Kauza miliónových televíznych zmeniek pokračuje. Predloží obžalovaný podnikateľ Agh dôkaz od tajných?

Agh mal vytvoriť dve zmenky

Kočner a Rusko dostali trest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - V utorok 28. septembra má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať hlavné pojednávanie v kauze miliónových televíznych zmeniek, v ktorej čelí obžalobe podnikateľ Štefan Agh Ako avizoval na poslednom pojednávaní 3. septembra, súdu plánuje predložiť listinné dôkazy vo svoj prospech.Konkrétne by malo ísť o dokument z dielne Slovenskej informačnej služby , ktorý dokazuje, že zmenky podpísané bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom Ruskom existovali už v roku 2000 a neboli vytvorené neskôr, ako tvrdia orgány činné v trestnom konaní.Podľa obžaloby vytvoril Štefan Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá vo výške 26 miliónov eur.Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade.Štefan Agh sa svojím konaním podľa prokuratúry dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi uložil ŠTS v roku 2020 v kauze zmenky tresty zhodne po 19 rokov väzenia. Najvyšší súd SR tresty potvrdil na verejnom zasadnutí 12. januára tohto roku.