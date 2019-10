V Ekvádore pokračujú protivládne protesty, dosiaľ zatkli vyše 670 ľudí

Na snímke protivládny demonštrant hádže kamene do príslušníkov polície počas protestu v Quite 9. októbra 2019. Tisícky Ekvádorčanov sa v hlavnom meste Quito zišli na protivládnych protestoch proti zrušeniu dotácií na pohonné hmoty a iným hospodárskym opatreniam. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Quito 10. októbra (TASR) - Tisíce Ekvádorčanov protestovali aj v stredu v metropole Quito proti vláde, pričom došlo aj k potýčkam s políciou. Masové nepokoje, ktoré vyvolalo zrušenie dotácií na pohonné hmoty, sužujú Ekvádor už týždeň, pričom dosiaľ pri nich zadržali vyše 670 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia, píše agentúra DPA.Pôvodní obyvatelia Ekvádora v stredu na protest pochodovali do centra hlavného mesta Quito. Niesli zástavy aj palice a skandovali heslá akoKolumbijská televízia Caracol odhadla, že na pochode sa ich zúčastnilo približne 18.000. Na inom proteste v Quite, ktorý zorganizovali robotníci, došlo aj k potýčkam s políciou. Tá sa demonštrantov pokúšala rozohnať slzotvorným plynom.Demonštrácie okrem Quita prebiehali v stredu aj v prístavnom meste Santiago de Guayaquil, píše DPA.Pôvodní obyvatelia s podporou študentov a odporových hnutí vyzvali Ekvádorčanov na generálny štrajk. Demonštranti tvrdia, že ich najdôležitejšou požiadavkou ostáva opätovné zavedenie dotácií na pohonné hmoty, ak im však vláda nevyhovie, tak by v konečnom dôsledku mohli žiadať aj o odstúpenie prezidenta Lenína Morena.Ekvádorský prezident Moreno vyhlásil minulý štvrtok 60-dňový výnimočný stav. K takémuto opatreniu pristúpil po tom, ako vodiči autobusov a taxíkov zatarasili ulice Quita, kde medzitým dochádzalo k násilným zrážkam polície s demonštrantami. V meste Santiago de Guayaquil zatiaľ zase demonštranti rabovali obchody.Zrušením 40-ročných dotácií na pohonné hmoty sa ich ceny viac ako zdvojnásobia. Ekvádorská vláda však tvrdí, že vďaka zrušeniu týchto dotácií a daňovej reforme by mohla ušetriť miliardy dolárov. Zrušenie dotácii je zároveň súčasťou balíka úsporných opatrení, na ktorých implementácii sa Ekvádor dohodol s Medzinárodným menovým fondom (MMF).