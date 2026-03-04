Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.3.2026
 24hod.sk    Z domova

04. marca 2026

Kaliňák informoval o meškaní dodávok systémov Barak, Slovensko od prvých komponentov delilo 48 hodín


Dodávky izraelských systémov protivzdušnej obrany Barak budú pre konflikt na Blízkom východe meškať. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany



4.3.2026 (SITA.sk) - Dodávky izraelských systémov protivzdušnej obrany Barak budú pre konflikt na Blízkom východe meškať. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády. Minister si myslí, že dodávky budú omeškané, Slovensko však podľa jeho slov bolo už veľmi blízko k dodávke prvých komponentov.

Sústreďovanie sa na repatriačné lety


"Dokonca si dovolím povedať, že asi 48 hodín nás od toho delilo. Lietadlo, ktoré išlo po niektoré komponenty v rámci prvej dodávky, zrazu stratilo povolenie na pristátie. Nemohlo pristáť na jednej zo základní, a odvtedy je to takto," povedal minister. Dodal, že v regióne je vojna a momentálne sa sústreďujeme predovšetkým na repatriačné lety.

"Toto som dal na vedľajšiu koľaj a vrátime sa k tomu, akonáhle sa situácia viac upokojí. Určite by som to nemohol dnes od Izraelčanov žiadať, že poďme debatovať o tom, ako sa majú ich letiská, ktoré sú pod neustálym atakom," doplnil minister.

Nejde o veľké meškanie


Súčasne podotkol, že dodávky nie sú vo veľkom omeškaní. Zdôraznil, že nikto nedodáva systémy v priebehu mesiacov a že dodávky trvajú roky. „Na Patrioty sa čaká päť až šesť rokov, na supermoderné systémy sa čaká roky," dodal Kaliňák.

O to viac je minister vďačný za stretnutie s ministrom národnej obrany Poľskej republiky Władysławom Kosiniakom-Kamyszom, ku ktorému došlo v utorok 3. marca. Dohodli sa totiž aj na spolupráci na systéme protidronovej ochrany, kde už majú ministri predstavu o spolupráci obranných priemyslov.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák informoval o meškaní dodávok systémov Barak, Slovensko od prvých komponentov delilo 48 hodín © SITA Všetky práva vyhradené.

