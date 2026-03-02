|
02. marca 2026
KDH kritizuje Huliaka, vláda vraj berie ľuďom peniaze a pretláča hazard do každej rodiny
2.3.2026 (SITA.sk) - Vláda berie ľuďom peniaze a Huliak im ešte pretláča hazard. Upozornilo na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré ostro kritizuje vládnu koalíciu za to, že kým Slovensko čelí inštitucionálnemu a ekonomickému rozvratu, tak minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka) agresívne pretláča hazard do každej rodiny.
KDH preto prichádza na najbližšiu schôdzu parlamentu s konkrétnymi riešeniami. Kresťanskí demokrati vyzvali vládu a osobitne ministra Huliaka, aby okamžite prestali s masívnou podporou a propagáciou hazardu a zamerali sa na ochranu peňaženiek občanov. Na najbližšiu schôdzu parlamentu tak KDH príde s dvomi konkrétnymi návrhmi.
Prvým je zvýšenie odvodu z hazardu na úroveň 37 percent, aby štát prestal sanovať dlhy z vreciek bežných občanov. Ako druhý krok navrhujú prísne zamedzenie reklamy na hazard medzi 6:00 a 22:00, aby boli chránené zraniteľné skupiny a rodiny.
„Štát tu nie je na to, aby ľuďom ruinoval životy a ťahal z nich posledné peniaze cez štátne stávkové kancelárie,“ vyhlásil podpredseda KDH Marián Čaučík. Zdôraznil, že rodiny trápia vysoké ceny potravín a energií, konsolidácia znižuje výplaty a v spoločnosti zavládla frustrácia.
„Namiesto toho, aby vláda ľuďom pomohla, agresívne im pretláča hazard. Dobre viete, že práve v časoch, keď sa ľudia majú horšie a prežívajú finančnú neistotu, o to viac inklinujú k hazardu v zúfalej nádeji na záchranu,“ dodal Čaučík. Jozef Humenský (KDH) poukázal na alarmujúce čísla. Priblížil, že ľudia za uplynulý rok utratili na hazard až 26,77 miliardy eur.
„Čistý výťažok prevádzkovateľov bol 1,55 miliardy eur, no do štátneho rozpočtu z toho prišlo len 370 miliónov eur,“ doplnil Humenský. Súčasne upozornil aj na masívnu reklamu na hazard počas olympiády. Humenský sa domnieva, že štátny Tipos leje peniaze do reklám, aby ľudí motivoval stávkovať. Upozornil, že Huliak chce Tipos rozšíriť ešte aj do zahraničia.
„Pán minister Huliak, uvedomte si, že vy a vláda máte regulovať hazard, a nie hľadať stratégiu, ako dostať hazard do každej jednej slovenskej rodiny,“ zdôraznil Humenský. Vláda podľa kresťanských demokratov premrhala šancu pomôcť štátnej kase a ľuďom.
„Keby počúvala naše rady a zvýšila odvod z hazardu na úroveň 37 percent, do štátneho rozpočtu by natieklo o približne 200 miliónov eur viac,“ uviedlo KDH. Tieto peniaze tak podľa Čaučíka mohli vykryť diery v rozpočte a vláda by tak nemusela extrémnymi konsolidáciami siahať ľuďom na výplaty. „Vyhrali však záujmy hazardnej loby,“ vyhlásil Čaučík.
Zdroj: SITA.sk - KDH kritizuje Huliaka, vláda vraj berie ľuďom peniaze a pretláča hazard do každej rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
