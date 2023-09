Každý chce skorý mier, ale treba sa podľa Stoltenberga pripraviť na dlhú vojnu

Dlhšie ako sa očakávalo

Stiahnutie armády z Ukrajiny

17.9.2023 (SITA.sk) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg neočakáva, že vojna na Ukrajine sa skončí rýchlo. Povedal to v rozhovore pre médiá nemeckej skupiny Funke.„Väčšina vojen trvala dlhšie, ako sa očakávalo, keď sa začali," uviedol Stoltenberg. „Preto sa musíme pripraviť na dlhú vojnu na Ukrajine," dodal. Informuje o tom web Kyiv Independent.Šéf NATO ďalej povedal, že hoci každý chce „skorý mier", je potrebné pochopiť, že ak Ukrajinci a prezident Volodymyr Zelenskyj „zastavia boj, krajina prestane existovať".Najjednoduchším spôsobom ukončenia vojny by podľa neho bolo rozhodnutie ruského vodcu Vladimira Putina stiahnuť armádu z Ukrajiny.Stoltenberg v rozhovore tiež konštatoval, že „niet pochýb", že Ukrajina sa nakoniec stane členom NATO. „Na summite NATO vo Vilniuse sa Ukrajina priblížila k aliancii. Keď sa táto vojna skončí, budú potrebné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Inak by sa história mohla opakovať," poznamenal.