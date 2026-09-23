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 24hod.sk    Kultúra

23. septembra 2026

Recenzia: Matilda je muzikál, na ktorom by mala sedieť celá rodina



Divadlo Nová scéna začalo svoju jubilejnú 80. sezónu muzikálom, ktorý stmelí celú rodinu.



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Treba sa pripraviť na tri hodinky nádhernej cesty plnej očakávaní, krásnych chvíľ, ktoré nám pripomenú možno práve to, prečo sedí naša ratolesť vedľa na vyvýšenom sedadle, keďže je toto divadlo pripravené aj na tých menších, ktorí doň zavítajú. Možno si podáte ruku s manželom, pospomínate, poplačete si, no najmä sa vám pozastaví rozum na myšlienke, že deti práve toto dokážu. Samozrejme, dospelým umelcom nemožno nič uprieť. Dôležité ale je, že možno práve tento rodinný muzikál Matilda podľa bestselleru Roalda Dahla uvedený 19. a 20. septembra 2026 po prvý raz na Slovensku, odštartoval dráhu detí, ktoré túto príležitosť na Novej scéne dostali. Nie jedno dieťa, ale takmer tridsať detských hercov. V réžii Petra Gazdíka ožije na javisku príbeh výnimočne nadaného dievčatka, ktoré sa odváži svoj život zmeniť, postaviť sa proti krivoľakej ceste, ktorá je mu ponúkaná a nevzdať sa. V hlavných úlohách sa predstavia sólisti divadla spolu s talentovanými deťmi Detskej muzikálovej scény pri Divadle Nová scéna v sprievode dvanástich členov orchestra. Všetko je spievané, profesionálne zatancované, umne pripravené do slov, vďaka ktorým je ponúknutý aj jemný mostík medzi mnoho ráz spomínanou realitou a snom dievčat tak, aby sa aj v duši detského diváka prítomného v hľadisku ozvala zvedavosť. Fascinujúci príbeh, v ktorom tancujú poháre a na tabuľu sa veru píše samo od seba. V réžii Petra Gazdíka muzikál Matilda uviedlo Mestské divadlo Brno v roku 2023. Divadlo Nová scéna získalo licenciu na repliku tejto úspešnej inscenácie, takže slovenskí diváci vidia pôvodnú scénu Petra Hlouška, kostýmy Elišky Lupačovej Ondráčkovej i choreografie Carli Rebecci Jefferson, v adaptácii práve pre potreby Novej scény. Postavu Matildy stvárňujú tri talentované dievčatá – Natália Bulíková, Rebeka Fašiangová a Ester Pelcrová. Muzikál ponúka pre každého niečo. Pre dieťa šancu vniknúť do sveta plného tajomstiev, otázok, chuti ohmatať nové prostredie plné fantázie, pre dospelého návrat k tomu, načo tu je. Na dôvod tešiť sa z toho, že sa na malú chvíľočku počas trvania predstavenia stáva súčasťou jeho života paralela detského sveta, že ho naplní chuť opäť raz sa niečo dozvedieť, a že má za čo poďakovať. Na čo ani tvorcovia Divadla Nová scéna nezabudli a ozaj sa práve tento pocit v textoch často spomína a práve Matilda po takom svete celým srdcom túži. Fascinovaná som odišla z premiéry a po celý čas som si skladala slová Petra Gazdíka, „...že za celým predstavením je množstvo maličkých súčastí…,“ bez ktorých by sa kniha nezatvorila a hrdinská knižná postava Matilda by si nemohla dať v závere ruky víťazne v bok a pootočiť hlavu v poslednom lúči svetla, ktorý toto predstavenie rámcuje. Napríklad aj to, ako je možné, že sa pohár dokázal kývať a tancovať, a či bola krieda, ktorá sama píše na tabuľu, dielom programátora.… Za všetkým však bola práca jedného či viacerých z tímu. Nie je úžasné, ako my dospelí dokážeme zabudnúť na nejaký predpísaný kolobeh alebo kolotoč, niečo, čo sa " musí " , a to vďaka vďaka fantazijnému svetu knihy, ktorá ožila na javisku. Je to ako natiahnuť ruku do hmloviny, kde spočiatku nedôverčivo nazeráte, spravíte krok, dva. A, zrazu zistíte, že ste v úplne inom svete. Kde mladá herečka, dievčatko, aj napriek svetu plnom plechových tvári dospelých, dokáže ešte vnímať. Ba čo viac, sprostredkovať pocit, ktorý ona sotva pozná, je to pocit odvrhnutosti, zlomu, ktorý, hoci áno, jej vysvetlil pán režisér, kedy ho jej postava prežíva najintenzívnejšie hlboko, je to vtedy, keď odchádza z knižnice a pani knihovníčka neustále s obdivom hovorí, ako musia byť mamička a otecko na ňu hrdí. Vtedy sa pred diváka postaví už malá profesionálka. Muzikál nie sú iba nádherne premyslené texty piesní, prehovorov, hudba, oproti ktorým sú zasa tie, ktoré sa až ťažko počúvajú, keď sú účastníkmi na javisku a v hľadisku deti. Im také slová do duše ozaj nepatria a práca na tomto obrovskom diele je zvládnutá na sto percent. Počnúc výberom talentov, nasadením ako i prevedením, až po poslednú bodku svetla na javisku. Striedanie svetov, toho realistického a fantazijného, akási didaktická funkcia nastavenia mladej hrdinky, ktorá sa aj napriek osudu nenechala zlomiť, množstvo charakterov prepracovaných do hĺbky slova, melódie a posledného kroku, nechýbajúci humor ako i chvíle pre nostalgiu… Ak vám ale postačia len slová na papieri, hodnotenia či zhodnocovania inými, je to ako spojlovanie, keď pozeráte seriál, ktorý má šesť sérií a chcete vedieť ako to bude pokračovať. Všetko vám „vytmaví ChatGPT“ a vy zostanete ale stáť, lebo vlastne každá odžitá časť, každý jeden príbeh sa stáva dôvodom nad ním na druhý deň ráno uvažovať a muzikál Matilda v prevedení Divadla Nová scéna je dielom, ktoré vám dá veľa takýchto rán, uvedomíte si, aká dôležitá je každá bodka, otáznik a výkričník za prehovorom postavy, a napokon príde odozva vo vlastnej duši. V srdci ako stredobode vlastného vesmíru. Je to presne ako v Matildinom príbehu, ktorá sa vďaka dotyku kníh dostala z veľmi komplikovanej situácie, ktorú nesmie žiadny človek, a už vôbec dieťa, zažívať. Že nie je želané, vítané, chcené a milované a nezostalo mu už ozaj nič, len takýto štít pred svetom. Ale víťazstvo v závere je práve pohľadom na to, že všetko v živote ide, keď sa chce a na dobré sa pomaly začne otáčať. Ako stránka v knihe a v nej príbeh za príbehom. OBSADENIE Matilda Wormwoodová Natália Bulíková / Rebeka Fašiangová / Ester Pelcrová Riaditeľka Trunchbullová Dárius Koči / Peter Makranský Slečna Honeyová Romana Poláková Dang Van / Lenka Kopuncová Fecková Pán Wormwood Martin Kaprálik / Lukáš Pišta Pani Wormwoodová Miroslava Drínová / Karin Olasová Michael Wormwood Martin Pavelek (a. h.) / Alexej Šajban (a. h.) Pani Phelpsová Jana Balzar Lieskovská / Lucia Vráblicová Rudolpho Michal Candrák / Jakub Janotík Doktor a Sergej Michal Candrák / Ondrej Ferko (a. h.) / Erik Michálek (a. h.) Eskamotér Jakub Janotík / Tomáš Majláth Akrobatka Martina Dolná / Kristína Vrecková (a. h.) DETSKÁ COMPANY Wendy Michaela Kubašová / Karolína Péter / Matilda Popaďáková Alice Tiana Blažejová / Nina Bosáková / Kristína Kováčová Amanda Ema Činčalová / Lucia Kubišová / Charlotte Elizabeth Sidáková Hortensia Klára Horváthová / Sabina Nechalová / Melánia Pellerová Lory Sára Makranská / Tamara Suchitrová / Sofia Šimkovičová Bruce Leonard Hrbán / Oliver Krajčír / Dávid Ovečka Nigel Leonard Bíró / Jakub Kováč / Vratislav Mládek Eric Tomáš Hianik / Michal Parobek / Oskar Šarkőzy AUTORSKÝ TÍM Libreto Dennis Kelly Hudba a texty piesní Tim Minchin Réžia Petr Gazdík Preklad Petr Gazdík, Ivana Vaňková Dramaturgická supervízia Andrea Bučko Producentská supervízia Ingrid Fašiangová Hudobné naštudovanie Dan Kalousek Korepetície Ľubomír Dolný, Matúš Ferko, Iveta Weis Viskupová, Dušan Šujan Zbormajstri Iveta Weis Viskupová, Dan Kalousek Choreografia Carli Rebecca Jefferson Choreografické naštudovanie Michal Matěj Scéna Petr Hloušek Kostýmy Eliška Lupačová Ondráčková Svetelná réžia David Kachliř Trikové efekty Ján Vaidiš Slovenské premiéry svetového rodinného muzikálu MATILDA boli 19. a 20. septembra 2026 v Divadle Nová scéna.

