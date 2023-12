Každá piata žena v Únii má skúsenosť so sexuálnym násilím, Amnesty International apeluje na ukončenie „politickej ignorancie“

Riešenie násilia ako priorita

Politická ignorancia

10.12.2023 (SITA.sk) - Práva žien boli v roku 2023 jednou z okrajových tém záujmu slovenských politikov. Upozornila na to nezisková organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) Dodáva, že Slovensko stále neprijalo Istanbulský dohovor, a to aj napriek tomu, akú kľúčovú úlohu dohovor zohráva pri prevencii rodovo podmieneného násilia.Tento druh násilia je v Európe veľmi rozšírený, keďže každá piata žena vo veku od 15 rokov v Európskej únii má skúsenosť s nejakou formou fyzického či sexuálneho násilia zo strany aktuálneho či bývalého partnera.AIS pripomína, že Istanbulský dohovor sme v minulosti odmietli a v tomto roku taktiež ostal „nedosiahnuteľným štandardom, pretože Národná rada (NR) SR nebola schopná postaviť sa k riešeniu násilia ako k priorite".Organizácia politikov ďalej kritizuje za nereflektovanie súhlasu pri sexuálnych aktivitách a nedostatkov súčasnej legislatívy. „Časť politikov dlhodobo odmieta definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu, ako aj zrovnoprávnenie pre ženy a kvír ľudí," pripomína organizácia.Riaditeľ AIS Rado Sloboda zdôrazňuje, že Slovensko takúto definíciu potrebuje. „Tento krok by mal byť v kategórii priorít vlády SR a NR SR, ktoré neznesú žiaden odklad," uviedol. Organizácia tak apeluje na ukončenie „politickej ignorancie", ktorá vedie k tolerovaniu násilia na ženách.Prieskum AIS z marca 2023 ukázal, že prevažná väčšina slovenskej spoločnosti si je vedomá dôležitosti tohto súhlasu a považuje za problém slovenskú definíciu znásilnenia, ktorá nekladie dôraz na slobodný súhlas.„Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že 91 percent opýtaných považuje sex bez súhlasu za znásilnenie, 89 percent opýtaných si myslí, že sex bez súhlasu by mal byť trestným činom a 82 percent respondentov si myslí, že vekovo adekvátna vzťahová a sexuálna výchova by mala byť povinnou súčasťou výučby na základných a stredných školách," interpretuje výsledky prieskumu AIS.