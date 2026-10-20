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20. októbra 2026
Kauza kandidátov s takmer rovnakými menami v Košiciach pokračuje. Polaček zvolal tlačovku, prišiel aj Lőrincz
Tagy: Kandidát na primátora Komunálne a župné voľby do VÚC 2022 na Slovensku Komunálne voľby 2026 na Slovensku Košický primátor
Okrem Lörinca, ktorý je v súčasnosti starostom Sídliska KVP, sa o post košického primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza aj kandidát subjektu Jednota Slovanov Ladislav Lőrincz.
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20.10.2026 (SITA.sk) - Okrem Lörinca, ktorý je v súčasnosti starostom Sídliska KVP, sa o post košického primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza aj kandidát subjektu Jednota Slovanov Ladislav Lőrincz.
Podľa spomínanej reportáže mali niektoré obrázky, ktoré na sociálnej sieti zverejnil kandidát Lőrincz, obsahovať metadáta s informáciami o ich pôvode, podľa ktorých mala byť autorkou predmetných obrázkov členka volebného tímu súčasného primátora a kandidáta Jaroslava Polačeka.
Samotný kandidát Lőrincz v reportáži reagoval, že o tom nevie. Primátor Polaček tiež v tej istej reportáži povedal, že nevie, o čom redaktor televízie hovorí, v pozadí počuť ženu, ktorá hovorí, že nie je vlastníkom licencie. Televízia sa obrátila aj na experta na kyberbezpečnosť, ktorý vylúčil, že by mohlo ísť o narafičené dáta. Členka Polačekovho volebného tímu, ktorej sa záležitosť týka, už podľa televízie podala trestné oznámenie kvôli zneužitiu identity.
Primátor Polaček následne zvolal tlačovú besedu, kde na reportáž zareagoval. Po jeho boku počas tlačovky stál aj kandidát subjektu Jednota Slovanov Ladislav Lőrincz. Podľa Polačeka predmetná reportáž obsahovala nepravdivé informácie o údajnom zapojení členky jeho tímu do Lörinczovej kandidatúry, kriticky sa vyjadril aj k jej načasovaniu len niekoľko dní pred voľbami. Primátor tiež uviedol, že sa stretli s grafikom, ktorý pripravoval predmetné propagačné materiály a ten mal potvrdiť, že materiály vznikli na základe priamej spolupráce s kandidátom Lőrinczom. Počas tlačovej besedy tiež uviedol, že dotknutá členka jeho tímu nie je grafička, nevlastní licenciu a celkovo sa nevenuje grafickým prácam ani tvorbe dokumentov.
Terajší košický primátor, ktorý bude o niekoľko dní po tretíkrát obhajovať svoj mandát, tiež opakovane spochybnil celú reportáž, jej načasovanie, ako aj samotného experta na kyberbezpečnosť, ktorý sa pre televíziu vyjadril, avšak anonymne. Podľa Polačeka tiež jeho experti tiež spochybnili závery o týchto metadátach a dajú sa podľa nich pozmeniť. Samotný kandidát Lőrincz tiež podľa jeho slov nepoužíva email a komunikácia o predmetných grafikách prebehla prostredníctvom MMS a v e-mailovej komunikácii neexistujú.
Polaček sa podľa jeho slov s kandidátom subjektu Jednota Slovanov Ladislavom Lőrinczom predtým nepoznal. Na tlačovej besede vystúpil aj dotknutý kandidát, uviedol, že danú členku Polačekovho tímu nepozná a videl ju prvýkrát až krátko pred tlačovkou, v rámci besedy kandidátov.
„Kandidujem sám za seba,” zdôraznil. „Kto toto nahral, protikampaň proti pánovi Polačekovi, proti mne je génius. Viac nemám čo dodať,” uviedol. Doplnil tiež, že používa iba emailovú adresu svojej dcéry. Dôrazne poprel, že by prijal nejaké finančné prostriedky za kandidatúru, opakovane poprel, že by cieľom jeho kandidatúry bolo nejakým spôsobom ísť proti kandidátovi s výrazne podobným menom.
Na tlačovú besedu sa v určitom momente dostavil aj dotknutý redaktor TV Markíza, došlo ku konfrontácii medzi ním a oboma kandidátmi ohľadom dát a ich originality. Polaček redaktorovi odovzdal nosič, o ktorom tvrdil, že obsahuje originálne materiály, dožadoval sa ale, aby mu na vyjadrenie bolo poskytnutých viacero dát, aby sa k nim mohli vyjadriť.
Zdroj: SITA.sk - Kauza kandidátov s takmer rovnakými menami v Košiciach pokračuje. Polaček zvolal tlačovku, prišiel aj Lőrincz © SITA Všetky práva vyhradené.