Treba sa pripraviť na tri hodinky nádhernej cesty plnej očakávaní, krásnych chvíľ, ktoré nám pripomenú možno práve to, prečo sedí naša ratolesť vedľa na vyvýšenom sedadle, keďže je toto divadlo pripravené aj na tých menších, ktorí doň zavítajú. Možno si podáte ruku s manželom, pospomínate, poplačete si, no najmä sa vám pozastaví rozum na myšlienke, že deti práve toto dokážu. Samozrejme, dospelým umelcom nemožno nič uprieť.

Dôležité ale je, že možno práve tento rodinný muzikál  Matilda podľa bestselleru Roalda Dahla  uvedený 19. a 20. septembra 2026 po prvý raz na Slovensku, odštartoval dráhu detí, ktoré túto príležitosť na Novej scéne dostali. Nie jedno dieťa, ale takmer tridsať detských hercov.


V réžii Petra Gazdíka ožije na javisku príbeh výnimočne nadaného dievčatka, ktoré sa odváži svoj život zmeniť, postaviť sa proti krivoľakej ceste, ktorá je mu ponúkaná a nevzdať sa.

 V hlavných úlohách sa predstavia sólisti divadla spolu s talentovanými deťmi Detskej muzikálovej scény pri Divadle Nová scéna v sprievode dvanástich členov orchestra. Všetko je spievané, profesionálne zatancované, umne pripravené do slov, vďaka ktorým je ponúknutý aj jemný mostík medzi mnoho ráz spomínanou realitou a snom dievčat tak, aby sa aj v duši detského diváka prítomného v hľadisku ozvala zvedavosť.

Treba sa pripraviť na tri hodinky nádhernej cesty plnej očakávaní, krásnych chvíľ, ktoré nám pripomenú možno práve to, prečo sedí naša ratolesť vedľa na vyvýšenom sedadle, keďže je toto divadlo pripravené aj na tých menších, ktorí doň zavítajú. Možno si podáte ruku s manželom, pospomínate, poplačete si, no najmä sa vám pozastaví rozum na myšlienke, že deti práve toto dokážu. Samozrejme, dospelým umelcom nemožno nič uprieť. Dôležité ale je, že možno práve tento rodinný muzikál Matilda podľa bestselleru Roalda Dahla uvedený 19. a 20. septembra 2026 po prvý raz na Slovensku, odštartoval dráhu detí, ktoré túto príležitosť na Novej scéne dostali. Nie jedno dieťa, ale takmer tridsať detských hercov. V réžii Petra Gazdíka ožije na javisku príbeh výnimočne nadaného dievčatka, ktoré sa odváži svoj život zmeniť, postaviť sa proti krivoľakej ceste, ktorá je mu ponúkaná a nevzdať sa. V hlavných úlohách sa predstavia sólisti divadla spolu s talentovanými deťmi Detskej muzikálovej scény pri Divadle Nová scéna v sprievode dvanástich členov orchestra. Všetko je spievané, profesionálne zatancované, umne pripravené do slov, vďaka ktorým je ponúknutý aj jemný mostík medzi mnoho ráz spomínanou realitou a snom dievčat tak, aby sa aj v duši detského diváka prítomného v hľadisku ozvala zvedavosť. Fascinujúci príbeh, v ktorom tancujú poháre a na tabuľu sa veru píše samo od seba. V réžii Petra Gazdíka muzikál Matilda uviedlo Mestské divadlo Brno v roku 2023. Divadlo Nová scéna získalo licenciu na repliku tejto úspešnej inscenácie, takže slovenskí diváci vidia pôvodnú scénu Petra Hlouška, kostýmy Elišky Lupačovej Ondráčkovej i choreografie Carli Rebecci Jefferson, v adaptácii práve pre potreby Novej scény. Postavu Matildy stvárňujú tri talentované dievčatá – Natália Bulíková, Rebeka Fašiangová a Ester Pelcrová. Muzikál ponúka pre každého niečo. Pre dieťa šancu vniknúť do sveta plného tajomstiev, otázok, chuti ohmatať nové prostredie plné fantázie, pre dospelého návrat k tomu, načo tu je. Na dôvod tešiť sa z toho, že sa na malú chvíľočku počas trvania predstavenia stáva súčasťou jeho života paralela detského sveta, že ho naplní chuť opäť raz sa niečo dozvedieť, a že má za čo poďakovať. Na čo ani tvorcovia Divadla Nová scéna nezabudli a ozaj sa práve tento pocit v textoch často spomína a práve Matilda po takom svete celým srdcom túži. Fascinovaná som odišla z premiéry a po celý čas som si skladala slová Petra Gazdíka, „...že za celým predstavením je množstvo maličkých súčastí…,“ bez ktorých by sa kniha nezatvorila a hrdinská knižná postava Matilda by si nemohla dať v závere ruky víťazne v bok a pootočiť hlavu v poslednom lúči svetla, ktorý toto predstavenie rámcuje. Napríklad aj to, ako je možné, že sa pohár dokázal kývať a tancovať, a či bola krieda, ktorá sama píše na tabuľu, dielom programátora.… Za všetkým však bola práca jedného či viacerých z tímu. Nie je úžasné, ako my dospelí dokážeme zabudnúť na nejaký predpísaný kolobeh alebo kolotoč, niečo, čo sa " musí " , a to vďaka vďaka fantazijnému svetu knihy, ktorá ožila na javisku. Je to ako natiahnuť ruku do hmloviny, kde spočiatku nedôverčivo nazeráte, spravíte krok, dva. A, zrazu zistíte, že ste v úplne inom svete. Kde mladá herečka, dievčatko, aj napriek svetu plnom plechových tvári dospelých, dokáže ešte vnímať. Ba čo viac, sprostredkovať pocit, ktorý ona sotva pozná, je to pocit odvrhnutosti, zlomu, ktorý, hoci áno, jej vysvetlil pán režisér, kedy ho jej postava prežíva najintenzívnejšie hlboko, je to vtedy, keď odchádza z knižnice a pani knihovníčka neustále s obdivom hovorí, ako musia byť mamička a otecko na ňu hrdí. Vtedy sa pred diváka postaví už malá profesionálka. Muzikál nie sú iba nádherne premyslené texty piesní, prehovorov, hudba, oproti ktorým sú zasa tie, ktoré sa až ťažko počúvajú, keď sú účastníkmi na javisku a v hľadisku deti. Im také slová do duše ozaj nepatria a práca na tomto obrovskom diele je zvládnutá na sto percent. Počnúc výberom talentov, nasadením ako i prevedením, až po poslednú bodku svetla na javisku. Striedanie svetov, toho realistického a fantazijného, akási didaktická funkcia nastavenia mladej hrdinky, ktorá sa aj napriek osudu nenechala zlomiť, množstvo charakterov prepracovaných do hĺbky slova, melódie a posledného kroku, nechýbajúci humor ako i chvíle pre nostalgiu… Ak vám ale postačia len slová na papieri, hodnotenia či zhodnocovania inými, je to ako spojlovanie, keď pozeráte seriál, ktorý má šesť sérií a chcete vedieť ako to bude pokračovať. Všetko vám „vytmaví ChatGPT“ a vy zostanete ale stáť, lebo vlastne každá odžitá časť, každý jeden príbeh sa stáva dôvodom nad ním na druhý deň ráno uvažovať a muzikál Matilda v prevedení Divadla Nová scéna je dielom, ktoré vám dá veľa takýchto rán, uvedomíte si, aká dôležitá je každá bodka, otáznik a výkričník za prehovorom postavy, a napokon príde odozva vo vlastnej duši. V srdci ako stredobode vlastného vesmíru. Je to presne ako v Matildinom príbehu, ktorá sa vďaka dotyku kníh dostala z veľmi komplikovanej situácie, ktorú nesmie žiadny človek, a už vôbec dieťa, zažívať. Že nie je želané, vítané, chcené a milované a nezostalo mu už ozaj nič, len takýto štít pred svetom. Ale víťazstvo v závere je práve pohľadom na to, že všetko v živote ide, keď sa chce a na dobré sa pomaly začne otáčať. Ako stránka v knihe a v nej príbeh za príbehom. OBSADENIE Matilda Wormwoodová Natália Bulíková / Rebeka Fašiangová / Ester Pelcrová Riaditeľka Trunchbullová Dárius Koči / Peter Makranský Slečna Honeyová Romana Poláková Dang Van / Lenka Kopuncová Fecková Pán Wormwood Martin Kaprálik / Lukáš Pišta Pani Wormwoodová Miroslava Drínová / Karin Olasová Michael Wormwood Martin Pavelek (a. h.) / Alexej Šajban (a. h.) Pani Phelpsová Jana Balzar Lieskovská / Lucia Vráblicová Rudolpho Michal Candrák / Jakub Janotík Doktor a Sergej Michal Candrák / Ondrej Ferko (a. h.) / Erik Michálek (a. h.) Eskamotér Jakub Janotík / Tomáš Majláth Akrobatka Martina Dolná / Kristína Vrecková (a. h.) DETSKÁ COMPANY Wendy Michaela Kubašová / Karolína Péter / Matilda Popaďáková Alice Tiana Blažejová / Nina Bosáková / Kristína Kováčová Amanda Ema Činčalová / Lucia Kubišová / Charlotte Elizabeth Sidáková Hortensia Klára Horváthová / Sabina Nechalová / Melánia Pellerová Lory Sára Makranská / Tamara Suchitrová / Sofia Šimkovičová Bruce Leonard Hrbán / Oliver Krajčír / Dávid Ovečka Nigel Leonard Bíró / Jakub Kováč / Vratislav Mládek Eric Tomáš Hianik / Michal Parobek / Oskar Šarkőzy AUTORSKÝ TÍM Libreto Dennis Kelly Hudba a texty piesní Tim Minchin Réžia Petr Gazdík Preklad Petr Gazdík, Ivana Vaňková Dramaturgická supervízia Andrea Bučko Producentská supervízia Ingrid Fašiangová Hudobné naštudovanie Dan Kalousek Korepetície Ľubomír Dolný, Matúš Ferko, Iveta Weis Viskupová, Dušan Šujan Zbormajstri Iveta Weis Viskupová, Dan Kalousek Choreografia Carli Rebecca Jefferson Choreografické naštudovanie Michal Matěj Scéna Petr Hloušek Kostýmy Eliška Lupačová Ondráčková Svetelná réžia David Kachliř Trikové efekty Ján Vaidiš Slovenské premiéry svetového rodinného muzikálu MATILDA boli 19. a 20. septembra 2026 v Divadle Nová scéna.

