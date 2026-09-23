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23. septembra 2026
Recenzia: Matilda je muzikál, na ktorom by mala sedieť celá rodina
Divadlo Nová scéna začalo svoju jubilejnú 80. sezónu muzikálom, ktorý stmelí celú rodinu.
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Treba sa pripraviť na tri hodinky nádhernej cesty plnej očakávaní, krásnych chvíľ, ktoré nám pripomenú možno práve to, prečo sedí naša ratolesť vedľa na vyvýšenom sedadle, keďže je toto divadlo pripravené aj na tých menších, ktorí doň zavítajú. Možno si podáte ruku s manželom, pospomínate, poplačete si, no najmä sa vám pozastaví rozum na myšlienke, že deti práve toto dokážu. Samozrejme, dospelým umelcom nemožno nič uprieť.
Dôležité ale je, že možno práve tento rodinný muzikál Matilda podľa bestselleru Roalda Dahla uvedený 19. a 20. septembra 2026 po prvý raz na Slovensku, odštartoval dráhu detí, ktoré túto príležitosť na Novej scéne dostali. Nie jedno dieťa, ale takmer tridsať detských hercov.
V réžii Petra Gazdíka ožije na javisku príbeh výnimočne nadaného dievčatka, ktoré sa odváži svoj život zmeniť, postaviť sa proti krivoľakej ceste, ktorá je mu ponúkaná a nevzdať sa.
V hlavných úlohách sa predstavia sólisti divadla spolu s talentovanými deťmi Detskej muzikálovej scény pri Divadle Nová scéna v sprievode dvanástich členov orchestra. Všetko je spievané, profesionálne zatancované, umne pripravené do slov, vďaka ktorým je ponúknutý aj jemný mostík medzi mnoho ráz spomínanou realitou a snom dievčat tak, aby sa aj v duši detského diváka prítomného v hľadisku ozvala zvedavosť.
Fascinujúci príbeh, v ktorom tancujú poháre a na tabuľu sa veru píše samo od seba.
V réžii Petra Gazdíka muzikál Matilda uviedlo Mestské divadlo Brno v roku 2023. Divadlo Nová scéna získalo licenciu na repliku tejto úspešnej inscenácie, takže slovenskí diváci vidia pôvodnú scénu Petra Hlouška, kostýmy Elišky Lupačovej Ondráčkovej i choreografie Carli Rebecci Jefferson, v adaptácii práve pre potreby Novej scény.
Postavu Matildy stvárňujú tri talentované dievčatá – Natália Bulíková, Rebeka Fašiangová
a Ester Pelcrová.
Muzikál ponúka pre každého niečo. Pre dieťa šancu vniknúť do sveta plného tajomstiev, otázok, chuti ohmatať nové prostredie plné fantázie, pre dospelého návrat k tomu, načo tu je. Na dôvod tešiť sa z toho, že sa na malú chvíľočku počas trvania predstavenia stáva súčasťou jeho života paralela detského sveta, že ho naplní chuť opäť raz sa niečo dozvedieť, a že má za čo poďakovať. Na čo ani tvorcovia Divadla Nová scéna nezabudli a ozaj sa práve tento pocit v textoch často spomína a práve Matilda po takom svete celým srdcom túži.
Fascinovaná som odišla z premiéry a po celý čas som si skladala slová Petra Gazdíka, „...že za celým predstavením je množstvo maličkých súčastí…,“ bez ktorých by sa kniha nezatvorila a hrdinská knižná postava Matilda by si nemohla dať v závere ruky víťazne v bok a pootočiť hlavu v poslednom lúči svetla, ktorý toto predstavenie rámcuje.
Napríklad aj to, ako je možné, že sa pohár dokázal kývať a tancovať, a či bola krieda, ktorá sama píše na tabuľu, dielom programátora.… Za všetkým však bola práca jedného či viacerých z tímu.
Nie je úžasné, ako my dospelí dokážeme zabudnúť na nejaký predpísaný kolobeh alebo kolotoč, niečo, čo sa " musí " , a to vďaka vďaka fantazijnému svetu knihy, ktorá ožila na javisku.
Je to ako natiahnuť ruku do hmloviny, kde spočiatku nedôverčivo nazeráte, spravíte krok, dva. A, zrazu zistíte, že ste v úplne inom svete. Kde mladá herečka, dievčatko, aj napriek svetu plnom plechových tvári dospelých, dokáže ešte vnímať.
Ba čo viac, sprostredkovať pocit, ktorý ona sotva pozná, je to pocit odvrhnutosti, zlomu, ktorý, hoci áno, jej vysvetlil pán režisér, kedy ho jej postava prežíva najintenzívnejšie hlboko, je to vtedy, keď odchádza z knižnice a pani knihovníčka neustále s obdivom hovorí, ako musia byť mamička a otecko na ňu hrdí. Vtedy sa pred diváka postaví už malá profesionálka.
