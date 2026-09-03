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03. septembra 2026
Kauza vraždy študenta Daniela Tupého pokračuje až v novembri, polícia má zabezpečiť dvoch utajených svedkov
Pojednávanie sa odkladá na november.
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3.9.2026 (SITA.sk) - Pojednávanie sa odkladá na november.
Zdroj: SITA.sk - Kauza vraždy študenta Daniela Tupého pokračuje až v novembri, polícia má zabezpečiť dvoch utajených svedkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Kauza vraždy študenta Daniela Tupého pokračuje až v novembri, polícia má zabezpečiť dvoch utajených svedkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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