Fascinujúci príbeh, v ktorom tancujú poháre a na tabuľu sa veru píše samo od seba.

V réžii Petra Gazdíka muzikál Matilda uviedlo Mestské divadlo Brno v roku 2023. Divadlo Nová scéna získalo licenciu na repliku tejto úspešnej inscenácie, takže slovenskí diváci vidia pôvodnú scénu Petra Hlouška, kostýmy Elišky Lupačovej Ondráčkovej i choreografie Carli Rebecci Jefferson, v adaptácii práve pre potreby Novej scény.

Postavu Matildy stvárňujú tri talentované dievčatá – Natália Bulíková, Rebeka Fašiangová
a Ester Pelcrová.        

            Muzikál ponúka pre každého niečo. Pre dieťa šancu vniknúť do sveta plného tajomstiev, otázok, chuti ohmatať nové prostredie plné fantázie, pre dospelého návrat k tomu, načo tu je. Na dôvod tešiť sa z toho, že sa na malú chvíľočku počas trvania predstavenia stáva súčasťou jeho života  paralela detského sveta, že ho naplní chuť opäť raz sa niečo dozvedieť, a že má za čo poďakovať. Na čo ani tvorcovia Divadla Nová scéna nezabudli a ozaj sa práve tento pocit v textoch často spomína a práve Matilda po takom svete celým srdcom túži.

