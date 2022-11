Vojenská rozviedka na Ukrajine tvrdí, že Irán plánuje dodať Rusku viac ako 200 bojových dronov

Posielajú ich rozobraté

Iránska zásielka

Drony sú rýchlejšie a zložitejšie

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že Irán plánuje Rusku dodať ďalších viac ako 200 bojových dronov. Mali by pritom medzi nimi byť aj stroje Araš-2, o ktorých iránska armáda tvrdí, že sú to útočné drony s jedným z najdlhších doletov na svete. Informuje o tom spravodajský portál CNN. „Dodávka viac ako 200 bojových dronov Šáhid-136, Mohádžir-6 a Araš-2 by podľa plánu mala byť odoslaná z Iránu do Ruskej federácie začiatkom novembra,“ uvádza rozviedka.Vo vyhlásení na komunikačnej platforme Telegram tiež uvádza, že zariadenia by mali doručiť cez Kaspické more do prístavu Astrachán. Drony pritom posielajú rozobraté, a keď sa dostanú na územie Ruska, „prevezmú ich, premaľujú a umiestnia na ne ruské označenia“.Rozviedka neuviedla, ako sa dostala k informáciám o dodávkach a CNN ich nedokázala nezávislo overiť. Zhoduje sa to však s informáciami, ktoré televízia zverejnila v utorok, podľa ktorých predstavitelia západnej krajiny monitorujúcej iránsky zbraňový program tvrdia, že Teherán sa pripravuje na veľkú zásielku dronov a balistických rakiet do Ruska.Nasadenie dronov Araš má pritom podľa CNN potenciál výrazne ovplyvniť boje na Ukrajine, pretože „dokážu niesť až päťnásobne viac výbušnín ako Šáhidy“. Hovorí sa o nich tiež, že sú omnoho rýchlejšie a je zložitejšie ich zostreliť.Predstavitelia iránskej armády tvrdia, že majú dolet až dvetisíc kilometrov, no CNN upozorňuje, že iránska armáda zvykne zveličovať schopnosti svojich zbraňových systémov.