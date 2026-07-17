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17. júla 2026
Spravodlivosť sa musí aj javiť ako spravodlivá, alebo prečo Najvyšší súd zrušil rozsudok nad Kováčikom
Stanislav Janota a Daniel Lukáč debatujú v Konzervatívnej kaviarni o rozhodnutí Najvyššieho súdu SR v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktoré poukázalo na procesné pochybenia a ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Stanislav Janota a Daniel Lukáč debatujú v Konzervatívnej kaviarni o rozhodnutí Najvyššieho súdu SR v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktoré poukázalo na procesné pochybenia a zaujatosť vyšetrovateľov i sudcov.
Stanislav Janota pripomína diskusia o zaujatosti sudcov a orgánov činných trestných konaní, kde sa začína zvýrazňovať základný princíp, že súdne a aj všetky ostatné orgány činné v trestnom konaní musia byť nielen nestranné, ale musia tak aj na verejnosť pôsobiť.
Daniel Lukáč, ako právnik, víta verejnú diskusiu o postupoch orgánov činných v trestnom konaní vo všeobecnosti, nielen v prípade Dušana Kováčika. „Súdna moc, tak ako politická moc, musí vedieť verejnosti odôvodniť svoje konanie, svoj postup. Keď nevie svoje rozhodnutia vysvetliť tak sa tým vytvára nedôvera v postup sudcov alebo orgánov či iných trestných konaní."
Pripomína, že štát má v trestnej oblasti mocenský monopol a o to je citlivejšia je otázka nestrannosti, nezaujatosti a zákonného prístupu.
Hlavným bodom analýzy bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v dovolacom konaní Dušana Kováčika. Daniel Lukáč vysvetlil, že jadrom problému neboli len procesné chyby, ale hlboká systémová zaujatosť. Podľa Lukáča platí v demokratickom svete kľúčový princíp: „Spravodlivosť sa musí aj javiť, že je spravodlivá.“ V prípade Kováčika však tento princíp fatálne zlyhal.
Najvyšší súd vyhodnotil ako zaujatých nielen vyšetrovateľa, ale aj sudkyňu prvého stupňa a člena senátu odvolacieho súdu. Daniel Lukáč poukázal na nahrávky vyšetrovateľov, ktoré odhalili ich osobnú nenávisť voči obvinenému. „Bolo zrejmé, že oni ľudsky nenávidia pána Kováčika, opovrhujú ním a proste ich cieľom je dostať ho, uloviť ho...,“ konštatoval Lukáč. Vyšetrovateľ má pritom zo zákona povinnosť zhromažďovať dôkazy v prospech aj neprospech obvineného.
„Oni cítili ako svoju morálnu, ale aj pracovnú povinnosť, aby ulovili pána Kováčika. Ľudský im to nevyčítam, asi mali svoje nejaké na to pracovné dôvody v minulosti, ale ak to má pomôcť k spravodlivejšiemu uplatňovaniu trestnej politiky, tak radšej nech je pán Kováčik na slobode. Aj keď môžeme mať pochybnosti, či daný trestný čin spáchal, alebo nespáchal,“ konštatuje Lukáč.
Rozhovor neobišiel ani kontroverziu týkajúcu sa blízkeho vzťahu medzi sudkyňou a novinárkou.
Za paradoxné Lukáč považuje, že viacero senátov Najvyššieho súdu toto v iných prípadoch nepovažovalo za problém z hľadiska zaujatosti sudkyne. "Toto rozhodli opakovane, dokonca aj senáty, ktorých členmi bol členovia tohto dovolacieho senátu." Čiže v minulosti sa už tomu Najvyšší súd vyjadroval, v trojčlenných senátoch, povedal, že blízky vzťah s novinárkou nie je zaujatosť, a teraz päťčlenný senát povedal, že blízky vzťah s novinárkou je zaujatosť objasňuje Lukáč.
Osobne je presvedčený, že blízky priateľský vzťah medzi novinárom, ktorý píše o obžalovanom z politickej sféry, a sudcom, ktorý o ňom rozhoduje, je javová zaujatosť.
Lukáč sa domnieva, že tento vzťah, v kombinácii „s dehonestujúcim spôsobom vedenia procesu“ (napríklad zamietnutím návrhov obhajoby na dokazovanie) vytvoril neudržateľný stav subjektívnej zaujatosti.
Lukáč je presvedčený, že slovenské súdy sú v otázkach zaujatosti príliš benevolentné. Ilustroval to aj na praxi, že sudca ktorý rozhodol v prípade „kajúcnika“ o dohode a treste rozhoduje aj v hlavnom procese o zločineckej skupine, v čom slovenské súdy nevideli problém.
„Toto bola jednotná judikatúra všetkých senátov Najvyššieho súdu. No jasné, že to skončilo na Európskom súdom dvore, a ten povedal Slovenským súdom, ako to je,“ konštatuje.
To samozrejme rozbúralo na Najvyššom súde aj špecializovanom súde zloženie senátov. Zrazu sa stalo, že viacerí sudcovia boli zaujatí a už mali ten prípad rozpojednávaný. „A keď sa zmení jeden člen Senátu, začína sa odznova. 20 pojednavaní padne a ide sa od prvého,“ dodáva Lukáč.
V rozhovore sa dozviete aj to:
Zdroj: SITA.sk - Spravodlivosť sa musí aj javiť ako spravodlivá, alebo prečo Najvyšší súd zrušil rozsudok nad Kováčikom © SITA Všetky práva vyhradené.