Treba sa pripraviť na tri hodinky nádhernej cesty plnej očakávaní, krásnych chvíľ, ktoré nám pripomenú možno práve to, prečo sedí naša ratolesť vedľa na vyvýšenom sedadle, keďže je toto divadlo pripravené aj na tých menších, ktorí doň zavítajú. Možno si podáte ruku s manželom, pospomínate, poplačete si, no najmä sa vám pozastaví rozum na myšlienke, že deti práve toto dokážu. Samozrejme, dospelým umelcom nemožno nič uprieť. Dôležité ale je, že možno práve tento rodinný muzikál Matilda podľa bestselleru Roalda Dahla uvedený 19. a 20. septembra 2026 po prvý raz na Slovensku, odštartoval dráhu detí, ktoré túto príležitosť na Novej scéne dostali. Nie jedno dieťa, ale takmer tridsať detských hercov. V réžii Petra Gazdíka ožije na javisku príbeh výnimočne nadaného dievčatka, ktoré sa odváži svoj život zmeniť, postaviť sa proti krivoľakej ceste, ktorá je mu ponúkaná a nevzdať sa. V hlavných úlohách sa predstavia sólisti divadla spolu s talentovanými deťmi Detskej muzikálovej scény pri Divadle Nová scéna v sprievode dvanástich členov orchestra. Všetko je spievané, profesionálne zatancované, umne pripravené do slov, vďaka ktorým je ponúknutý aj jemný mostík medzi mnoho ráz spomínanou realitou a snom dievčat tak, aby sa aj v duši detského diváka prítomného v hľadisku ozvala zvedavosť. Fascinujúci príbeh, v ktorom tancujú poháre a na tabuľu sa veru píše samo od seba. V réžii Petra Gazdíka muzikál Matilda uviedlo Mestské divadlo Brno v roku 2023. Divadlo Nová scéna získalo licenciu na repliku tejto úspešnej inscenácie, takže slovenskí diváci vidia pôvodnú scénu Petra Hlouška, kostýmy Elišky Lupačovej Ondráčkovej i choreografie Carli Rebecci Jefferson, v adaptácii práve pre potreby Novej scény. Postavu Matildy stvárňujú tri talentované dievčatá – Natália Bulíková, Rebeka Fašiangová a Ester Pelcrová. Muzikál ponúka pre každého niečo. Pre dieťa šancu vniknúť do sveta plného tajomstiev, otázok, chuti ohmatať nové prostredie plné fantázie, pre dospelého návrat k tomu, načo tu je. Na dôvod tešiť sa z toho, že sa na malú chvíľočku počas trvania predstavenia stáva súčasťou jeho života paralela detského sveta, že ho naplní chuť opäť raz sa niečo dozvedieť, a že má za čo poďakovať. Na čo ani tvorcovia Divadla Nová scéna nezabudli a ozaj sa práve tento pocit v textoch často spomína a práve Matilda po takom svete celým srdcom túži. Fascinovaná som odišla z premiéry a po celý čas som si skladala slová Petra Gazdíka, „...že za celým predstavením je množstvo maličkých súčastí…,“ bez ktorých by sa kniha nezatvorila a hrdinská knižná postava Matilda by si nemohla dať v závere ruky víťazne v bok a pootočiť hlavu v poslednom lúči svetla, ktorý toto predstavenie rámcuje. Napríklad aj to, ako je možné, že sa pohár dokázal kývať a tancovať, a či bola krieda, ktorá sama píše na tabuľu, dielom programátora.… Za všetkým však bola práca jedného či viacerých z tímu. Nie je úžasné, ako my dospelí dokážeme zabudnúť na nejaký predpísaný kolobeh alebo kolotoč, niečo, čo sa " musí " , a to vďaka vďaka fantazijnému svetu knihy, ktorá ožila na javisku. Je to ako natiahnuť ruku do hmloviny, kde spočiatku nedôverčivo nazeráte, spravíte krok, dva. A, zrazu zistíte, že ste v úplne inom svete. Kde mladá herečka, dievčatko, aj napriek svetu plnom plechových tvári dospelých, dokáže ešte vnímať. Ba čo viac, sprostredkovať pocit, ktorý ona sotva pozná, je to pocit odvrhnutosti, zlomu, ktorý, hoci áno, jej vysvetlil pán režisér, kedy ho jej postava prežíva najintenzívnejšie hlboko, je to vtedy, keď odchádza z knižnice a pani knihovníčka neustále s obdivom hovorí, ako musia byť mamička a otecko na ňu hrdí. Vtedy sa pred diváka postaví už malá profesionálka. Muzikál nie sú iba nádherne premyslené texty piesní, prehovorov, hudba, oproti ktorým sú zasa tie, ktoré sa až ťažko počúvajú, keď sú účastníkmi na javisku a v hľadisku deti. Im také slová do duše ozaj nepatria a práca na tomto obrovskom diele je zvládnutá na sto percent. Počnúc výberom talentov, nasadením ako i prevedením, až po poslednú bodku svetla na javisku. Striedanie svetov, toho realistického a fantazijného, akási didaktická funkcia nastavenia mladej hrdinky, ktorá sa aj napriek osudu nenechala zlomiť, množstvo charakterov prepracovaných do hĺbky slova, melódie a posledného kroku, nechýbajúci humor ako i chvíle pre nostalgiu… Ak vám ale postačia len slová na papieri, hodnotenia či zhodnocovania inými, je to ako spojlovanie, keď pozeráte seriál, ktorý má šesť sérií a chcete vedieť ako to bude pokračovať. Všetko vám „vytmaví ChatGPT“ a vy zostanete ale stáť, lebo vlastne každá odžitá časť, každý jeden príbeh sa stáva dôvodom nad ním na druhý deň ráno uvažovať a muzikál Matilda v prevedení Divadla Nová scéna je dielom, ktoré vám dá veľa takýchto rán, uvedomíte si, aká dôležitá je každá bodka, otáznik a výkričník za prehovorom postavy, a napokon príde odozva vo vlastnej duši. V srdci ako stredobode vlastného vesmíru. Je to presne ako v Matildinom príbehu, ktorá sa vďaka dotyku kníh dostala z veľmi komplikovanej situácie, ktorú nesmie žiadny človek, a už vôbec dieťa, zažívať. Že nie je želané, vítané, chcené a milované a nezostalo mu už ozaj nič, len takýto štít pred svetom. Ale víťazstvo v závere je práve pohľadom na to, že všetko v živote ide, keď sa chce a na dobré sa pomaly začne otáčať. Ako stránka v knihe a v nej príbeh za príbehom. OBSADENIE Matilda Wormwoodová Natália Bulíková / Rebeka Fašiangová / Ester Pelcrová Riaditeľka Trunchbullová Dárius Koči / Peter Makranský Slečna Honeyová Romana Poláková Dang Van / Lenka Kopuncová Fecková Pán Wormwood Martin Kaprálik / Lukáš Pišta Pani Wormwoodová Miroslava Drínová / Karin Olasová Michael Wormwood Martin Pavelek (a. h.) / Alexej Šajban (a. h.) Pani Phelpsová Jana Balzar Lieskovská / Lucia Vráblicová Rudolpho Michal Candrák / Jakub Janotík Doktor a Sergej Michal Candrák / Ondrej Ferko (a. h.) / Erik Michálek (a. h.) Eskamotér Jakub Janotík / Tomáš Majláth Akrobatka Martina Dolná / Kristína Vrecková (a. h.) DETSKÁ COMPANY Wendy Michaela Kubašová / Karolína Péter / Matilda Popaďáková Alice Tiana Blažejová / Nina Bosáková / Kristína Kováčová Amanda Ema Činčalová / Lucia Kubišová / Charlotte Elizabeth Sidáková Hortensia Klára Horváthová / Sabina Nechalová / Melánia Pellerová Lory Sára Makranská / Tamara Suchitrová / Sofia Šimkovičová Bruce Leonard Hrbán / Oliver Krajčír / Dávid Ovečka Nigel Leonard Bíró / Jakub Kováč / Vratislav Mládek Eric Tomáš Hianik / Michal Parobek / Oskar Šarkőzy AUTORSKÝ TÍM Libreto Dennis Kelly Hudba a texty piesní Tim Minchin Réžia Petr Gazdík Preklad Petr Gazdík, Ivana Vaňková Dramaturgická supervízia Andrea Bučko Producentská supervízia Ingrid Fašiangová Hudobné naštudovanie Dan Kalousek Korepetície Ľubomír Dolný, Matúš Ferko, Iveta Weis Viskupová, Dušan Šujan Zbormajstri Iveta Weis Viskupová, Dan Kalousek Choreografia Carli Rebecca Jefferson Choreografické naštudovanie Michal Matěj Scéna Petr Hloušek Kostýmy Eliška Lupačová Ondráčková Svetelná réžia David Kachliř Trikové efekty Ján Vaidiš Slovenské premiéry svetového rodinného muzikálu MATILDA boli 19. a 20. septembra 2026 v Divadle Nová scéna.

Fascinovaná som odišla z premiéry a po celý čas som si skladala slová Petra Gazdíka, „...že za celým predstavením je množstvo maličkých súčastí…,“ bez ktorých by sa kniha nezatvorila a hrdinská knižná postava Matilda by si nemohla dať v závere ruky víťazne v bok a pootočiť hlavu v poslednom lúči svetla, ktorý toto predstavenie rámcuje. 

Napríklad aj to, ako je možné, že sa pohár dokázal kývať a tancovať, a či bola krieda, ktorá sama píše na tabuľu, dielom programátora.… Za všetkým však bola práca jedného či viacerých z tímu.

