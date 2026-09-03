Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 3.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Belo
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. septembra 2026

Makó sa má postaviť pred súd ako obžalovaný vo veci úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby


Tagy: Exriaditeľ SIS Podplácanie Súdny proces Súdy

Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vytýčil začiatok súdneho procesu týkajúceho sa trestných činov podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Bývalý šéf



Zdieľať
mako 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vytýčil začiatok súdneho procesu týkajúceho sa trestných činov podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.


Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, ktorý vypovedá ako svedok vo viacerých trestných kauzách, sa má postaviť pred súd aj v pozícii obžalovaného.

Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý na 29. októbra vytýčil začiatok súdneho procesu týkajúceho sa trestných činov podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.

Úplatok pre vedenie SIS


Prípad sa podľa medializovaných informácií týka úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby. Termíny pojednávania sú vo veci vytýčené aj na 16. novembra a 2. decembra.

Špecializovaný trestný súd v tejto súvislosti v máji 2022 uložil konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kollárovi peňažný trest 70-tisíc eur. Stalo sa tak v rámci schválenia dohody o vine a treste medzi prokurátorom bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným z trestných činov nepriamej korupcie a podplácania.

Neprávoplatné oslobodenie


Právnik a podnikateľ sa orgánom činným v trestnom konaní mimo iného priznal, že v auguste 2020 poskytol úplatok, aby zabezpečil, že nebude predmetom rozpracovania Slovenskou informačnou službou (SIS).

Odovzdanie 40-tisíc eur sprostredkoval práve bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó. Exriaditeľ SIS Vladimír Pčolinský prijatie úplatku odmietal a ŠTS ho v júni 2025 neprávoplatne oslobodil.

Pokiaľ ide o Pčoliského bývalého námestníka Borisa Beňu, prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podľa týždenníka Plus 7 dní navrhol súdu, aby jeho trestné stíhanie v tejto kauze podmienečne zastavil.


Zdroj: SITA.sk - Makó sa má postaviť pred súd ako obžalovaný vo veci úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Exriaditeľ SIS Podplácanie Súdny proces Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov môže byť základom úspešného podnikania – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Kauza vraždy študenta Daniela Tupého pokračuje až v novembri, polícia má zabezpečiť dvoch utajených svedkov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 