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 24hod.sk    Šport

29. septembra 2026

Šéf St. Louis chváli Dvorského: Je možno silnejší než mnohí súperi


Tagy: NHL 2026/2027

Dvorský pritom nemusí zostať jediným Slovákom, ktorý sa v dohľadnom čase predstaví v drese Blues. Generálny manažér pochválil aj Juraja Pekarčíka. Slovenský hokejový útočník



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maple_leafs_blues_hockey_23777 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Dvorský pritom nemusí zostať jediným Slovákom, ktorý sa v dohľadnom čase predstaví v drese Blues. Generálny manažér pochválil aj Juraja Pekarčíka.


Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský vstupuje do svojej druhej sezóny v NHL s pochvalou od nového generálneho manažéra St. Louis Blues Alexandra Steena. Bývalý švédsky reprezentant si všimol najmä fyzický progres 21-ročného centra.

„Pripadá mi, že je možno silnejší ako mnohí súperi, proti ktorým bude hrať,“ povedal Steen na adresu slovenského útočníka.

Dvorský sa po prvej sezóne medzi elitou vrátil do St. Louis vo veľmi dobrej fyzickej kondícii a v organizácii Blues od neho očakávajú ďalší krok vpred.

Slovák má za sebou prvý kompletný ročník v NHL. Teraz už nevstupuje do sezóny iba ako mladík bojujúci o miesto, ale ako hráč, od ktorého St. Louis očakáva stabilnejšiu pozíciu v zostave. Vo svojej prvej sezóne v profilige odohral 71 zápasov s bilanciou 12 gólov a 9 asistencií.

„Veľa chlapcov malo skvelý kemp. A musia byť pripravení,“ doplnil Steen podľa webu NHL.com.

Dvorský pritom nemusí zostať jediným Slovákom, ktorý sa v dohľadnom čase predstaví v drese Blues. Generálny manažér pochválil aj Juraja Pekarčíka.

Dvadsaťjedenročný útočník začne sezónu na farme v Springfielde v AHL, ale jeho výkony počas kempu vedenie klubu zaujali. Pekarčík patrí medzi kandidátov na povolanie do prvého tímu v priebehu sezóny. Blues majú v organizácii aj ďalších mladých hráčov, ktorí sa tlačia do NHL, a Steen pred štartom ročníka vyzdvihol konkurenciu medzi klubovými talentmi.

Najvyššie zo slovenských mladíkov je však momentálne Dvorský. Desiatka draftu z roku 2023 už má za sebou prvú sezónu medzi elitou a do ďalšej vstupuje fyzicky silnejší a s podstatne vyššími očakávaniami.


Zdroj: SITA.sk - Šéf St. Louis chváli Dvorského: Je možno silnejší než mnohí súperi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027
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