nej v rámci samostatnej novely zákona.




Zdroj: SITA.sk - Tomášovo ministerstvo dostalo výzvu na zmenu kapacitných pravidiel zariadení sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

