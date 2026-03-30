Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
30. marca 2026
Mestské súdy Bratislava III a IV majú novú modernú budovu v Ružinove, minister Susko sľubuje vyššiu efektívnosť a úspory – VIDEO
Mestské súdy Bratislava III a IV majú novú modernú budovu, v pondelok vošla do plnej prevádzky. Na tlačovej besede o tom informoval minister spravodlivosti
30.3.2026 (SITA.sk) - Mestské súdy Bratislava III a IV majú novú modernú budovu, v pondelok vošla do plnej prevádzky. Na tlačovej besede o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Súdy tak po novom sídlia v administratívnej budove BBC 1 Plus v bratislavskom Ružinove. Otvorenie budovy pre verejnosť má podľa neho nielen symbolický, ale predovšetkým praktický význam pre fungovanie spravodlivosti v hlavnom meste.
„Spravodlivosť nie je abstraktný pojem. Je to každodenná práca sudcov, vyšších súdnych úradníkov, asistentov, administratívnych pracovníkov a predovšetkým služba pre občana. Aby táto služba mohla fungovať kvalitne, musí mať aj dôstojné a moderné podmienky,“ povedal minister. Nová moderná budova podľa jeho slov spĺňa štandardy 21. storočia z pohľadu technického vybavenia, bezpečnosti aj komfortu pre verejnosť.
Minister sľubuje lepšiu dostupnosť k súdu, rýchlejší prístup k spravodlivosti, lepšiu organizáciu práce a dôstojnejšie podmienky pre všetkých, ktorí sa súdnych konaní zúčastňujú. Nová budova je súčasťou dlhodobých snáh o modernizáciu justičnej infraštruktúry. „Nie je to len investícia do budovy, ale najmä do dôvery v právny štát. Lebo dôvera občanov v spravodlivosť sa buduje nielen samotnými rozhodnutiami súdov, ale aj tým, ako dostupne, transparentne a profesionálne tieto inštitúcie pôsobia navonok,“ dodal Susko.
Moderná budova je však podľa neho iba jedným krokom. Ako podotkol, tou skutočnou výzvou zostáva zvyšovanie efektívnosti súdnych konaní, digitalizácia a posilňovanie dôvery verejnosti v justíciu.
Susko priblížil, že presťahovaním súdov do jednej budovy štát postupne ušetrí významné finančné prostriedky na nájomnom a samotnej prevádzke. Ročne to bude úspora 1,9 milióna eur. Nový priestor má rozlohu viac ako 15-tisíc metrov štvorcových a poskytuje kapacitu približne 500 zamestnancom. Pre občanov je pripravených 45 pojednávacích miestností a čakacie zóny s elektronickými informačnými tabuľami.
Minister informoval, že z hľadiska Plánu obnovy a odolnosti budova spĺňa všetky ukazovatele, či už ide o rozsah, alebo dosiahnutie zásadnej energetickej úspory. Budova je zaradená do zelenej triedy a disponuje modernými technickými riešeniami, ako napríklad zelená strecha, chladené stropy či ďalšie prvky zvyšujúce energetickú efektívnosť a environmentálnu udržateľnosť.
Projekt bol však podľa ministra náročný a kontroverzný, pretože ho po bývalom vedení dostali v katastrofálnom stave a vo veľkom časovom sklze. Hrozilo tak nesplnenie míľnika z plánu obnovy, strana finančných prostriedkov či prípadné sankcie zo strany Európskej komisie. „V určitom momente sme boli nútení nasadiť krízové riadenie. Ak by sme k tomu nepristúpili, dnes by sme tu nemohli stáť,“ dodal Susko s tým, že míľnik sa napokon podarilo dosiahnuť a zachránilo sa tak viac ako 60 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Mestské súdy Bratislava III a IV majú novú modernú budovu v Ružinove, minister Susko sľubuje vyššiu efektívnosť a úspory – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová moderná budova
„Spravodlivosť nie je abstraktný pojem. Je to každodenná práca sudcov, vyšších súdnych úradníkov, asistentov, administratívnych pracovníkov a predovšetkým služba pre občana. Aby táto služba mohla fungovať kvalitne, musí mať aj dôstojné a moderné podmienky,“ povedal minister. Nová moderná budova podľa jeho slov spĺňa štandardy 21. storočia z pohľadu technického vybavenia, bezpečnosti aj komfortu pre verejnosť.
Minister sľubuje lepšiu dostupnosť k súdu, rýchlejší prístup k spravodlivosti, lepšiu organizáciu práce a dôstojnejšie podmienky pre všetkých, ktorí sa súdnych konaní zúčastňujú. Nová budova je súčasťou dlhodobých snáh o modernizáciu justičnej infraštruktúry. „Nie je to len investícia do budovy, ale najmä do dôvery v právny štát. Lebo dôvera občanov v spravodlivosť sa buduje nielen samotnými rozhodnutiami súdov, ale aj tým, ako dostupne, transparentne a profesionálne tieto inštitúcie pôsobia navonok,“ dodal Susko.
Moderná budova je však podľa neho iba jedným krokom. Ako podotkol, tou skutočnou výzvou zostáva zvyšovanie efektívnosti súdnych konaní, digitalizácia a posilňovanie dôvery verejnosti v justíciu.
Náročný a kontroverzný projekt
Susko priblížil, že presťahovaním súdov do jednej budovy štát postupne ušetrí významné finančné prostriedky na nájomnom a samotnej prevádzke. Ročne to bude úspora 1,9 milióna eur. Nový priestor má rozlohu viac ako 15-tisíc metrov štvorcových a poskytuje kapacitu približne 500 zamestnancom. Pre občanov je pripravených 45 pojednávacích miestností a čakacie zóny s elektronickými informačnými tabuľami.
Minister informoval, že z hľadiska Plánu obnovy a odolnosti budova spĺňa všetky ukazovatele, či už ide o rozsah, alebo dosiahnutie zásadnej energetickej úspory. Budova je zaradená do zelenej triedy a disponuje modernými technickými riešeniami, ako napríklad zelená strecha, chladené stropy či ďalšie prvky zvyšujúce energetickú efektívnosť a environmentálnu udržateľnosť.
Projekt bol však podľa ministra náročný a kontroverzný, pretože ho po bývalom vedení dostali v katastrofálnom stave a vo veľkom časovom sklze. Hrozilo tak nesplnenie míľnika z plánu obnovy, strana finančných prostriedkov či prípadné sankcie zo strany Európskej komisie. „V určitom momente sme boli nútení nasadiť krízové riadenie. Ak by sme k tomu nepristúpili, dnes by sme tu nemohli stáť,“ dodal Susko s tým, že míľnik sa napokon podarilo dosiahnuť a zachránilo sa tak viac ako 60 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Mestské súdy Bratislava III a IV majú novú modernú budovu v Ružinove, minister Susko sľubuje vyššiu efektívnosť a úspory – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Raši informoval o predložení návrhu na predĺženie funkčného obdobia predstaviteľov samospráv, hovorí o zásadnej zmene – VIDEO
Raši informoval o predložení návrhu na predĺženie funkčného obdobia predstaviteľov samospráv, hovorí o zásadnej zmene – VIDEO