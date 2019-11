Kaviarne VIVA Café obhájili prestížne ocenenie Best Buy Award

V sieti VIVA na čerpacích staniciach OMV čaká na zákazníkov najlepší pomer ceny a kvality



VIVA Café obhájila ocenenie z minulého roka



Čerpacie stanice OMV ponúkajú nielen kvalitné palivo, ale i špičkové služby



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2019 (Webnoviny.sk) -Zákazníci na čerpacích staniciach OMV nájdu nielen kvalitné palivo, ale i najlepšie občerstvenie. Potvrdila to nezávislá švajčiarska asociácia Icertias, ktorá ocenila sieť kaviarní VIVA Café prestížnou "Best Buy Medal" za najvýhodnejší pomer ceny a kvality v kategórii kaviarní na čerpacích staniciach."Prémiová kvalita je našou prioritou, nielen v oblasti palív. V OMV sa staráme o to, aby zákazníci z našich čerpacích staníc odchádzali s čo najlepším zážitkom - a k tomu patria aj služby. Neustále pracujeme na zlepšovaní našich kaviarní VIVA Café a rozširovaní ich sortimentu. Aj preto nás teší ocenenie Best Buy. Ešte väčšiu radosť však máme z toho, že je naša káva medzi motoristami obľúbená a aj ona je dôvodom, prečo sa zastavujú na našich čerpacích staniciach," hovorí Ľubica Slabejová, Marketing Manager, OMV Slovensko.Zákazníci OMV sa môžu spoľahnúť na to, že v kaviarňach VIVA Café na čerpacích staniciach vždy nájdu kvalitnú kávu. O jej jemnú chuť a arómu sa stará nielen spracovanie v tradičnej talianskej pražiarni Gimoka, ale už výber surovín z najlepších svetových FAIRTRADE plantáží. Novinkou je káva z Kolumbie, ktorá milovníkom kávy na vybraných čerpacích staniciach ponúkne pôžitok silnej arómy a intenzívnejšej chuti.Motoristi si svoju obľúbenú kávu môžu vychutnať ako espresso, cappuccino, latté macchiato alebo dvojité espresso. Na vybraných čerpacích staniciach je v ponuke i bezkofeínový variant. V obchodoch VIVA nájdu aj osviežujúcu ľadovú kávu VIVA v príchutiach Café Latté a Cappucino, vyrobenú v Rakúsku zo 100 % kávy Arabica a mlieka najlepšej kvality.Komfort zvyšuje i možnosť využívať porcelánový pohár na opakované použitie. Nielen že z nich káva chutí ešte lepšie, poháre s nezameniteľným dizajnom VIVA navyše prispievajú k znižovaniu množstva odpadov.Medaily Best Buy Award udeľuje každý rok švajčiarska Medzinárodná certifikačná asociácia Icertias. Ocenené spoločnosti vyberá na základe hodnotení samotných zákazníkov v prieskumoch trhu, robených pravidelne štandardnými výskumnými postupmi.Inzercia