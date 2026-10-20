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20. októbra 2026
Politológ vníma dvoch, nanajvýš troch potenciálnych kandidátov na post predsedu Košického samosprávneho kraja
Tagy: Kandidáti Komunálne voľby 2026 na Slovensku Politológ Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Voľby
Za paradoxné odborník považujte to, že očakáva najväčší súboj medzi kandidátmi, ktorí v predošlých regionálnych voľbách v roku 2022 nekandidovali. Politológ vníma dvoch, nanajvýš troch ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Za paradoxné odborník považujte to, že očakáva najväčší súboj medzi kandidátmi, ktorí v predošlých regionálnych voľbách v roku 2022 nekandidovali.
Politológ vníma dvoch, nanajvýš troch potenciálnych kandidátov na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Vychádza pritom z dosiaľ zverejnených prieskumov verejnej mienky, ako aj predvolebných debát. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Za paradoxné odborník považujte to, že najväčší súboj sa očakáva medzi kandidátmi, ktorí v predošlých regionálnych voľbách v roku 2022 nekandidovali.
„Najvyššiu volebnú podporu očakávam v prípade nominanta ôsmich stredo-pravých politických strán Mariána Porvažníka a kandidáta sociálnych demokratov (Hlas-SD i Smer-SD) Igora Šimka, ktorého podporujú koaličné i ďalšie politické strany zväčšia pronárodného charakteru. Avšak, bez šancí nie je ani súčasný predseda samosprávneho kraja Rastislav Trnka, aj keď v jeho prípade bude rozhodovať najmä záver kampane, ako aj to, ako sa v poslednej chvíli pred samotnou voľbou rozhodne časť nerozhodnutých voličov, ktorí nateraz lavírujú a ešte nie sú pevne rozhodnutí, koho vo voľbe podporia. Nemožno zabúdať na fakt, že Trnku v predošlých voľbách podporila i značná časť voličov pravicových politických strán, ktoré dnes stoja proti nemu,” vraví Onufrák.
V prípade kandidáta strán súčasnej parlamentnej i mimoparlamentnej opozície Mariána Porvažníka politológ podotkol, že podpora ôsmich stredo-pravých politických strán sa nemusí automaticky rovnať podpore elektorátu týchto subjektov.
„Aj keď je pravdou, že v prospech Porvažníka sa svojej kandidatúry vzdali Karel Hirman (Demokrati), ale aj Lucia Gurbaľová (KDH), na druhej strane práve zaradenie niektorých jednotlivcov do volebného tímu, vzhľadom na ich politickú minulosť, môže časť potenciálnych voličov odradiť, alebo v budúcnosti byť na príťaž,” nazdáva sa Onufrák. Silného kandidáta vníma aj v Igorovi Šimkovi, ktorého podporujú terajšie koaličné strany aj viaceré mimoparlamentné subjekty.
„Jeho silu vidím nielen v tom, že ho podporujú obe sociálnodemokratické strany (Hlas i Smer), ale aj pronárodne orientované politické strany, pričom pred pár dňami svoju podporu Šimkovi ohlásil i Tím Košice. Spoločne tak ide o veľmi silnú podporu naprieč celým Košickým krajom,” poukazuje politológ. Pozitívne zhodnotil aj Šimkovu online prezentáciu a zvolené volebné heslo "Kraj podľa ľudí. Župan, ktorý vás počúva".
„To môže u značnej časti voličov evokovať dojem, že to budú práve oni, kto bude kraj riadiť a predseda kraja bude voličov len počúvať a robiť to, čo občania budú chcieť. Síce dobré ako predvolebný slogan, ale realita je úplne iná,” poznamenal.
Dodal, že na webovej stránke tohto kandidáta mu chýbalo predstavenie kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva, v tomto smere poukázal, že predseda kraja musí mať tím ľudí o ktorých sa môže oprieť, a ktorí za ním stoja. „V tomto prípade je na škodu vecí, že tomu tak nie je. Potenciálni voliči sú tak nútení informácie o kandidátoch na poslancov zastupiteľstva kraja hľadať na iných webových stránkach,” myslí si Onufrák.
Na záver odborník poukázal, že na výsledky volieb a meno samotného víťaza, ktorý sa stane predsedom KSK, môže do značnej miery vplývať aj voličská účasť, a to, komu svoje hlasy odovzdajú občania hlásiaci sa k maďarskej národnostnej menšine. „V tejto súvislosti by som rád poznamenal, že štyria z piatich kandidátov na predsedu KSK majú svoju webovú stránku i v maďarskom jazyku, čím dali jasne najavo, že i o hlasy týchto voličov sa uchádzajú, a že im na nich záleží,” uzavrel Onufrák.
O post predsedu KSK v súčasnosti bojuje päť kandidátov. Ako nezávislý kandidát sa o pozíciu košického župana uchádza Džemal Kodrazi a s podporou parlamentných i mimoparlamentných opozičných strán, na čele s Progresívnym Slovenskom kandiduje Marián Porvažník. S podporou strán koaličných i viacerých mimoparlamentných subjektov sa o predsednícke kreslo bude uchádzať Igor Šimko, ktorý je v súčasnosti poslancom Národnej rady SR.
V Šimkov prospech sa kandidatúry nedávno vzdal Tibor Géci, ktorý kandidoval s podporou hnutia Jednota Slovanov. Ako nezávislá kandidátka a jediná žena na predsednícky post kandiduje Monika Sofiya Soročinová. Súčasný predseda KSK Rastislav Trnka bude svoj mandát obhajovať po tretíkrát ako nezávislý kandidát.
