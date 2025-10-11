Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

11. októbra 2025

Putin môže o rokovaniach s Ukrajinou uvažovať iba pod silným tlakom. Ten zatiaľ chýba, tvrdí expert


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie

Ruský prezident Vladimír Putin by mohol prehodnotiť svoj postoj k rokovaniam s Ukrajinu, ak bude Kyjev naďalej ničiť ruské rafinérie a zariadenia vojensko-priemyselného ...



Zdieľať
russia_putin_15315 676x450 11.10.2025 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimír Putin by mohol prehodnotiť svoj postoj k rokovaniam s Ukrajinu, ak bude Kyjev naďalej ničiť ruské rafinérie a zariadenia vojensko-priemyselného komplexu. V rozhovore pre web Espreso TV to povedal ukrajinský novinár Vitalij Portnikov.


Nie je potrebné hľadať žiadne cesty k prímeriu, ak váš súper nie je pod silným tlakom. Tiež, ak obyvateľstvo tohto súpera necíti, že sú potrebné nejaké kompromisy. Ruské obyvateľstvo nevytvára požiadavky na kompromisy od Putina,“ vysvetlil Portnikov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


Podľa experta ruské obyvateľstvo nemá záujem o ukončenie vojny proti Ukrajine. Rusi namiesto toho v skutočnosti požadujú, aby Putin zničil ďalšie ukrajinské mestá.

Ruské obyvateľstvo je s vojnou na Ukrajine absolútne spokojné. Keď som videl najnovšie komentáre obyvateľov Belgorodu po výpadku prúdu v ich meste, hlavným motívom tam bola jedna vec - ich úrady im sľúbili vytvorenie šedej zóny. To znamená, že požadujú zabratie ďalšieho územia Ukrajiny a chcú, aby ruská armáda zrovnala so zemou ešte viac ukrajinských miest."


Portnikov tvrdí, že ak bude Putin pod tlakom, ak sa bude minimálne hovoriť o raketách dlhého doletu Tomahawk, a ak budú pokračovať ukrajinské útoky na ciele na ruskom území, potom šéf Kremľa môže začať uvažovať o rokovaniach. „Len tento tlak musí byť tvrdší,“ skonštatoval Portnikov.


Zdroj: SITA.sk - Putin môže o rokovaniach s Ukrajinou uvažovať iba pod silným tlakom. Ten zatiaľ chýba, tvrdí expert © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Únia miest nechce predĺženie volebného obdobia starostov a primátorov
<< predchádzajúci článok
Kažimír nerozumie, prečo na neho Fico verejne útočí. Dosť bolo zrady, odkázal mu premiér

