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20. októbra 2026
Na komunálne voľby padajú stávky v stovkách eur. V Bratislave veria najviac Vallovi, na východe zase Majerskému
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
Napínavý je podľa stávkovej spoločnosti aj súboj o post košického primátora, kde zabojujú až traja silní kandidáti. Na
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20.10.2026 (SITA.sk) - Napínavý je podľa stávkovej spoločnosti aj súboj o post košického primátora, kde zabojujú až traja silní kandidáti.
Na komunálne voľby padajú v Bratislave aj na východe stávky v stovkách eur. Stávkujúci v boji o kreslo primátora Bratislavy dôverujú najviac Matúšovi Vallovi. Ten má u nich zatiaľ výraznú prevahu.
Tarek Yacoob zo stávkovej spoločnosti Fortuna priblížil, že na Valla smeruje až 65 percent vkladov. Na jeho najväčšieho konkurenta Jozefa Ráža pripadá zvyšných 35 percent.
„Čo sa týka počtu tiketov, tam je rozdiel ešte väčší – až 85 percent z nich smeruje na Valla,“ doplnil Yacoob s tým, že na druhej strane smeruje jedna z najvyšších stávok práve k ministrovi dopravy Rážovi.
Jeden zo stávkujúcich uzavrel na Ráža dve stávky v celkovej hodnote takmer 800 eur. V prípade, že by tipoval správne, môže vyhrať viac ako päťtisíc eur. Aktuálne kurzy vo Fortune sú 7,00 na víťazstvo Jozefa Ráža a 1,07 na Matúša Valla.
Napínavý je podľa stávkovej spoločnosti aj súboj o post košického primátora, kde zabojujú až traja silní kandidáti. Jasnou voľbou pre stávkujúcich je súčasný primátor Jaroslav Polaček, na ktorého smeruje 67 percent všetkých tiketov. Na Ladislava Lörinca ich pripadá 28 percent a zvyšných päť percent na Martina Mudráka. Jeden z klientov spoločnosti Fortuna podľa slov Yacooba stavil na Polačeka takmer 400 eur. V prípade úspechu tak vyhrá viac ako 900 eur.
„Stávky na Polačeka dominovali najmä v úvode, keď bol naňho vypísaný vyšší kurz. V posledných týždňoch boli vyrovnanejšie. Aktuálne sa kurz na Jaroslava Polačeka opäť zvýšil na úroveň 2,60, na Ladislava Lörinca je 1,55 a na Martina Mudráka 6,00,“ priblížil Yacoob.
Zaujímavé budú pravdepodobne aj voľby na košického župana, kde zabojuje súčasný predseda kraja Rastislav Trnka a Marián Porvažník. Najväčší objem peňazí spomedzi všetkých kandidátov, a to 65 percent tiketov, smeruje práve na Trnku. Na jeho hlavného vyzývateľa Mariána Porvažníka ich pripadá 30 percent a päť percent na poslanca Igora Šimka.
„Hoci bol Marián Porvažník najskôr kurzovým favoritom, neskôr sa situácia otočila. Aktuálne má Rastislav Trnka kurz 1,80, Marián Porvažník 1,90 a Igor Šimko 7,00,“ spresnil Yacoob. Zaujímavé pritom je, že aj keď má Šimko najmenšie šance, smeruje aj na neho vklad v stovkách eur. Jeden zo stávkujúcich si na jeho víťazstvo stavil 400 eur. Pri kurze rovných sedem by tak vyhral 2 800 eur.
Ak ide o voľbu prešovského župana, jasným favoritom stávkujúcich je súčasný župan a predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský. Za ním výraznejšie zaostávajú Milan Mazurek z hnutia Republika a minister investícií Samuel Migaľ.
Vo Fortune na Majerského smeruje 70 percent tiketov a na Mazureka 27,5 percenta tiketov. Meno Migaľa sa objavilo len na 2,5 percenta tiketov. Yacoob priblížil, že na Majerského je aktuálne kurz 1,13, na Mazureka 5,00 a na Migaľa 15,00.
Yacoob z Fortuny označil za jedného z čiernych koní komunálnych volieb kandidátku na primátorku Banskej Bystrice Dianu Javorčíkovú, ktorá štartovala na kurze 2,15 a aktuálne je kurz na jej víťazstvo 1,7.
„Celkovo na ňu ide približne polovica tiketov, rovnako ako na Jána Noska. Jej víťazstvo by sa však za určité prekvapenie asi považovalo, pred štyrmi rokmi totiž získala len necelých 25 percent hlasov. Súčasný primátor Ján Nosko vyhral už trikrát po sebe,“ doplnil Yacoob.
Neistá situácia pritom nastala aj v Trnave, kde po 12 rokoch príde k zmene na poste primátora. Súčasný primátor Peter Bročka už totiž nekandiduje a kurzy na dvoch hlavných kandidátov Evu Nemčovskú a Branislava Baroša sa začínali na takmer rovnakých hodnotách – 1,90 a 1,95. Aktuálne sa však ako favoritka ukazuje Nemčovská s kurzom 1,45. Na Barošovo víťazstvo je kurz 2,5.
„Najväčší vplyv na tento významný kurzový posun mala ďalšia kandidátka - Ľubica Horváthová, ktorá sa kandidatúry vzdala v prospech Nemčovskej,“ uzavrel Yacoob.
Zdroj: SITA.sk - Na komunálne voľby padajú stávky v stovkách eur. V Bratislave veria najviac Vallovi, na východe zase Majerskému © SITA Všetky práva vyhradené.