Treba sa pripraviť na tri hodinky nádhernej cesty plnej očakávaní, krásnych chvíľ, ktoré nám pripomenú možno práve to, prečo sedí naša ratolesť vedľa na vyvýšenom sedadle, keďže je toto divadlo pripravené aj na tých menších, ktorí doň zavítajú. Možno si podáte ruku s manželom, pospomínate, poplačete si, no najmä sa vám pozastaví rozum na myšlienke, že deti práve toto dokážu. Samozrejme, dospelým umelcom nemožno nič uprieť. Dôležité ale je, že možno práve tento rodinný muzikál Matilda podľa bestselleru Roalda Dahla uvedený 19. a 20. septembra 2026 po prvý raz na Slovensku, odštartoval dráhu detí, ktoré túto príležitosť na Novej scéne dostali. Nie jedno dieťa, ale takmer tridsať detských hercov. V réžii Petra Gazdíka ožije na javisku príbeh výnimočne nadaného dievčatka, ktoré sa odváži svoj život zmeniť, postaviť sa proti krivoľakej ceste, ktorá je mu ponúkaná a nevzdať sa. V hlavných úlohách sa predstavia sólisti divadla spolu s talentovanými deťmi Detskej muzikálovej scény pri Divadle Nová scéna v sprievode dvanástich členov orchestra. Všetko je spievané, profesionálne zatancované, umne pripravené do slov, vďaka ktorým je ponúknutý aj jemný mostík medzi mnoho ráz spomínanou realitou a snom dievčat tak, aby sa aj v duši detského diváka prítomného v hľadisku ozvala zvedavosť. Fascinujúci príbeh, v ktorom tancujú poháre a na tabuľu sa veru píše samo od seba. V réžii Petra Gazdíka muzikál Matilda uviedlo Mestské divadlo Brno v roku 2023. Divadlo Nová scéna získalo licenciu na repliku tejto úspešnej inscenácie, takže slovenskí diváci vidia pôvodnú scénu Petra Hlouška, kostýmy Elišky Lupačovej Ondráčkovej i choreografie Carli Rebecci Jefferson, v adaptácii práve pre potreby Novej scény. Postavu Matildy stvárňujú tri talentované dievčatá – Natália Bulíková, Rebeka Fašiangová a Ester Pelcrová. Muzikál ponúka pre každého niečo. Pre dieťa šancu vniknúť do sveta plného tajomstiev, otázok, chuti ohmatať nové prostredie plné fantázie, pre dospelého návrat k tomu, načo tu je. Na dôvod tešiť sa z toho, že sa na malú chvíľočku počas trvania predstavenia stáva súčasťou jeho života paralela detského sveta, že ho naplní chuť opäť raz sa niečo dozvedieť, a že má za čo poďakovať. Na čo ani tvorcovia Divadla Nová scéna nezabudli a ozaj sa práve tento pocit v textoch často spomína a práve Matilda po takom svete celým srdcom túži. Fascinovaná som odišla z premiéry a po celý čas som si skladala slová Petra Gazdíka, „...že za celým predstavením je množstvo maličkých súčastí…,“ bez ktorých by sa kniha nezatvorila a hrdinská knižná postava Matilda by si nemohla dať v závere ruky víťazne v bok a pootočiť hlavu v poslednom lúči svetla, ktorý toto predstavenie rámcuje. Napríklad aj to, ako je možné, že sa pohár dokázal kývať a tancovať, a či bola krieda, ktorá sama píše na tabuľu, dielom programátora.… Za všetkým však bola práca jedného či viacerých z tímu. Nie je úžasné, ako my dospelí dokážeme zabudnúť na nejaký predpísaný kolobeh alebo kolotoč, niečo, čo sa " musí " , a to vďaka vďaka fantazijnému svetu knihy, ktorá ožila na javisku. Je to ako natiahnuť ruku do hmloviny, kde spočiatku nedôverčivo nazeráte, spravíte krok, dva. A, zrazu zistíte, že ste v úplne inom svete. Kde mladá herečka, dievčatko, aj napriek svetu plnom plechových tvári dospelých, dokáže ešte vnímať. Ba čo viac, sprostredkovať pocit, ktorý ona sotva pozná, je to pocit odvrhnutosti, zlomu, ktorý, hoci áno, jej vysvetlil pán režisér, kedy ho jej postava prežíva najintenzívnejšie hlboko, je to vtedy, keď odchádza z knižnice a pani knihovníčka neustále s obdivom hovorí, ako musia byť mamička a otecko na ňu hrdí. Vtedy sa pred diváka postaví už malá profesionálka. Muzikál nie sú iba nádherne premyslené texty piesní, prehovorov, hudba, oproti ktorým sú zasa tie, ktoré sa až ťažko počúvajú, keď sú účastníkmi na javisku a v hľadisku deti. Im také slová do duše ozaj nepatria a práca na tomto obrovskom diele je zvládnutá na sto percent. Počnúc výberom talentov, nasadením ako i prevedením, až po poslednú bodku svetla na javisku. Striedanie svetov, toho realistického a fantazijného, akási didaktická funkcia nastavenia mladej hrdinky, ktorá sa aj napriek osudu nenechala zlomiť, množstvo charakterov prepracovaných do hĺbky slova, melódie a posledného kroku, nechýbajúci humor ako i chvíle pre nostalgiu… Ak vám ale postačia len slová na papieri, hodnotenia či zhodnocovania inými, je to ako spojlovanie, keď pozeráte seriál, ktorý má šesť sérií a chcete vedieť ako to bude pokračovať. Všetko vám „vytmaví ChatGPT“ a vy zostanete ale stáť, lebo vlastne každá odžitá časť, každý jeden príbeh sa stáva dôvodom nad ním na druhý deň ráno uvažovať a muzikál Matilda v prevedení Divadla Nová scéna je dielom, ktoré vám dá veľa takýchto rán, uvedomíte si, aká dôležitá je každá bodka, otáznik a výkričník za prehovorom postavy, a napokon príde odozva vo vlastnej duši. V srdci ako stredobode vlastného vesmíru. Je to presne ako v Matildinom príbehu, ktorá sa vďaka dotyku kníh dostala z veľmi komplikovanej situácie, ktorú nesmie žiadny človek, a už vôbec dieťa, zažívať. Že nie je želané, vítané, chcené a milované a nezostalo mu už ozaj nič, len takýto štít pred svetom. Ale víťazstvo v závere je práve pohľadom na to, že všetko v živote ide, keď sa chce a na dobré sa pomaly začne otáčať. Ako stránka v knihe a v nej príbeh za príbehom. OBSADENIE Matilda Wormwoodová Natália Bulíková / Rebeka Fašiangová / Ester Pelcrová Riaditeľka Trunchbullová Dárius Koči / Peter Makranský Slečna Honeyová Romana Poláková Dang Van / Lenka Kopuncová Fecková Pán Wormwood Martin Kaprálik / Lukáš Pišta Pani Wormwoodová Miroslava Drínová / Karin Olasová Michael Wormwood Martin Pavelek (a. h.) / Alexej Šajban (a. h.) Pani Phelpsová Jana Balzar Lieskovská / Lucia Vráblicová Rudolpho Michal Candrák / Jakub Janotík Doktor a Sergej Michal Candrák / Ondrej Ferko (a. h.) / Erik Michálek (a. h.) Eskamotér Jakub Janotík / Tomáš Majláth Akrobatka Martina Dolná / Kristína Vrecková (a. h.) DETSKÁ COMPANY Wendy Michaela Kubašová / Karolína Péter / Matilda Popaďáková Alice Tiana Blažejová / Nina Bosáková / Kristína Kováčová Amanda Ema Činčalová / Lucia Kubišová / Charlotte Elizabeth Sidáková Hortensia Klára Horváthová / Sabina Nechalová / Melánia Pellerová Lory Sára Makranská / Tamara Suchitrová / Sofia Šimkovičová Bruce Leonard Hrbán / Oliver Krajčír / Dávid Ovečka Nigel Leonard Bíró / Jakub Kováč / Vratislav Mládek Eric Tomáš Hianik / Michal Parobek / Oskar Šarkőzy AUTORSKÝ TÍM Libreto Dennis Kelly Hudba a texty piesní Tim Minchin Réžia Petr Gazdík Preklad Petr Gazdík, Ivana Vaňková Dramaturgická supervízia Andrea Bučko Producentská supervízia Ingrid Fašiangová Hudobné naštudovanie Dan Kalousek Korepetície Ľubomír Dolný, Matúš Ferko, Iveta Weis Viskupová, Dušan Šujan Zbormajstri Iveta Weis Viskupová, Dan Kalousek Choreografia Carli Rebecca Jefferson Choreografické naštudovanie Michal Matěj Scéna Petr Hloušek Kostýmy Eliška Lupačová Ondráčková Svetelná réžia David Kachliř Trikové efekty Ján Vaidiš Slovenské premiéry svetového rodinného muzikálu MATILDA boli 19. a 20. septembra 2026 v Divadle Nová scéna.

