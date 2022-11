V Stráňach budú mať opäť rómskeho starostu, v Hranovnici už po ôsmich rokoch nie

Rekordný počet rómskych starostov

Starostu vymení starostka

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Stráne pod Tatrami v Kežmarskom okrese budú mať po jednom volebnom období opäť rómskeho starostu. Súčasného Rastislava Sloveňáka ( Smer-SD ) vystrieda strojník Slavomír Badžo (SRK), ktorý spomedzi piatich kandidátov získal, čo predstavuje. Od Sloveňáka ho delilo 79 hlasov.O dianí v obci s viac ako 2 300 obyvateľmi, ktorej 93 percent tvorí rómska populácia, chcelo z poslaneckej pozície spolurozhodovať najviac kandidátov v celom okrese, a to 59. Do obecného zastupiteľstva zasadnú siedmi, medzi nimi dvaja nezamestnaní.Najmladší zvolený poslanec má 27 rokov, dvaja nad 50 rokov, zvyšní majú do 40 rokov. Čo sa týka politických subjektov, najväčšie zastúpenie v zastupiteľstve bude mať Hlas-SD (4), ďalej Strana rómskej koalície (2), a ako nezávislá sa tam dostala jedna poslankyňa.Prezident Inštitútu Mateja Bela (IMB) a zároveň bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz poukázal na to, že po sobotňajších voľbách bude mať Slovensko rekordný počet starostov rómskej národnosti, a to 52. Vyplýva to z volebného monitoringu, ktorý inštitút zrealizoval.„Potvrdzuje to trend zvyšovania sa počtu rómskych lídrov v obciach. V roku 2002 ich bolo iba dvanásť,“ uviedol Ravasz . V roku 2014 stúpol ich počet na 38 a o štyri roky na 44. Najviac rómskych starostov bude v Banskobystrickom kraji, a to 19, nasleduje Prešovský kraj s 15 a Košický kraj so štrnástimi rómskymi starostami.Naopak, v Hranovnici v okrese Poprad nebude po ôsmich rokoch viesť obec rómsky starosta. Voľby tam vyhrala vedúca sestra Angelika Farkašová (Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO), ktorá získalahlasov, teda. Jej jediného protikandidáta, doterajšieho starostu Vladimíra Horvátha (SRK), delilo od víťazstva 127 hlasov.V obci s viac ako tritisíc obyvateľmi, z ktorých tvoria polovicu Rómovia, bolaz 2 216 zapísaných voličov. V deväťčlennom obecnom zastupiteľstve budú mať prevahu kandidáti za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti , ktorí sú štyria, nasledujú traja kandidáti SRK, a po jednom bude mať zastúpenie KDH