Na komunálne voľby padajú v Bratislave aj na východe stávky v stovkách eur. Stávkujúci v boji o kreslo primátora Bratislavy dôverujú najviac Matúšovi Vallovi. Ten má u nich zatiaľ výraznú prevahu.
Tarek Yacoob zo stávkovej spoločnosti Fortuna priblížil, že na Valla smeruje až 65 percent vkladov. Na jeho najväčšieho konkurenta Jozefa Ráža pripadá zvyšných 35 percent.
V Bratislave stávkujúci dôverujú najmä Vallovi
„Čo sa týka počtu tiketov, tam je rozdiel ešte väčší – až 85 percent z nich smeruje na Valla,“ doplnil Yacoob s tým, že na druhej strane smeruje jedna z najvyšších stávok práve k ministrovi dopravy Rážovi.
Jeden zo stávkujúcich uzavrel na Ráža dve stávky v celkovej hodnote takmer 800 eur. V prípade, že by tipoval správne, môže vyhrať viac ako päťtisíc eur. Aktuálne kurzy vo Fortune sú 7,00 na víťazstvo Jozefa Ráža a 1,07 na Matúša Valla.
V Košiciach vedie v stávkach súčasný primátor Polaček
Napínavý je podľa stávkovej spoločnosti aj súboj o post košického primátora, kde zabojujú až traja silní kandidáti. Jasnou voľbou pre stávkujúcich je súčasný primátor Jaroslav Polaček, na ktorého smeruje 67 percent všetkých tiketov. Na Ladislava Lörinca ich pripadá 28 percent a zvyšných päť percent na Martina Mudráka. Jeden z klientov spoločnosti Fortuna podľa slov Yacooba stavil na Polačeka takmer 400 eur. V prípade úspechu tak vyhrá viac ako 900 eur.
„Stávky na Polačeka dominovali najmä v úvode, keď bol naňho vypísaný vyšší kurz. V posledných týždňoch boli vyrovnanejšie. Aktuálne sa kurz na Jaroslava Polačeka opäť zvýšil na úroveň 2,60, na Ladislava Lörinca je 1,55 a na Martina Mudráka 6,00,“ priblížil Yacoob.
V súboji o košického župana sa situácia otočila
Zaujímavé budú pravdepodobne aj voľby na košického župana, kde zabojuje súčasný predseda kraja Rastislav Trnka a Marián Porvažník. Najväčší objem peňazí spomedzi všetkých kandidátov, a to 65 percent tiketov, smeruje práve na Trnku. Na jeho hlavného vyzývateľa Mariána Porvažníka ich pripadá 30 percent a päť percent na poslanca Igora Šimka.
„Hoci bol Marián Porvažník najskôr kurzovým favoritom, neskôr sa situácia otočila. Aktuálne má Rastislav Trnka kurz 1,80, Marián Porvažník 1,90 a Igor Šimko 7,00,“ spresnil Yacoob. Zaujímavé pritom je, že aj keď má Šimko najmenšie šance, smeruje aj na neho vklad v stovkách eur. Jeden zo stávkujúcich si na jeho víťazstvo stavil 400 eur. Pri kurze rovných sedem by tak vyhral 2 800 eur.
Majerský je favoritom stávkujúcich v Prešovskom kraji
Ak ide o voľbu prešovského župana, jasným favoritom stávkujúcich je súčasný župan a predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský. Za ním výraznejšie zaostávajú Milan Mazurek z hnutia Republika a minister investícií Samuel Migaľ.
Vo Fortune na Majerského smeruje 70 percent tiketov a na Mazureka 27,5 percenta tiketov. Meno Migaľa sa objavilo len na 2,5 percenta tiketov. Yacoob priblížil, že na Majerského je aktuálne kurz 1,13, na Mazureka 5,00 a na Migaľa 15,00.
Javorčíková môže byť čiernym koňom volieb v Banskej Bystrici
Yacoob z Fortuny označil za jedného z čiernych koní komunálnych volieb kandidátku na primátorku Banskej Bystrice Dianu Javorčíkovú, ktorá štartovala na kurze 2,15 a aktuálne je kurz na jej víťazstvo 1,7.
„Celkovo na ňu ide približne polovica tiketov, rovnako ako na Jána Noska. Jej víťazstvo by sa však za určité prekvapenie asi považovalo, pred štyrmi rokmi totiž získala len necelých 25 percent hlasov. Súčasný primátor Ján Nosko vyhral už trikrát po sebe,“ doplnil Yacoob.
V Trnave sa po 12 rokoch zmení primátor
Neistá situácia pritom nastala aj v Trnave, kde po 12 rokoch príde k zmene na poste primátora. Súčasný primátor Peter Bročka už totiž nekandiduje a kurzy na dvoch hlavných kandidátov Evu Nemčovskú a Branislava Baroša sa začínali na takmer rovnakých hodnotách – 1,90 a 1,95. Aktuálne sa však ako favoritka ukazuje Nemčovská s kurzom 1,45. Na Barošovo víťazstvo je kurz 2,5.
„Najväčší vplyv na tento významný kurzový posun mala ďalšia kandidátka - Ľubica Horváthová, ktorá sa kandidatúry vzdala v prospech Nemčovskej,“ uzavrel Yacoob.
Zdroj: SITA.sk - Na komunálne voľby padajú stávky v stovkách eur. V Bratislave veria najviac Vallovi, na východe zase Majerskému © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
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