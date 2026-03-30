Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 30.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vieroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

30. marca 2026

Kauza vraždy mafiána Niguta má nový verdikt. Jeden obžalovaný je nevinný, druhý vinný bez ďalšieho trestu


Zdieľať
67a4a8f447876313205633 676x451 30.3.2026 (SITA.sk) - Dvojica obžalovaných v kauze úkladnej vraždy mafiána Róberta Niguta a v prípade neúspešného pokusu o vraždu podnikateľa Mariana Kakalejčíka si v pondelok vypočula už druhý verdikt Špecializovaného trestného súdu. Ako informoval spravodajský portál Aktuality.sk, podnikateľa Radovna Vargu senát Michala Trubana aj tentokrát spod obžaloby oslobodil.


Spoluobžalovaného Ladislava Alföldiho síce uznal za vinného, no upustil od uloženia súhrnného trestu, keďže ten si už odpykáva 25-ročný trest za iné zločiny. Rozsudok nie je právoplatný, odvolanie už ohlásili prokurátor aj obžalovaný Alföldi.

Prípad sa už raz skončil oslobodením


„Totožný senát Špecializovaného trestného súdu v zložení Michal Truban, Roman Púchovský a Peter Pulman o kauze už raz rozhodol. V decembri 2023 oboch mužov oslobodil spod obžaloby. Svedkov z prostredia zločineckých skupín vtedy spochybnil ako kajúcnikov – teda spolupracujúcich obvinených, pri Vargovi podľa názoru súdu chýbali presvedčivé dôkazy, že k objednávke prvej či druhej vraždy vôbec došlo," pripomenuli Aktuality.sk. Najvyšší súd SR následne na základe odvolania prokurátora rozsudok zrušil a prvostupňovému súdu prikázal vo veci opätovne konať.

Podľa obžaloby sa Róbert Nigut v auguste 2013 neúspešne pokúsil o vraždu podnikateľa Kakalejčíka v lokalite Jahodná pri Košiciach. „Strieľal naňho zo samopalu z BMW, keď plánovaná obeť šoférovala iné auto. Hoci ho trafil do hrude aj tváre, Kakalejčíkovi sa podarilo ujsť do lesa. Nigut na mieste nechal komplica – šoféra, a ušiel. Následne sa ukrýval, nejaký čas zrejme aj v Maďarsku. Pomáhať mu mal František Dora mladší, ktorého odsúdili spolu s jeho otcom, niekdajším starostom Dolného Chotára v okrese Dunajská Streda na 25 rokov za iné zločiny," pripomenul spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že Vargu s Dorom mladším spájali nelegálne obchody.

Objednávka vraždy a prevoz zo zahraničia


Niekoľko mesiacov po Nigutovej zbabranej akcii sa podnikateľ údajne stretol s Dorom a Alföldim a objednal si vraždu mafiána. Vražda Niguta sa podľa orgánov činných v trestnom konaní udiala tak, že dotyčného doviezli z Maďarska, kde sa skrýval, na Slovensko, konkrétne k zadnej bráne rodinného domu Doru ml. v obci Čierny Brod v okrese Galanta.

Niguta

„Podľa obžaloby mal Alföldi vystúpiť pod zámienkou, že niečo potrebuje z kufra. Následne zozadu cez sedadlo na Niguta viackrát vystrelil. Auto zaparkovali v garáži, mŕtveho muža vyzliekli a telo zabalili do fólie. Potom ho previezli na pozemok v obci Dolný Chotár, kde s komplicom Jurajom Bugárom bagrom vyhĺbili jamu a zakopali ho," uviedol portál. Doplnil, že pozostatky Niguta objavili v roku 2022, pričom jeho identitu potvrdila analýza DNA. „Na miesto, kde telo ležalo pod hrubou vrstvou zeminy, vtedy policajtov zaviedol práve Alföldi," dodali Aktuality.sk.


Zdroj: SITA.sk - Kauza vraždy mafiána Niguta má nový verdikt. Jeden obžalovaný je nevinný, druhý vinný bez ďalšieho trestu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 