Nie je úžasné, ako my dospelí dokážeme zabudnúť na nejaký predpísaný kolobeh alebo kolotoč, niečo, čo sa " musí " , a to vďaka vďaka fantazijnému svetu knihy, ktorá ožila na javisku.

Je to ako natiahnuť ruku do hmloviny, kde spočiatku nedôverčivo nazeráte, spravíte krok, dva. A, zrazu zistíte, že ste v úplne inom svete. Kde mladá herečka, dievčatko, aj napriek svetu plnom plechových tvári dospelých, dokáže ešte vnímať.

Ba čo viac, sprostredkovať pocit, ktorý ona sotva pozná, je to pocit odvrhnutosti, zlomu, ktorý, hoci áno, jej vysvetlil pán režisér, kedy ho jej postava prežíva najintenzívnejšie hlboko, je to vtedy, keď odchádza z knižnice a pani knihovníčka neustále s obdivom hovorí, ako musia byť mamička a otecko na ňu hrdí. Vtedy sa pred diváka postaví už malá profesionálka.

Muzikál nie sú iba nádherne premyslené texty piesní, prehovorov, hudba, oproti ktorým sú zasa tie, ktoré sa až ťažko počúvajú, keď sú účastníkmi na javisku a v hľadisku deti. Im také slová do duše ozaj nepatria a práca na tomto obrovskom diele je zvládnutá na sto percent. Počnúc výberom talentov, nasadením ako i prevedením, až po poslednú bodku svetla na javisku. 

Striedanie svetov, toho realistického a fantazijného, akási didaktická funkcia nastavenia mladej hrdinky, ktorá sa aj napriek osudu nenechala zlomiť, množstvo charakterov prepracovaných do hĺbky slova, melódie a posledného kroku, nechýbajúci humor ako i chvíle pre nostalgiu…

Treba sa pripraviť na tri hodinky nádhernej cesty plnej očakávaní, krásnych chvíľ, ktoré nám pripomenú možno práve to, prečo sedí naša ratolesť vedľa na vyvýšenom sedadle, keďže je toto divadlo pripravené aj na tých menších, ktorí doň zavítajú. Možno si podáte ruku s manželom, pospomínate, poplačete si, no najmä sa vám pozastaví rozum na myšlienke, že deti práve toto dokážu. Samozrejme, dospelým umelcom nemožno nič uprieť. Dôležité ale je, že možno práve tento rodinný muzikál Matilda podľa bestselleru Roalda Dahla uvedený 19. a 20. septembra 2026 po prvý raz na Slovensku, odštartoval dráhu detí, ktoré túto príležitosť na Novej scéne dostali. Nie jedno dieťa, ale takmer tridsať detských hercov. V réžii Petra Gazdíka ožije na javisku príbeh výnimočne nadaného dievčatka, ktoré sa odváži svoj život zmeniť, postaviť sa proti krivoľakej ceste, ktorá je mu ponúkaná a nevzdať sa. V hlavných úlohách sa predstavia sólisti divadla spolu s talentovanými deťmi Detskej muzikálovej scény pri Divadle Nová scéna v sprievode dvanástich členov orchestra. Všetko je spievané, profesionálne zatancované, umne pripravené do slov, vďaka ktorým je ponúknutý aj jemný mostík medzi mnoho ráz spomínanou realitou a snom dievčat tak, aby sa aj v duši detského diváka prítomného v hľadisku ozvala zvedavosť. Fascinujúci príbeh, v ktorom tancujú poháre a na tabuľu sa veru píše samo od seba. V réžii Petra Gazdíka muzikál Matilda uviedlo Mestské divadlo Brno v roku 2023. Divadlo Nová scéna získalo licenciu na repliku tejto úspešnej inscenácie, takže slovenskí diváci vidia pôvodnú scénu Petra Hlouška, kostýmy Elišky Lupačovej Ondráčkovej i choreografie Carli Rebecci Jefferson, v adaptácii práve pre potreby Novej scény. Postavu Matildy stvárňujú tri talentované dievčatá – Natália Bulíková, Rebeka Fašiangová a Ester Pelcrová. Muzikál ponúka pre každého niečo. Pre dieťa šancu vniknúť do sveta plného tajomstiev, otázok, chuti ohmatať nové prostredie plné fantázie, pre dospelého návrat k tomu, načo tu je. Na dôvod tešiť sa z toho, že sa na malú chvíľočku počas trvania predstavenia stáva súčasťou jeho života paralela detského sveta, že ho naplní chuť opäť raz sa niečo dozvedieť, a že má za čo poďakovať. Na čo ani tvorcovia Divadla Nová scéna nezabudli a ozaj sa práve tento pocit v textoch často spomína a práve Matilda po takom svete celým srdcom túži. Fascinovaná som odišla z premiéry a po celý čas som si skladala slová Petra Gazdíka, „...že za celým predstavením je množstvo maličkých súčastí…,“ bez ktorých by sa kniha nezatvorila a hrdinská knižná postava Matilda by si nemohla dať v závere ruky víťazne v bok a pootočiť hlavu v poslednom lúči svetla, ktorý toto predstavenie rámcuje. Napríklad aj to, ako je možné, že sa pohár dokázal kývať a tancovať, a či bola krieda, ktorá sama píše na tabuľu, dielom programátora.… Za všetkým však bola práca jedného či viacerých z tímu. Nie je úžasné, ako my dospelí dokážeme zabudnúť na nejaký predpísaný kolobeh alebo kolotoč, niečo, čo sa " musí " , a to vďaka vďaka fantazijnému svetu knihy, ktorá ožila na javisku. Je to ako natiahnuť ruku do hmloviny, kde spočiatku nedôverčivo nazeráte, spravíte krok, dva. A, zrazu zistíte, že ste v úplne inom svete. Kde mladá herečka, dievčatko, aj napriek svetu plnom plechových tvári dospelých, dokáže ešte vnímať. Ba čo viac, sprostredkovať pocit, ktorý ona sotva pozná, je to pocit odvrhnutosti, zlomu, ktorý, hoci áno, jej vysvetlil pán režisér, kedy ho jej postava prežíva najintenzívnejšie hlboko, je to vtedy, keď odchádza z knižnice a pani knihovníčka neustále s obdivom hovorí, ako musia byť mamička a otecko na ňu hrdí. Vtedy sa pred diváka postaví už malá profesionálka. Muzikál nie sú iba nádherne premyslené texty piesní, prehovorov, hudba, oproti ktorým sú zasa tie, ktoré sa až ťažko počúvajú, keď sú účastníkmi na javisku a v hľadisku deti. Im také slová do duše ozaj nepatria a práca na tomto obrovskom diele je zvládnutá na sto percent. Počnúc výberom talentov, nasadením ako i prevedením, až po poslednú bodku svetla na javisku. Striedanie svetov, toho realistického a fantazijného, akási didaktická funkcia nastavenia mladej hrdinky, ktorá sa aj napriek osudu nenechala zlomiť, množstvo charakterov prepracovaných do hĺbky slova, melódie a posledného kroku, nechýbajúci humor ako i chvíle pre nostalgiu… Ak vám ale postačia len slová na papieri, hodnotenia či zhodnocovania inými, je to ako spojlovanie, keď pozeráte seriál, ktorý má šesť sérií a chcete vedieť ako to bude pokračovať. Všetko vám „vytmaví ChatGPT“ a vy zostanete ale stáť, lebo vlastne každá odžitá časť, každý jeden príbeh sa stáva dôvodom nad ním na druhý deň ráno uvažovať a muzikál Matilda v prevedení Divadla Nová scéna je dielom, ktoré vám dá veľa takýchto rán, uvedomíte si, aká dôležitá je každá bodka, otáznik a výkričník za prehovorom postavy, a napokon príde odozva vo vlastnej duši. V srdci ako stredobode vlastného vesmíru. Je to presne ako v Matildinom príbehu, ktorá sa vďaka dotyku kníh dostala z veľmi komplikovanej situácie, ktorú nesmie žiadny človek, a už vôbec dieťa, zažívať. Že nie je želané, vítané, chcené a milované a nezostalo mu už ozaj nič, len takýto štít pred svetom. Ale víťazstvo v závere je práve pohľadom na to, že všetko v živote ide, keď sa chce a na dobré sa pomaly začne otáčať. Ako stránka v knihe a v nej príbeh za príbehom. OBSADENIE Matilda Wormwoodová Natália Bulíková / Rebeka Fašiangová / Ester Pelcrová Riaditeľka Trunchbullová Dárius Koči / Peter Makranský Slečna Honeyová Romana Poláková Dang Van / Lenka Kopuncová Fecková Pán Wormwood Martin Kaprálik / Lukáš Pišta Pani Wormwoodová Miroslava Drínová / Karin Olasová Michael Wormwood Martin Pavelek (a. h.) / Alexej Šajban (a. h.) Pani Phelpsová Jana Balzar Lieskovská / Lucia Vráblicová Rudolpho Michal Candrák / Jakub Janotík Doktor a Sergej Michal Candrák / Ondrej Ferko (a. h.) / Erik Michálek (a. h.) Eskamotér Jakub Janotík / Tomáš Majláth Akrobatka Martina Dolná / Kristína Vrecková (a. h.) DETSKÁ COMPANY Wendy Michaela Kubašová / Karolína Péter / Matilda Popaďáková Alice Tiana Blažejová / Nina Bosáková / Kristína Kováčová Amanda Ema Činčalová / Lucia Kubišová / Charlotte Elizabeth Sidáková Hortensia Klára Horváthová / Sabina Nechalová / Melánia Pellerová Lory Sára Makranská / Tamara Suchitrová / Sofia Šimkovičová Bruce Leonard Hrbán / Oliver Krajčír / Dávid Ovečka Nigel Leonard Bíró / Jakub Kováč / Vratislav Mládek Eric Tomáš Hianik / Michal Parobek / Oskar Šarkőzy AUTORSKÝ TÍM Libreto Dennis Kelly Hudba a texty piesní Tim Minchin Réžia Petr Gazdík Preklad Petr Gazdík, Ivana Vaňková Dramaturgická supervízia Andrea Bučko Producentská supervízia Ingrid Fašiangová Hudobné naštudovanie Dan Kalousek Korepetície Ľubomír Dolný, Matúš Ferko, Iveta Weis Viskupová, Dušan Šujan Zbormajstri Iveta Weis Viskupová, Dan Kalousek Choreografia Carli Rebecca Jefferson Choreografické naštudovanie Michal Matěj Scéna Petr Hloušek Kostýmy Eliška Lupačová Ondráčková Svetelná réžia David Kachliř Trikové efekty Ján Vaidiš Slovenské premiéry svetového rodinného muzikálu MATILDA boli 19. a 20. septembra 2026 v Divadle Nová scéna.

