Každý zmrazený konflikt je stále vojnou, no vždy pomôže iba okupantom. Tvrdí prezident Zelenskyj

Prestávka vždy pomôže okupantom

Putin je nebezpečný

1.6.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vraví, že každý zmrazený konflikt možno klasifikovať ako vojnu. A to bez ohľadu na to, či je to pomalá vojna, postupná okupácia alebo zmrazený konflikt medzi stranami. Ukrajinský líder to povedal v rozhovore pre britský The Guardian.„Vždy príde chvíľa, keď sa z toho či onoho dôvodu konflikt rozmrazí. Okupant si vždy nájde zdôvodnenie. Potrebujú prestávku, aby si upevnili svoju pozíciu na bojisku. Zistiť, kde zaostávajú. Sme si toho vedomí. Oni majú viac zbraní ako my, ale majú aj nedostatok: kvalifikovaných vojakov, delostreleckej munície a rakiet,“ povedal Zelenskyj.Tvrdí, že prestávka v bojoch vo výsledku vždy pomôže okupantom. „Stanú sa silnejšími a potom, podobne ako v prípade dohôd Normandského formátu, nadobudnú silu a budú môcť vydať ultimátum - uznajte, že všetky okupovanú územia patria Rusku, vzdajte sa európskej integrácie, opustite alianciu a mnohé ďalšie požiadavky,“ dodal Zelenskyj.V rozhovore tiež povedal, že Putinove postupy sú rovnako brutálne ako v časoch nacistického Nemecka, s hromadnými popravami, pochovávaním a znásilňovaním. Ruskí vojaci dokonca podľa Zelenského použili „rovnaké cesty“ ako Hitlerova armáda, aby dobyli Kyjev a ovládli krajinu.„Ak by Rusko vyhralo na Ukrajine, Putin by sa snažil ďalej pretvárať hranice Európy útokmi na iné národy. Toto je skutočná tretia svetová vojna,“ povedal Zelenskyj a zdôraznil: „Nemyslím si, že Putin je blázon. Je nebezpečný a to je oveľa strašidelnejšie. Vidíte, že on sa nezastaví.“