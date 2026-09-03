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03. septembra 2026

Kauza vraždy študenta Daniela Tupého pokračuje až v novembri, polícia má zabezpečiť dvoch utajených svedkov


Tagy: hovorca bratislavských súdov Súdny proces Súdy Vražda Daniela Tupého

Pojednávanie sa odkladá na november.



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67a32a861cc3d231313647 scaled 1 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Pojednávanie sa odkladá na november.





Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 mal na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračovať v piatok 4. septembra, pojednávať sa však nakoniec bude až 6. novembra. Ako pre SITA vysvetlil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, pôvodne vytýčený termín bol zrušený z dôvodu neprítomnosti náhradného sudcu.


Polícia by do novembrového termínu mala zabezpečiť účasť dvoch utajených svedkov, keďže na predošlom pojednávaní v júni sa jej to nepodarilo. Rovnako sa vtedy nepodarilo zabezpečiť zo Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) trestný spis Juraja Ondrejčáka, prezývaného Piťo. Súd preto odsúdeného Ondrejčáka v júni ani nepredvolal za účelom ďalšej svedeckej výpovede.



Svedkovia odmietli vypovedať


Piťo, ktorý v rámci tohto súdneho procesu už raz ako svedok vypovedal, sa mal vyjadriť k zoznamu osôb podozrivých z útoku na študenta, ktorý on sám v minulosti odovzdal štátnym orgánom, konkrétne bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Zoznam je pritom súčasťou trestného spisu odsúdeného šéfa zločineckej skupiny piťovci. Samosudca Tomáš Škultéty zároveň v júni avizoval, že na ďalší termín pojednávania predvolá ďalšieho svedka a ak sa mu podarí získať spis zo ŠTS, predvolaný bude aj Ondrejčák.



Súd už vo veci v rámci predošlých termínov pojednávaní vypočul viacerých svedkov vrátane kľúčového svedka Vladimíra M., ktorý svedčí proti obžalovanému Adamovi Puškárovi. Viacerí členovia partie, ktorá v inkriminovaný deň v roku 2005 zaútočila na Daniela Tupého a jeho kamarátov, pritom odmietla vypovedať. Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica v tejto súvislosti navrhol, aby súd všetkých svedkov, ktorí vo veci odmietli vypovedať, znovu predvolal po uplynutí 20-ročnej premlčacej lehoty od skutku. Tá uplynula začiatkom novembra 2025.



Z vraždy je obžalovaný advokát Adam Puškár


Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam Puškár. Ten podľa obžaloby 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu mladých ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý.


Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel. Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Puškár pred súdom ešte v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný. Na začiatku procesu vo veci zároveň odmietol vypovedať s tým, že tak urobí neskôr.



Svedok Vladimír M. pred súdom v novembri 2023 vypovedal v postate v zhode so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní. Priznal, že bol súčasťou partie, ktorá na bratislavskom Tyršovom nábreží v novembri 2005 napadla skupinu osôb, ktorej súčasťou bol aj Tupý.





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Potvrdil tiež, že v partii útočníkov bol aj obžalovaný advokát Adam Puškár. Svedok zároveň pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel. Priznal tiež, že sám nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery. Podľa advokáta Kvasnicu v tejto súvislosti poškodení čakajú, kedy bude Vladimír M. obvinený. „Pretože on predsa opísal, ako útočil na hlavu Daniela Tupého,“ uviedol v minulosti advokát.









Zdroj: SITA.sk - Kauza vraždy študenta Daniela Tupého pokračuje až v novembri, polícia má zabezpečiť dvoch utajených svedkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca bratislavských súdov Súdny proces Súdy Vražda Daniela Tupého
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