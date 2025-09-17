Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

17. septembra 2025

Medziročná inflácia v eurozóne v auguste zostala na úrovni 2 %


Tagy: Eurozóna Inflácia

Medziročná inflácia v eurozóne v auguste bola rovnako ako v júli na úrovni 2 percentá. Predbežný odhad pritom naznačoval, že sa zvýšila na 2,1 ...



Zdieľať
inflation_tariffs_grocery_shopping_37975 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Medziročná inflácia v eurozóne v auguste bola rovnako ako v júli na úrovni 2 percentá. Predbežný odhad pritom naznačoval, že sa zvýšila na 2,1 percenta. Revízia smerom nadol bola výsledkom toho, že ceny energií klesli trochu výraznejšie, ako sa pôvodne odhadovalo. Informoval o tom v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat.


Ceny energií v auguste v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa znížili o 2 percentá. Podľa predbežného odhadu energie v menovom bloku medziročne zlacneli o 1,9 percenta.

Celková medziročná inflácia v krajinách používajúcich spoločnú európsku menu tak v auguste bola na úrovni, ktorú si želá udržiavať Európska centrálna banka.


Zdroj: SITA.sk - Medziročná inflácia v eurozóne v auguste zostala na úrovni 2 % © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurozóna Inflácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kauza podplácania Ľudovíta Makóa sa stále neuzavrela, na zasadnutí chýbal sudca
<< predchádzajúci článok
Nový album, európske turné a koncert v Bratislave: HAUSER chystá nezabudnuteľný večer!

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 