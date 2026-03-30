|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 30.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vieroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. marca 2026
Pellegrini navštívil Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť likvidácie výbušných systémov v Trenčíne – VIDEO, FOTO
Centrá excelentnosti na Slovensku sú nenápadné, no vykonávajú v rámci NATO významnú prácu. Uviedol to prezident
Zdieľať
30.3.2026 (SITA.sk) - Centrá excelentnosti na Slovensku sú nenápadné, no vykonávajú v rámci NATO významnú prácu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas návštevy Medzinárodného centra výnimočnosti NATO pre oblasť likvidácie výbušných systémov, 6. spojovacieho pluku a Leteckých opravovní v Trenčíne pri príležitosti 22. výročia vstupu SR do NATO.
Prezident podotkol, že na Slovensku máme centrá, ktoré poskytujú tréning pre vojakov z celej Severoatlantickej aliancie, na čo môže byť krajina hrdá. Pellegrini vyzdvihol pozíciu SR a jej expertízu a súčasne ocenil, že centrum v Trenčíne získalo najvyššiu možnú certifikáciu NATO. „Je to oblasť, ktorá je pre nás dôležitá nielen v čase vojnového ohrozenia alebo schopnosti fungovať s výbušnými systémami, ale aj v čase mieru,“ dodal prezident.
Pellegrini zdôraznil, že Slovensko nie je len pasívnym členom NATO. „Zapájame sa aj do takýchto významných projektov, ako sú centrá excelentnosti. Centrum excelentnosti pre likvidáciu výbušných systémov je jedno z nich a ja som veľmi rád, že na Slovensku postupne vzniká aj ďalšie centrum excelentnosti pre nepriamu delostreleckú paľbu,“ povedal prezident.
Slovensko má podľa jeho slov potenciál nielen vyrábať zbrane, ale aj vyvíjať nové systémy. Aj keď sú tieto centrá nenápadné, vykonávajú podľa prezidenta v rámci NATO významnú prácu a školia sa v nich aj vojaci z iných krajín. Prezident vyzdvihol aj moderné formy výcviku a tiež vývoj smerom k umelej inteligencii a virtuálnej realite.
Priblížil, že budúci experti, ktorí budú narábať s výbušninami a budú ich likvidovať, sa už postupne pripravujú aj vo virtuálnom prostredí s použitím modernej výpočtovej techniky. Umožňuje im to simulovať rôzne prostredia a nastražené výbušné systémy.
Pellegrini súčasne zdôraznil aj význam investícií do slovenskej armády. Všetky podľa neho majú zmysel, pretože Ozbrojené sily SR musia byť schopné čo najviac brániť integritu, územnú celistvosť a bezpečnosť obyvateľov. Prezident však upozornil aj na výzvy v kontexte posúvania termínov dodávok. Verí však, že rezort obrany bude tlačiť na výrobcov, aby si čo najskôr začali plniť svoje zmluvné podmienky. Poukázal súčasne aj na výrazný rast cien vojenského materiálu a potrebu efektívneho prístupu.
„Musíme modernizovať a na druhej strane vítam aj prístup slovenskej armády alebo slovenského ministerstva obrany, že sa máme sústrediť nie na percento, ale na spôsobilosti a schopnosti, ktoré má armáda spĺňať," doplnil prezident.
Pellegrini je názoru, že obzvlášť obozretný treba byť pri nákupe nových technológií. „Preto je správny prístup aj náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, že je to takzvaná taktická rezervovanosť, čo znamená nie skočiť po každej novinke, ale počkať, ako sa situácia vyvinie a nakúpiť naozaj to, čo spĺňa tie najmodernejšie štandardy, ktoré potrebujeme vzhľadom na veľmi dynamický vývoj,“ uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini navštívil Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť likvidácie výbušných systémov v Trenčíne – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
