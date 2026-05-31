31. mája 2026

Kauza Šimečkovej matky nesúvisí s Michalom Šimečkom, podľa Korčoka ide o vyfabrikovaný prípad


Šimečka o tejto kauze zreteľne komunikuje a neodtláča ju od seba v zmysle, že by sa zastával matky. Kauza Šimečkovej matky nie je kauza



31.5.2026 (SITA.sk) - Šimečka o tejto kauze zreteľne komunikuje a neodtláča ju od seba v zmysle, že by sa zastával matky.


Kauza Šimečkovej matky nie je kauza Michala Šimečku. Zdôraznil to podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Ivan Korčok v relácii televízie JOJ 24 Politika 24.

Matky sa nezastáva


Reagoval tak na to, či môže progresívcom uškodiť, keď bude Šimečka naďalej vo funkcii predsedu hnutia. Korčok podotkol, že Šimečka o tejto kauze zreteľne komunikuje a neodtláča ju od seba v zmysle, že by sa zastával matky. „Veď on o svojom najbližšom hovorí ‚padni komu padni´,“ dodal Korčok.

Podľa Korčoka ide o vyfabrikovanú kauzu, ktorá má prekryť kauzy súčasnej koalície. „Dostávajú sa von informácie od finančnej správy a iných úradov. Faktúry sa dostávajú von, ktoré nemá ani sám Michal Šimečka. Toto nie je kauza Šimečku “ povedal Korčok. Otázka predsedu PS je podľa jeho slov vyriešená.

Strana je zomknutá


„Strana je konsolidovaná zomknutá, máme tieňovú vládu, funkčný parlamentný klub a pracujeme na programových veciach. My sme po tejto stránke skonsolidovaní,“ doplnil podpredseda PS. To, na čo to v skutočnosti poukazuje, je podľa neho zúfalstvo koalície a osobitne premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

„On sám cíti, že nemá čo dať a nevie nič robiť s cenami, ktoré ľudí trápia a nevie okecať, že sa rozpadá prešovská nemocnica, tak sa to prekrýva takýmito vecami,“ upozornil Korčok, ktorý verí, že ľudia rozumejú tomu, že ide o vyfabrikovanú kauzu, ktorá slúži jedinej veci - oslabeniu lídra preferenčne najsilnejšej opozičnej strany.


Zdroj: SITA.sk - Kauza Šimečkovej matky nesúvisí s Michalom Šimečkom, podľa Korčoka ide o vyfabrikovaný prípad © SITA Všetky práva vyhradené.