Zdroj: SITA.sk - Politológ vníma dvoch, nanajvýš troch potenciálnych kandidátov na post predsedu Košického samosprávneho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
Politológ vníma dvoch, nanajvýš troch potenciálnych kandidátov na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Vychádza pritom z dosiaľ zverejnených prieskumov verejnej mienky, ako aj predvolebných debát. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Za paradoxné odborník považujte to, že najväčší súboj sa očakáva medzi kandidátmi, ktorí v predošlých regionálnych voľbách v roku 2022 nekandidovali.
Politická minulosť môže voličov odradiť
„Najvyššiu volebnú podporu očakávam v prípade nominanta ôsmich stredo-pravých politických strán Mariána Porvažníka a kandidáta sociálnych demokratov (Hlas-SD i Smer-SD) Igora Šimka, ktorého podporujú koaličné i ďalšie politické strany zväčšia pronárodného charakteru. Avšak, bez šancí nie je ani súčasný predseda samosprávneho kraja Rastislav Trnka, aj keď v jeho prípade bude rozhodovať najmä záver kampane, ako aj to, ako sa v poslednej chvíli pred samotnou voľbou rozhodne časť nerozhodnutých voličov, ktorí nateraz lavírujú a ešte nie sú pevne rozhodnutí, koho vo voľbe podporia. Nemožno zabúdať na fakt, že Trnku v predošlých voľbách podporila i značná časť voličov pravicových politických strán, ktoré dnes stoja proti nemu,” vraví Onufrák.
V prípade kandidáta strán súčasnej parlamentnej i mimoparlamentnej opozície Mariána Porvažníka politológ podotkol, že podpora ôsmich stredo-pravých politických strán sa nemusí automaticky rovnať podpore elektorátu týchto subjektov.
„Aj keď je pravdou, že v prospech Porvažníka sa svojej kandidatúry vzdali Karel Hirman (Demokrati), ale aj Lucia Gurbaľová (KDH), na druhej strane práve zaradenie niektorých jednotlivcov do volebného tímu, vzhľadom na ich politickú minulosť, môže časť potenciálnych voličov odradiť, alebo v budúcnosti byť na príťaž,” nazdáva sa Onufrák. Silného kandidáta vníma aj v Igorovi Šimkovi, ktorého podporujú terajšie koaličné strany aj viaceré mimoparlamentné subjekty.
Online prezentácia a realita
„Jeho silu vidím nielen v tom, že ho podporujú obe sociálnodemokratické strany (Hlas i Smer), ale aj pronárodne orientované politické strany, pričom pred pár dňami svoju podporu Šimkovi ohlásil i Tím Košice. Spoločne tak ide o veľmi silnú podporu naprieč celým Košickým krajom,” poukazuje politológ. Pozitívne zhodnotil aj Šimkovu online prezentáciu a zvolené volebné heslo "Kraj podľa ľudí. Župan, ktorý vás počúva".
„To môže u značnej časti voličov evokovať dojem, že to budú práve oni, kto bude kraj riadiť a predseda kraja bude voličov len počúvať a robiť to, čo občania budú chcieť. Síce dobré ako predvolebný slogan, ale realita je úplne iná,” poznamenal.
Dodal, že na webovej stránke tohto kandidáta mu chýbalo predstavenie kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva, v tomto smere poukázal, že predseda kraja musí mať tím ľudí o ktorých sa môže oprieť, a ktorí za ním stoja. „V tomto prípade je na škodu vecí, že tomu tak nie je. Potenciálni voliči sú tak nútení informácie o kandidátoch na poslancov zastupiteľstva kraja hľadať na iných webových stránkach,” myslí si Onufrák.
Na záver odborník poukázal, že na výsledky volieb a meno samotného víťaza, ktorý sa stane predsedom KSK, môže do značnej miery vplývať aj voličská účasť, a to, komu svoje hlasy odovzdajú občania hlásiaci sa k maďarskej národnostnej menšine. „V tejto súvislosti by som rád poznamenal, že štyria z piatich kandidátov na predsedu KSK majú svoju webovú stránku i v maďarskom jazyku, čím dali jasne najavo, že i o hlasy týchto voličov sa uchádzajú, a že im na nich záleží,” uzavrel Onufrák.
O post predsedu KSK v súčasnosti bojuje päť kandidátov. Ako nezávislý kandidát sa o pozíciu košického župana uchádza Džemal Kodrazi a s podporou parlamentných i mimoparlamentných opozičných strán, na čele s Progresívnym Slovenskom kandiduje Marián Porvažník. S podporou strán koaličných i viacerých mimoparlamentných subjektov sa o predsednícke kreslo bude uchádzať Igor Šimko, ktorý je v súčasnosti poslancom Národnej rady SR.
V Šimkov prospech sa kandidatúry nedávno vzdal Tibor Géci, ktorý kandidoval s podporou hnutia Jednota Slovanov. Ako nezávislá kandidátka a jediná žena na predsednícky post kandiduje Monika Sofiya Soročinová. Súčasný predseda KSK Rastislav Trnka bude svoj mandát obhajovať po tretíkrát ako nezávislý kandidát.
Zdroj: SITA.sk - Politológ vníma dvoch, nanajvýš troch potenciálnych kandidátov na post predsedu Košického samosprávneho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidáti Komunálne voľby 2026 na Slovensku Politológ Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Voľby
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