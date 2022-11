Kauza hackerského útoku sa mení na zle prepojené káble. Vinníka už podľa Kollára rieši polícia (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - V Národnej rade SR (NR SR) nešlo o hackerský útok, ale o zle prepojené káble. Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Ako povedal, spôsobil to jeden poslanec, ktorého nebude menovať, pretože to vyšetruje polícia.„Podali sme trestné oznámenie, venuje sa tomu polícia, ktorá musí preveriť, či to bol úmysel, alebo sa len niekto nudil,“ povedal Kollár. Vo štvrtok sa bude hlasovací systém testovať a parlament bude pokračovať v rokovaní v utorok 8. novembra o 9:00.