Stanislav Janota pripomína diskusia o zaujatosti sudcov a orgánov činných trestných konaní, kde sa začína zvýrazňovať základný princíp, že súdne a aj všetky ostatné orgány činné v trestnom konaní musia byť nielen nestranné, ale musia tak aj na verejnosť pôsobiť.
Daniel Lukáč, ako právnik, víta verejnú diskusiu o postupoch orgánov činných v trestnom konaní vo všeobecnosti, nielen v prípade Dušana Kováčika. „Súdna moc, tak ako politická moc, musí vedieť verejnosti odôvodniť svoje konanie, svoj postup. Keď nevie svoje rozhodnutia vysvetliť tak sa tým vytvára nedôvera v postup sudcov alebo orgánov či iných trestných konaní."
Pripomína, že štát má v trestnej oblasti mocenský monopol a o to je citlivejšia je otázka nestrannosti, nezaujatosti a zákonného prístupu.
Prípad Kováčik
Hlavným bodom analýzy bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v dovolacom konaní Dušana Kováčika. Daniel Lukáč vysvetlil, že jadrom problému neboli len procesné chyby, ale hlboká systémová zaujatosť. Podľa Lukáča platí v demokratickom svete kľúčový princíp: „Spravodlivosť sa musí aj javiť, že je spravodlivá.“ V prípade Kováčika však tento princíp fatálne zlyhal.
Najvyšší súd vyhodnotil ako zaujatých nielen vyšetrovateľa, ale aj sudkyňu prvého stupňa a člena senátu odvolacieho súdu. Daniel Lukáč poukázal na nahrávky vyšetrovateľov, ktoré odhalili ich osobnú nenávisť voči obvinenému. „Bolo zrejmé, že oni ľudsky nenávidia pána Kováčika, opovrhujú ním a proste ich cieľom je dostať ho, uloviť ho...,“ konštatoval Lukáč. Vyšetrovateľ má pritom zo zákona povinnosť zhromažďovať dôkazy v prospech aj neprospech obvineného.
„Oni cítili ako svoju morálnu, ale aj pracovnú povinnosť, aby ulovili pána Kováčika. Ľudský im to nevyčítam, asi mali svoje nejaké na to pracovné dôvody v minulosti, ale ak to má pomôcť k spravodlivejšiemu uplatňovaniu trestnej politiky, tak radšej nech je pán Kováčik na slobode. Aj keď môžeme mať pochybnosti, či daný trestný čin spáchal, alebo nespáchal,“ konštatuje Lukáč.
Vzťahy a možná subjektívna zaujatosť
Rozhovor neobišiel ani kontroverziu týkajúcu sa blízkeho vzťahu medzi sudkyňou a novinárkou.
Za paradoxné Lukáč považuje, že viacero senátov Najvyššieho súdu toto v iných prípadoch nepovažovalo za problém z hľadiska zaujatosti sudkyne. "Toto rozhodli opakovane, dokonca aj senáty, ktorých členmi bol členovia tohto dovolacieho senátu." Čiže v minulosti sa už tomu Najvyšší súd vyjadroval, v trojčlenných senátoch, povedal, že blízky vzťah s novinárkou nie je zaujatosť, a teraz päťčlenný senát povedal, že blízky vzťah s novinárkou je zaujatosť objasňuje Lukáč.
Osobne je presvedčený, že blízky priateľský vzťah medzi novinárom, ktorý píše o obžalovanom z politickej sféry, a sudcom, ktorý o ňom rozhoduje, je javová zaujatosť.
Lukáč sa domnieva, že tento vzťah, v kombinácii „s dehonestujúcim spôsobom vedenia procesu“ (napríklad zamietnutím návrhov obhajoby na dokazovanie) vytvoril neudržateľný stav subjektívnej zaujatosti.
Lukáč je presvedčený, že slovenské súdy sú v otázkach zaujatosti príliš benevolentné. Ilustroval to aj na praxi, že sudca ktorý rozhodol v prípade „kajúcnika“ o dohode a treste rozhoduje aj v hlavnom procese o zločineckej skupine, v čom slovenské súdy nevideli problém.
„Toto bola jednotná judikatúra všetkých senátov Najvyššieho súdu. No jasné, že to skončilo na Európskom súdom dvore, a ten povedal Slovenským súdom, ako to je,“ konštatuje.
To samozrejme rozbúralo na Najvyššom súde aj špecializovanom súde zloženie senátov. Zrazu sa stalo, že viacerí sudcovia boli zaujatí a už mali ten prípad rozpojednávaný. „A keď sa zmení jeden člen Senátu, začína sa odznova. 20 pojednavaní padne a ide sa od prvého,“ dodáva Lukáč.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- Prečo je v Nemecku prokurátor omnoho slobodnejší pri podávaní obžalôb než na Slovensku.
- Aký je rozdiel medzi operatívou kriminálnej polície a procesným vyšetrovateľom, a prečo si ich verejnosť mýli.
- Prečo je trestným činom už samotné založenie zločineckej skupiny
- Prečo boli niektorí slovenskí advokáti vylúčení z konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva.
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Spravodlivosť sa musí aj javiť ako spravodlivá, alebo prečo Najvyšší súd zrušil rozsudok nad Kováčikom © SITA Všetky práva vyhradené.
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