Šéf Merkelovej úradu voľné cestovanie počas Veľkej noci neočakáva, prikláňa sa skôr ku koncu mája

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Riaditeľ úradu nemeckej kancelárky Helge Braun je „veľmi skeptický" v súvislosti s perspektívou, že by obyvatelia krajiny mohli cestovať počas veľkonočných sviatkov. Tohto roku bude Veľká noc počas prvého aprílového víkendu.Braun však očakáva, že situácia sa zmení do konca mája. „Voľnejšie môžeme hovoriť o cestovaní a rekreácii po Turiciach," povedal pre médiá nemeckého vydavateľstva Funke v rozhovore, ktorý zverejnili v sobotu. Tieto sviatky budú tohto roku 23. mája.Šéf úradu kancelárky dodal, že Nemecko by sa mohlo vrátiť k normálnemu životu v lete. Podmienkou je však to, že výrobcovia vakcín dodržia svoje sľuby v oblasti dodávok a neobjavia sa nové mutácie koronavírusu, ktoré by „spochybnili celkový úspech vakcinácie".V Nemecku doteraz prvou dávkou vakcíny zaočkovali 5,7 percenta populácie a 2,8 percenta obyvateľstva dostalo aj druhú dávku. Pokles počtu nových prípadov nákazy v krajine sa však zastavil v dôsledku šírenia nového variantu vírusu, ktorý prvýkrát identifikovali vo Veľkej Británii.