Kauza kandidátov na post košického primátora s takmer totožnými menami pokračuje, metadáta z kampaňových obrázkov mali viesť k členke Polačekovho volebného tímu. Poukázal na to volebný tím kandidáta Ladislava Lörinca, odvolávajúc sa na reportáž televízie Markíza.
Okrem Lörinca, ktorý je v súčasnosti starostom Sídliska KVP, sa o post košického primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza aj kandidát subjektu Jednota Slovanov Ladislav Lőrincz.
Metadáta z obrázkov mali viesť k členke Polačekovho tímu
Podľa spomínanej reportáže mali niektoré obrázky, ktoré na sociálnej sieti zverejnil kandidát Lőrincz, obsahovať metadáta s informáciami o ich pôvode, podľa ktorých mala byť autorkou predmetných obrázkov členka volebného tímu súčasného primátora a kandidáta Jaroslava Polačeka.
Samotný kandidát Lőrincz v reportáži reagoval, že o tom nevie. Primátor Polaček tiež v tej istej reportáži povedal, že nevie, o čom redaktor televízie hovorí, v pozadí počuť ženu, ktorá hovorí, že nie je vlastníkom licencie. Televízia sa obrátila aj na experta na kyberbezpečnosť, ktorý vylúčil, že by mohlo ísť o narafičené dáta. Členka Polačekovho volebného tímu, ktorej sa záležitosť týka, už podľa televízie podala trestné oznámenie kvôli zneužitiu identity.
Polaček reportáž spochybnil, po jeho boku stál aj Lőrincz
Primátor Polaček následne zvolal tlačovú besedu, kde na reportáž zareagoval. Po jeho boku počas tlačovky stál aj kandidát subjektu Jednota Slovanov Ladislav Lőrincz. Podľa Polačeka predmetná reportáž obsahovala nepravdivé informácie o údajnom zapojení členky jeho tímu do Lörinczovej kandidatúry, kriticky sa vyjadril aj k jej načasovaniu len niekoľko dní pred voľbami. Primátor tiež uviedol, že sa stretli s grafikom, ktorý pripravoval predmetné propagačné materiály a ten mal potvrdiť, že materiály vznikli na základe priamej spolupráce s kandidátom Lőrinczom. Počas tlačovej besedy tiež uviedol, že dotknutá členka jeho tímu nie je grafička, nevlastní licenciu a celkovo sa nevenuje grafickým prácam ani tvorbe dokumentov.
Terajší košický primátor, ktorý bude o niekoľko dní po tretíkrát obhajovať svoj mandát, tiež opakovane spochybnil celú reportáž, jej načasovanie, ako aj samotného experta na kyberbezpečnosť, ktorý sa pre televíziu vyjadril, avšak anonymne. Podľa Polačeka tiež jeho experti tiež spochybnili závery o týchto metadátach a dajú sa podľa nich pozmeniť. Samotný kandidát Lőrincz tiež podľa jeho slov nepoužíva email a komunikácia o predmetných grafikách prebehla prostredníctvom MMS a v e-mailovej komunikácii neexistujú.
Lőrincz poprel, že by kandidoval proti Polačekovi
Polaček sa podľa jeho slov s kandidátom subjektu Jednota Slovanov Ladislavom Lőrinczom predtým nepoznal. Na tlačovej besede vystúpil aj dotknutý kandidát, uviedol, že danú členku Polačekovho tímu nepozná a videl ju prvýkrát až krátko pred tlačovkou, v rámci besedy kandidátov.
„Kandidujem sám za seba,” zdôraznil. „Kto toto nahral, protikampaň proti pánovi Polačekovi, proti mne je génius. Viac nemám čo dodať,” uviedol. Doplnil tiež, že používa iba emailovú adresu svojej dcéry. Dôrazne poprel, že by prijal nejaké finančné prostriedky za kandidatúru, opakovane poprel, že by cieľom jeho kandidatúry bolo nejakým spôsobom ísť proti kandidátovi s výrazne podobným menom.
Na tlačovú besedu sa v určitom momente dostavil aj dotknutý redaktor TV Markíza, došlo ku konfrontácii medzi ním a oboma kandidátmi ohľadom dát a ich originality. Polaček redaktorovi odovzdal nosič, o ktorom tvrdil, že obsahuje originálne materiály, dožadoval sa ale, aby mu na vyjadrenie bolo poskytnutých viacero dát, aby sa k nim mohli vyjadriť.
Zdroj: SITA.sk - Kauza kandidátov s takmer rovnakými menami v Košiciach pokračuje. Polaček zvolal tlačovku, prišiel aj Lőrincz © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora Komunálne a župné voľby do VÚC 2022 na Slovensku Komunálne voľby 2026 na Slovensku Košický primátor
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