Náboženskí lídri by mali odložiť nepriateľstvo a spolupracovať na mieri, vyzýva pápež František

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František vyzval irackých moslimských a kresťanských náboženských lídrov, aby odložili nepriateľstvo a spolupracovali na mieri a jednote. Svoju výzvu vyslovil počas medzináboženského stretnutia v starovekom meste Ur, ktoré sa považuje za rodisko proroka Abraháma.„Pravou nábožnosťou je uctievať Boha a milovať svojho blížneho," povedal pápež. Na miesto ruín mesta Ur v južnom Iraku pricestoval v sobotu, aby posilnil svoju výzvu na medzináboženskú toleranciu a bratstvo.Náboženským lídrom pápež povedal, že je vhodné, že sa stretli v meste Ur „pri svojich koreňoch, pri zdrojoch Božieho diela, v rodisku našich náboženstiev" na spoločnú modlitbu za mier ako deti Abraháma, spoločného proroka moslimov, kresťanov a židov.„Z tohto miesta, kde sa zrodila viera, z krajiny nášho otca Abraháma, potvrďme, že Boh je milostivý a že najväčším rúhaním je znevažovanie jeho mena nenávisťou voči našim bratom a sestrám," povedal pápež František.Hlava katolíckej cirkvi sa v sobotu v irackom posvätnom meste Nadžaf stretla aj s veľkým ajatolláhom Alím Sístáním, ktorý je jedným z najvyšších duchovných šiítskeho islamu, aby spoločne vyzvali na mierovú koexistenciu. Alí Sístání je v prevažne šiítskom Iraku vysoko uctievanou osobou a jeho názormi na náboženské a ostatné záležitosti sa riadia šiíti po celom svete.Vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho úrad po stretnutí, ajatolláh uviedol, že kresťania by mali „rovnako ako všetci Iračania žiť v bezpečí a mieri a so všetkými ústavnými právami". Poukázal pritom na „rolu, ktorú náboženské autority zohrávajú pri ich ochrane aj pri ochrane iných, ktorí tiež pocítili nespravodlivosť a škody počas udalostí posledných rokov".Pápež František do Iraku pricestoval v piatok a stretol sa s vysokopostavenými vládnymi predstaviteľmi. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu od vypuknutia pandémie koronavírusu.