Ak vám ale postačia len slová na papieri, hodnotenia či zhodnocovania inými, je to ako spojlovanie, keď pozeráte seriál, ktorý má šesť sérií a chcete vedieť ako to bude pokračovať.  Všetko vám „vytmaví ChatGPT“ a vy zostanete ale stáť, lebo vlastne každá odžitá časť, každý jeden príbeh sa stáva dôvodom nad ním na druhý deň ráno uvažovať a muzikál Matilda v prevedení Divadla Nová scéna je dielom, ktoré vám dá veľa takýchto rán, uvedomíte si,  aká dôležitá je každá bodka, otáznik a výkričník za prehovorom postavy, a napokon príde odozva vo vlastnej duši. V srdci ako stredobode vlastného vesmíru.

 Je to presne ako v Matildinom príbehu, ktorá sa vďaka dotyku kníh dostala z veľmi komplikovanej situácie, ktorú nesmie žiadny človek, a už vôbec dieťa, zažívať. Že nie je želané, vítané, chcené a milované a nezostalo mu už ozaj nič, len takýto štít pred svetom.

Ale víťazstvo v závere je práve pohľadom na to, že všetko v živote ide, keď sa chce a na dobré sa pomaly začne otáčať. Ako stránka v knihe a v nej príbeh za príbehom.

 