Muzikál nie sú iba nádherne premyslené texty piesní, prehovorov, hudba, oproti ktorým sú zasa tie, ktoré sa až ťažko počúvajú, keď sú účastníkmi na javisku a v hľadisku deti. Im také slová do duše ozaj nepatria a práca na tomto obrovskom diele je zvládnutá na sto percent. Počnúc výberom talentov, nasadením ako i prevedením, až po poslednú bodku svetla na javisku.
Striedanie svetov, toho realistického a fantazijného, akási didaktická funkcia nastavenia mladej hrdinky, ktorá sa aj napriek osudu nenechala zlomiť, množstvo charakterov prepracovaných do hĺbky slova, melódie a posledného kroku, nechýbajúci humor ako i chvíle pre nostalgiu…
Ak vám ale postačia len slová na papieri, hodnotenia či zhodnocovania inými, je to ako spojlovanie, keď pozeráte seriál, ktorý má šesť sérií a chcete vedieť ako to bude pokračovať. Všetko vám „vytmaví ChatGPT“ a vy zostanete ale stáť, lebo vlastne každá odžitá časť, každý jeden príbeh sa stáva dôvodom nad ním na druhý deň ráno uvažovať a muzikál Matilda v prevedení Divadla Nová scéna je dielom, ktoré vám dá veľa takýchto rán, uvedomíte si, aká dôležitá je každá bodka, otáznik a výkričník za prehovorom postavy, a napokon príde odozva vo vlastnej duši. V srdci ako stredobode vlastného vesmíru.
Je to presne ako v Matildinom príbehu, ktorá sa vďaka dotyku kníh dostala z veľmi komplikovanej situácie, ktorú nesmie žiadny človek, a už vôbec dieťa, zažívať. Že nie je želané, vítané, chcené a milované a nezostalo mu už ozaj nič, len takýto štít pred svetom.
Ale víťazstvo v závere je práve pohľadom na to, že všetko v živote ide, keď sa chce a na dobré sa pomaly začne otáčať. Ako stránka v knihe a v nej príbeh za príbehom.
OBSADENIE
Matilda Wormwoodová Natália Bulíková / Rebeka Fašiangová / Ester Pelcrová
Riaditeľka Trunchbullová Dárius Koči / Peter Makranský
Slečna Honeyová Romana Poláková Dang Van / Lenka Kopuncová Fecková
Pán Wormwood Martin Kaprálik / Lukáš Pišta
Pani Wormwoodová Miroslava Drínová / Karin Olasová
Michael Wormwood Martin Pavelek (a. h.) / Alexej Šajban (a. h.)
Pani Phelpsová Jana Balzar Lieskovská / Lucia Vráblicová
Rudolpho Michal Candrák / Jakub Janotík
Doktor a Sergej Michal Candrák / Ondrej Ferko (a. h.) / Erik Michálek (a. h.)
Eskamotér Jakub Janotík / Tomáš Majláth
Akrobatka Martina Dolná / Kristína Vrecková (a. h.)
DETSKÁ COMPANY
Wendy Michaela Kubašová / Karolína Péter / Matilda Popaďáková
Alice Tiana Blažejová / Nina Bosáková / Kristína Kováčová
Amanda Ema Činčalová / Lucia Kubišová / Charlotte Elizabeth Sidáková
Hortensia Klára Horváthová / Sabina Nechalová / Melánia Pellerová
Lory Sára Makranská / Tamara Suchitrová / Sofia Šimkovičová
Bruce Leonard Hrbán / Oliver Krajčír / Dávid Ovečka
Nigel Leonard Bíró / Jakub Kováč / Vratislav Mládek
Eric Tomáš Hianik / Michal Parobek / Oskar Šarkőzy
AUTORSKÝ TÍM
Libreto Dennis Kelly
Hudba a texty piesní Tim Minchin
Réžia Petr Gazdík
Preklad Petr Gazdík, Ivana Vaňková
Dramaturgická supervízia Andrea Bučko
Producentská supervízia Ingrid Fašiangová
Hudobné naštudovanie Dan Kalousek
Korepetície Ľubomír Dolný, Matúš Ferko, Iveta Weis Viskupová, Dušan Šujan
Zbormajstri Iveta Weis Viskupová, Dan Kalousek
Choreografia Carli Rebecca Jefferson
Choreografické naštudovanie Michal Matěj
Scéna Petr Hloušek
Kostýmy Eliška Lupačová Ondráčková
Svetelná réžia David Kachliř
Trikové efekty Ján Vaidiš
Slovenské premiéry svetového rodinného muzikálu MATILDA boli 19. a 20. septembra 2026 v Divadle Nová scéna.
Autor recenzie: Jana Jurkovičová
Foto: Robert Tappert
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