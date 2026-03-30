Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
30. marca 2026
Kauza vraždy mafiána Niguta má nový verdikt. Jeden obžalovaný je nevinný, druhý vinný bez ďalšieho trestu
30.3.2026 (SITA.sk) - Dvojica obžalovaných v kauze úkladnej vraždy mafiána Róberta Niguta a v prípade neúspešného pokusu o vraždu podnikateľa Mariana Kakalejčíka si v pondelok vypočula už druhý verdikt Špecializovaného trestného súdu. Ako informoval spravodajský portál Aktuality.sk, podnikateľa Radovna Vargu senát Michala Trubana aj tentokrát spod obžaloby oslobodil.
Spoluobžalovaného Ladislava Alföldiho síce uznal za vinného, no upustil od uloženia súhrnného trestu, keďže ten si už odpykáva 25-ročný trest za iné zločiny. Rozsudok nie je právoplatný, odvolanie už ohlásili prokurátor aj obžalovaný Alföldi.
„Totožný senát Špecializovaného trestného súdu v zložení Michal Truban, Roman Púchovský a Peter Pulman o kauze už raz rozhodol. V decembri 2023 oboch mužov oslobodil spod obžaloby. Svedkov z prostredia zločineckých skupín vtedy spochybnil ako kajúcnikov – teda spolupracujúcich obvinených, pri Vargovi podľa názoru súdu chýbali presvedčivé dôkazy, že k objednávke prvej či druhej vraždy vôbec došlo," pripomenuli Aktuality.sk. Najvyšší súd SR následne na základe odvolania prokurátora rozsudok zrušil a prvostupňovému súdu prikázal vo veci opätovne konať.
Podľa obžaloby sa Róbert Nigut v auguste 2013 neúspešne pokúsil o vraždu podnikateľa Kakalejčíka v lokalite Jahodná pri Košiciach. „Strieľal naňho zo samopalu z BMW, keď plánovaná obeť šoférovala iné auto. Hoci ho trafil do hrude aj tváre, Kakalejčíkovi sa podarilo ujsť do lesa. Nigut na mieste nechal komplica – šoféra, a ušiel. Následne sa ukrýval, nejaký čas zrejme aj v Maďarsku. Pomáhať mu mal František Dora mladší, ktorého odsúdili spolu s jeho otcom, niekdajším starostom Dolného Chotára v okrese Dunajská Streda na 25 rokov za iné zločiny," pripomenul spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že Vargu s Dorom mladším spájali nelegálne obchody.
Niekoľko mesiacov po Nigutovej zbabranej akcii sa podnikateľ údajne stretol s Dorom a Alföldim a objednal si vraždu mafiána. Vražda Niguta sa podľa orgánov činných v trestnom konaní udiala tak, že dotyčného doviezli z Maďarska, kde sa skrýval, na Slovensko, konkrétne k zadnej bráne rodinného domu Doru ml. v obci Čierny Brod v okrese Galanta.
„Podľa obžaloby mal Alföldi vystúpiť pod zámienkou, že niečo potrebuje z kufra. Následne zozadu cez sedadlo na Niguta viackrát vystrelil. Auto zaparkovali v garáži, mŕtveho muža vyzliekli a telo zabalili do fólie. Potom ho previezli na pozemok v obci Dolný Chotár, kde s komplicom Jurajom Bugárom bagrom vyhĺbili jamu a zakopali ho," uviedol portál. Doplnil, že pozostatky Niguta objavili v roku 2022, pričom jeho identitu potvrdila analýza DNA. „Na miesto, kde telo ležalo pod hrubou vrstvou zeminy, vtedy policajtov zaviedol práve Alföldi," dodali Aktuality.sk.
Zdroj: SITA.sk - Kauza vraždy mafiána Niguta má nový verdikt. Jeden obžalovaný je nevinný, druhý vinný bez ďalšieho trestu © SITA Všetky práva vyhradené.