Treba sa pripraviť na tri hodinky nádhernej cesty plnej očakávaní, krásnych chvíľ, ktoré nám pripomenú možno práve to, prečo sedí naša ratolesť vedľa na vyvýšenom sedadle, keďže je toto divadlo pripravené aj na tých menších, ktorí doň zavítajú. Možno si podáte ruku s manželom, pospomínate, poplačete si, no najmä sa vám pozastaví rozum na myšlienke, že deti práve toto dokážu. Samozrejme, dospelým umelcom nemožno nič uprieť. Dôležité ale je, že možno práve tento rodinný muzikál Matilda podľa bestselleru Roalda Dahla uvedený 19. a 20. septembra 2026 po prvý raz na Slovensku, odštartoval dráhu detí, ktoré túto príležitosť na Novej scéne dostali. Nie jedno dieťa, ale takmer tridsať detských hercov. V réžii Petra Gazdíka ožije na javisku príbeh výnimočne nadaného dievčatka, ktoré sa odváži svoj život zmeniť, postaviť sa proti krivoľakej ceste, ktorá je mu ponúkaná a nevzdať sa. V hlavných úlohách sa predstavia sólisti divadla spolu s talentovanými deťmi Detskej muzikálovej scény pri Divadle Nová scéna v sprievode dvanástich členov orchestra. Všetko je spievané, profesionálne zatancované, umne pripravené do slov, vďaka ktorým je ponúknutý aj jemný mostík medzi mnoho ráz spomínanou realitou a snom dievčat tak, aby sa aj v duši detského diváka prítomného v hľadisku ozvala zvedavosť. Fascinujúci príbeh, v ktorom tancujú poháre a na tabuľu sa veru píše samo od seba. V réžii Petra Gazdíka muzikál Matilda uviedlo Mestské divadlo Brno v roku 2023. Divadlo Nová scéna získalo licenciu na repliku tejto úspešnej inscenácie, takže slovenskí diváci vidia pôvodnú scénu Petra Hlouška, kostýmy Elišky Lupačovej Ondráčkovej i choreografie Carli Rebecci Jefferson, v adaptácii práve pre potreby Novej scény. Postavu Matildy stvárňujú tri talentované dievčatá – Natália Bulíková, Rebeka Fašiangová a Ester Pelcrová. Muzikál ponúka pre každého niečo. Pre dieťa šancu vniknúť do sveta plného tajomstiev, otázok, chuti ohmatať nové prostredie plné fantázie, pre dospelého návrat k tomu, načo tu je. Na dôvod tešiť sa z toho, že sa na malú chvíľočku počas trvania predstavenia stáva súčasťou jeho života paralela detského sveta, že ho naplní chuť opäť raz sa niečo dozvedieť, a že má za čo poďakovať. Na čo ani tvorcovia Divadla Nová scéna nezabudli a ozaj sa práve tento pocit v textoch často spomína a práve Matilda po takom svete celým srdcom túži. Fascinovaná som odišla z premiéry a po celý čas som si skladala slová Petra Gazdíka, „...že za celým predstavením je množstvo maličkých súčastí…,“ bez ktorých by sa kniha nezatvorila a hrdinská knižná postava Matilda by si nemohla dať v závere ruky víťazne v bok a pootočiť hlavu v poslednom lúči svetla, ktorý toto predstavenie rámcuje. Napríklad aj to, ako je možné, že sa pohár dokázal kývať a tancovať, a či bola krieda, ktorá sama píše na tabuľu, dielom programátora.… Za všetkým však bola práca jedného či viacerých z tímu. Nie je úžasné, ako my dospelí dokážeme zabudnúť na nejaký predpísaný kolobeh alebo kolotoč, niečo, čo sa " musí " , a to vďaka vďaka fantazijnému svetu knihy, ktorá ožila na javisku. Je to ako natiahnuť ruku do hmloviny, kde spočiatku nedôverčivo nazeráte, spravíte krok, dva. A, zrazu zistíte, že ste v úplne inom svete. Kde mladá herečka, dievčatko, aj napriek svetu plnom plechových tvári dospelých, dokáže ešte vnímať. Ba čo viac, sprostredkovať pocit, ktorý ona sotva pozná, je to pocit odvrhnutosti, zlomu, ktorý, hoci áno, jej vysvetlil pán režisér, kedy ho jej postava prežíva najintenzívnejšie hlboko, je to vtedy, keď odchádza z knižnice a pani knihovníčka neustále s obdivom hovorí, ako musia byť mamička a otecko na ňu hrdí. Vtedy sa pred diváka postaví už malá profesionálka. Muzikál nie sú iba nádherne premyslené texty piesní, prehovorov, hudba, oproti ktorým sú zasa tie, ktoré sa až ťažko počúvajú, keď sú účastníkmi na javisku a v hľadisku deti. Im také slová do duše ozaj nepatria a práca na tomto obrovskom diele je zvládnutá na sto percent. Počnúc výberom talentov, nasadením ako i prevedením, až po poslednú bodku svetla na javisku. Striedanie svetov, toho realistického a fantazijného, akási didaktická funkcia nastavenia mladej hrdinky, ktorá sa aj napriek osudu nenechala zlomiť, množstvo charakterov prepracovaných do hĺbky slova, melódie a posledného kroku, nechýbajúci humor ako i chvíle pre nostalgiu… Ak vám ale postačia len slová na papieri, hodnotenia či zhodnocovania inými, je to ako spojlovanie, keď pozeráte seriál, ktorý má šesť sérií a chcete vedieť ako to bude pokračovať. Všetko vám „vytmaví ChatGPT“ a vy zostanete ale stáť, lebo vlastne každá odžitá časť, každý jeden príbeh sa stáva dôvodom nad ním na druhý deň ráno uvažovať a muzikál Matilda v prevedení Divadla Nová scéna je dielom, ktoré vám dá veľa takýchto rán, uvedomíte si, aká dôležitá je každá bodka, otáznik a výkričník za prehovorom postavy, a napokon príde odozva vo vlastnej duši. V srdci ako stredobode vlastného vesmíru. Je to presne ako v Matildinom príbehu, ktorá sa vďaka dotyku kníh dostala z veľmi komplikovanej situácie, ktorú nesmie žiadny človek, a už vôbec dieťa, zažívať. Že nie je želané, vítané, chcené a milované a nezostalo mu už ozaj nič, len takýto štít pred svetom. Ale víťazstvo v závere je práve pohľadom na to, že všetko v živote ide, keď sa chce a na dobré sa pomaly začne otáčať. Ako stránka v knihe a v nej príbeh za príbehom. OBSADENIE Matilda Wormwoodová Natália Bulíková / Rebeka Fašiangová / Ester Pelcrová Riaditeľka Trunchbullová Dárius Koči / Peter Makranský Slečna Honeyová Romana Poláková Dang Van / Lenka Kopuncová Fecková Pán Wormwood Martin Kaprálik / Lukáš Pišta Pani Wormwoodová Miroslava Drínová / Karin Olasová Michael Wormwood Martin Pavelek (a. h.) / Alexej Šajban (a. h.) Pani Phelpsová Jana Balzar Lieskovská / Lucia Vráblicová Rudolpho Michal Candrák / Jakub Janotík Doktor a Sergej Michal Candrák / Ondrej Ferko (a. h.) / Erik Michálek (a. h.) Eskamotér Jakub Janotík / Tomáš Majláth Akrobatka Martina Dolná / Kristína Vrecková (a. h.) DETSKÁ COMPANY Wendy Michaela Kubašová / Karolína Péter / Matilda Popaďáková Alice Tiana Blažejová / Nina Bosáková / Kristína Kováčová Amanda Ema Činčalová / Lucia Kubišová / Charlotte Elizabeth Sidáková Hortensia Klára Horváthová / Sabina Nechalová / Melánia Pellerová Lory Sára Makranská / Tamara Suchitrová / Sofia Šimkovičová Bruce Leonard Hrbán / Oliver Krajčír / Dávid Ovečka Nigel Leonard Bíró / Jakub Kováč / Vratislav Mládek Eric Tomáš Hianik / Michal Parobek / Oskar Šarkőzy AUTORSKÝ TÍM Libreto Dennis Kelly Hudba a texty piesní Tim Minchin Réžia Petr Gazdík Preklad Petr Gazdík, Ivana Vaňková Dramaturgická supervízia Andrea Bučko Producentská supervízia Ingrid Fašiangová Hudobné naštudovanie Dan Kalousek Korepetície Ľubomír Dolný, Matúš Ferko, Iveta Weis Viskupová, Dušan Šujan Zbormajstri Iveta Weis Viskupová, Dan Kalousek Choreografia Carli Rebecca Jefferson Choreografické naštudovanie Michal Matěj Scéna Petr Hloušek Kostýmy Eliška Lupačová Ondráčková Svetelná réžia David Kachliř Trikové efekty Ján Vaidiš Slovenské premiéry svetového rodinného muzikálu MATILDA boli 19. a 20. septembra 2026 v Divadle Nová scéna.

 

 

OBSADENIE

Matilda Wormwoodová        Natália Bulíková / Rebeka Fašiangová / Ester Pelcrová
Riaditeľka Trunchbullová     Dárius Koči / Peter Makranský
Slečna Honeyová                  Romana Poláková Dang Van / Lenka Kopuncová Fecková
Pán Wormwood                    Martin Kaprálik / Lukáš Pišta
Pani Wormwoodová             Miroslava Drínová / Karin Olasová
Michael Wormwood             Martin Pavelek (a. h.) / Alexej Šajban (a. h.)
Pani Phelpsová                      Jana Balzar Lieskovská / Lucia Vráblicová
Rudolpho                              Michal Candrák / Jakub Janotík
Doktor a Sergej                     Michal Candrák / Ondrej Ferko (a. h.) / Erik Michálek (a. h.)
Eskamotér                             Jakub Janotík / Tomáš Majláth
Akrobatka                             Martina Dolná / Kristína Vrecková (a. h.)

DETSKÁ COMPANY

Wendy     Michaela Kubašová / Karolína Péter / Matilda Popaďáková
Alice        Tiana Blažejová / Nina Bosáková / Kristína Kováčová
Amanda   Ema Činčalová / Lucia Kubišová / Charlotte Elizabeth Sidáková
Hortensia Klára Horváthová / Sabina Nechalová / Melánia Pellerová
Lory         Sára Makranská / Tamara Suchitrová / Sofia Šimkovičová
Bruce       Leonard Hrbán / Oliver Krajčír / Dávid Ovečka
Nigel        Leonard Bíró / Jakub Kováč / Vratislav Mládek
Eric          Tomáš Hianik / Michal Parobek / Oskar Šarkőzy

 

AUTORSKÝ TÍM

Libreto                                      Dennis Kelly
Hudba a texty piesní                Tim Minchin
Réžia                                        Petr Gazdík
Preklad                                     Petr Gazdík, Ivana Vaňková
Dramaturgická supervízia        Andrea Bučko
Producentská supervízia          Ingrid Fašiangová
Hudobné naštudovanie            Dan Kalousek
Korepetície                       Ľubomír Dolný, Matúš Ferko, Iveta Weis Viskupová, Dušan Šujan
Zbormajstri                              Iveta Weis Viskupová, Dan Kalousek
Choreografia                           Carli Rebecca Jefferson
Choreografické naštudovanie Michal Matěj
Scéna                                       Petr Hloušek
Kostýmy                                  Eliška Lupačová Ondráčková
Svetelná réžia                          David Kachliř
Trikové efekty                         Ján Vaidiš 

 

Slovenské premiéry svetového rodinného muzikálu MATILDA boli 19. a 20. septembra 2026 v Divadle Nová scéna.

Autor recenzie: Jana Jurkovičová

Foto: Robert Tappert


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