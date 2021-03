Kauzu majiteľa pohrebníctva súdeného pre úkladnú vraždu prerokuje najvyšší súd v apríli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na 13. apríla verejné zasadnutie v kauze majiteľa pohrebníctva Jozefa K. z Popradu, ktorého Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uznal v októbri minulého roku za vinného z úkladnej vraždy. Zároveň vtedy súd obžalovanému uložil trest 23 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Jozef K. proti verdiktu podal odvolanie.Obžalovaný podľa prokuratúry niekoľkými ranami nožom do hrudníka v novembri 2019 usmrtil Romana A. a následne o skutku povedal svojej manželke s tým, aby mu pomohla s „odprataním tela“. Účasťou na úkladnej vražde si podľa obžaloby chcel Jozef K. manželku k sebe pripútať a zabrániť ukončeniu ich manželstva, keďže ona mala v úmysle rozviesť sa. Jeho dnes už bývalá manželka však vec oznámila na polícii a na súde vypovedala ako svedkyňa.Jozef K. už na začiatku procesu v júli 2020 priznal zodpovednosť za smrť Romana A., odmietol však dopredu uváženú pohnútku vraždy. Tvrdil, že muža, ktorého považoval za bezdomovca, si najal na pomocné práce a následne sa pohádali o peniaze. Nožom sa podľa vlastných slov „len bránil útoku obete“.Jozef K. bol podľa medializovaných informácií v čase spáchania skutku členom politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko . Strana sa však od jeho konania dištancovala.