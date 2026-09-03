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03. septembra 2026
Makó sa má postaviť pred súd ako obžalovaný vo veci úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby
Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vytýčil začiatok súdneho procesu týkajúceho sa trestných činov podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Bývalý šéf
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3.9.2026 (SITA.sk) - Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vytýčil začiatok súdneho procesu týkajúceho sa trestných činov podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.
Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, ktorý vypovedá ako svedok vo viacerých trestných kauzách, sa má postaviť pred súd aj v pozícii obžalovaného.
Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý na 29. októbra vytýčil začiatok súdneho procesu týkajúceho sa trestných činov podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.
Prípad sa podľa medializovaných informácií týka úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby. Termíny pojednávania sú vo veci vytýčené aj na 16. novembra a 2. decembra.
Špecializovaný trestný súd v tejto súvislosti v máji 2022 uložil konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kollárovi peňažný trest 70-tisíc eur. Stalo sa tak v rámci schválenia dohody o vine a treste medzi prokurátorom bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným z trestných činov nepriamej korupcie a podplácania.
Právnik a podnikateľ sa orgánom činným v trestnom konaní mimo iného priznal, že v auguste 2020 poskytol úplatok, aby zabezpečil, že nebude predmetom rozpracovania Slovenskou informačnou službou (SIS).
Odovzdanie 40-tisíc eur sprostredkoval práve bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó. Exriaditeľ SIS Vladimír Pčolinský prijatie úplatku odmietal a ŠTS ho v júni 2025 neprávoplatne oslobodil.
Pokiaľ ide o Pčoliského bývalého námestníka Borisa Beňu, prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podľa týždenníka Plus 7 dní navrhol súdu, aby jeho trestné stíhanie v tejto kauze podmienečne zastavil.
Zdroj: SITA.sk - Makó sa má postaviť pred súd ako obžalovaný vo veci úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, ktorý vypovedá ako svedok vo viacerých trestných kauzách, sa má postaviť pred súd aj v pozícii obžalovaného.
Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý na 29. októbra vytýčil začiatok súdneho procesu týkajúceho sa trestných činov podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.
Úplatok pre vedenie SIS
Prípad sa podľa medializovaných informácií týka úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby. Termíny pojednávania sú vo veci vytýčené aj na 16. novembra a 2. decembra.
Špecializovaný trestný súd v tejto súvislosti v máji 2022 uložil konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kollárovi peňažný trest 70-tisíc eur. Stalo sa tak v rámci schválenia dohody o vine a treste medzi prokurátorom bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným z trestných činov nepriamej korupcie a podplácania.
Neprávoplatné oslobodenie
Právnik a podnikateľ sa orgánom činným v trestnom konaní mimo iného priznal, že v auguste 2020 poskytol úplatok, aby zabezpečil, že nebude predmetom rozpracovania Slovenskou informačnou službou (SIS).
Odovzdanie 40-tisíc eur sprostredkoval práve bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó. Exriaditeľ SIS Vladimír Pčolinský prijatie úplatku odmietal a ŠTS ho v júni 2025 neprávoplatne oslobodil.
Pokiaľ ide o Pčoliského bývalého námestníka Borisa Beňu, prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podľa týždenníka Plus 7 dní navrhol súdu, aby jeho trestné stíhanie v tejto kauze podmienečne zastavil.
Zdroj: SITA.sk - Makó sa má postaviť pred súd ako obžalovaný vo veci úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby © SITA Všetky práva vyhradené.
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