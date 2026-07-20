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20. júla 2026
KDH kritizuje, že Smer legitimizuje Tateovcov. Hnutie predkladá riešenia na ochranu žien pred násilím – VIDEO
Tagy: Domáce násilie Zatknutie
Podľa Lexmann nejde iba o nevhodné stretnutie poslanca Richarda Glucka a europoslanca a šéfa poradcov premiéra Erika Kaliňáka so zadržanými bratmi.
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20.7.2026 (SITA.sk) - Podľa Lexmann nejde iba o nevhodné stretnutie poslanca Richarda Glucka a europoslanca a šéfa poradcov premiéra Erika Kaliňáka so zadržanými bratmi.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) reaguje na zatknutie Andrewa a Tristana Tateovcov v Spojených štátoch. Bratia čelia závažným obvineniam zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a ďalších sexuálnych trestných činov.
KDH upozorňuje, že čelní predstavitelia Smeru-SD ich napriek tomu verejne legitimizovali a svoje konanie dodnes neľutujú. „Smer sa nikdy nedištancoval od toho, že jeho čelní predstavitelia legitimizovali ľudí spájaných s ponižovaním žien, kupliarstvom, sexuálnym vykorisťovaním a obvineniami zo znásilnenia. Toto je obraz ich myšlienkového a hodnotového sveta,“ uviedla europoslankyňa KDH Miriam Lexmann.
Podľa Lexmann nejde iba o nevhodné stretnutie poslanca Richarda Glucka a europoslanca a šéfa poradcov premiéra Erika Kaliňáka so zadržanými bratmi. Verejná legitimizácia Tateovcov pomáha šíriť ich postoje medzi mladými ľuďmi, predovšetkým medzi chlapcami a mladými mužmi.
Hodnotové nastavenie Smeru sa prejavuje aj v neochote priznať zlyhanie štátu pri ochrane obetí. „Tento postoj zašiel až tak ďaleko, že ani po vražde pani Zuzany v Gelnici nie sú predstavitelia vlády schopní priznať zlyhanie systému a vyvodiť zodpovednosť voči svojmu ministrovi. Namiesto priznania pochybení počúvame výhovorky, zľahčovanie a obranu vlastných nominantov,“ povedala Lexmann.
KDH pripravuje konkrétne legislatívne a systémové opatrenia, ktoré zlepšia ochranu obetí domáceho násilia. Hnutie presadzuje zmenu legislatívy tak, aby obete neboli opakovane traumatizované pri výsluchoch a ďalších úkonoch štátnych orgánov. Policajti, ktorí prijímajú oznámenia a komunikujú s obeťami, musia byť pravidelne školení na odborný, citlivý a empatický prístup.
„KDH chce zároveň posilniť spoluprácu polície s psychológmi, duchovnými a ďalšími odborníkmi, zvýšiť kapacity probačných a mediačných úradníkov a zabezpečiť účinnú kontrolu zákazov priblíženia. Samotné rozhodnutie na papieri totiž život obete neochráni, pokiaľ štát nevie zabezpečiť jeho dodržiavanie. Obeť domáceho násilia nesmie byť pre štát iba spis. Musí cítiť, že jej štát verí, chráni ju a dokáže zakročiť skôr, ako dôjde k tragédii,“ uviedla poslankyňa NR SR Andrea Turčanová.
Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že úcta k ženám musí byť samozrejmou súčasťou verejného života a politickej kultúry. „Sila sa neprejavuje ponižovaním žien ani schopnosťou vzbudzovať strach. Skutočná sila je v úcte, zodpovednosti a ochrane slabších. KDH jednoznačne odmieta násilie voči ženám, jeho zľahčovanie aj verejné ospravedlňovanie ľudí, ktorí z ponižovania žien urobili vlastnú značku a obchodný model,“ vyhlásil Majerský.
KDH zároveň presadzuje, aby európska politika a európske finančné nástroje viac pomáhali rodinám a ženám v zraniteľnej životnej situácii. „Na európskej úrovni presadzujem, aby legislatíva Európskej únie chránila dôstojnosť žien a aby bol Európsky sociálny fond plus využívaný ako skutočná opora rodín a matiek v ťažkej životnej situácii vrátane matiek samoživiteliek. Európske peniaze majú pomáhať konkrétnym rodinám a ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, nie slúžiť na presadzovanie ideológií,“ uzavrela Miriam Lexmann.
Zdroj: SITA.sk - KDH kritizuje, že Smer legitimizuje Tateovcov. Hnutie predkladá riešenia na ochranu žien pred násilím – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) reaguje na zatknutie Andrewa a Tristana Tateovcov v Spojených štátoch. Bratia čelia závažným obvineniam zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a ďalších sexuálnych trestných činov.
Verejná legitimizácia Tateovcov
KDH upozorňuje, že čelní predstavitelia Smeru-SD ich napriek tomu verejne legitimizovali a svoje konanie dodnes neľutujú. „Smer sa nikdy nedištancoval od toho, že jeho čelní predstavitelia legitimizovali ľudí spájaných s ponižovaním žien, kupliarstvom, sexuálnym vykorisťovaním a obvineniami zo znásilnenia. Toto je obraz ich myšlienkového a hodnotového sveta,“ uviedla europoslankyňa KDH Miriam Lexmann.
Podľa Lexmann nejde iba o nevhodné stretnutie poslanca Richarda Glucka a europoslanca a šéfa poradcov premiéra Erika Kaliňáka so zadržanými bratmi. Verejná legitimizácia Tateovcov pomáha šíriť ich postoje medzi mladými ľuďmi, predovšetkým medzi chlapcami a mladými mužmi.
Hodnotové nastavenie Smeru sa prejavuje aj v neochote priznať zlyhanie štátu pri ochrane obetí. „Tento postoj zašiel až tak ďaleko, že ani po vražde pani Zuzany v Gelnici nie sú predstavitelia vlády schopní priznať zlyhanie systému a vyvodiť zodpovednosť voči svojmu ministrovi. Namiesto priznania pochybení počúvame výhovorky, zľahčovanie a obranu vlastných nominantov,“ povedala Lexmann.
Legislatívne opatrenia
KDH pripravuje konkrétne legislatívne a systémové opatrenia, ktoré zlepšia ochranu obetí domáceho násilia. Hnutie presadzuje zmenu legislatívy tak, aby obete neboli opakovane traumatizované pri výsluchoch a ďalších úkonoch štátnych orgánov. Policajti, ktorí prijímajú oznámenia a komunikujú s obeťami, musia byť pravidelne školení na odborný, citlivý a empatický prístup.
„KDH chce zároveň posilniť spoluprácu polície s psychológmi, duchovnými a ďalšími odborníkmi, zvýšiť kapacity probačných a mediačných úradníkov a zabezpečiť účinnú kontrolu zákazov priblíženia. Samotné rozhodnutie na papieri totiž život obete neochráni, pokiaľ štát nevie zabezpečiť jeho dodržiavanie. Obeť domáceho násilia nesmie byť pre štát iba spis. Musí cítiť, že jej štát verí, chráni ju a dokáže zakročiť skôr, ako dôjde k tragédii,“ uviedla poslankyňa NR SR Andrea Turčanová.
Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že úcta k ženám musí byť samozrejmou súčasťou verejného života a politickej kultúry. „Sila sa neprejavuje ponižovaním žien ani schopnosťou vzbudzovať strach. Skutočná sila je v úcte, zodpovednosti a ochrane slabších. KDH jednoznačne odmieta násilie voči ženám, jeho zľahčovanie aj verejné ospravedlňovanie ľudí, ktorí z ponižovania žien urobili vlastnú značku a obchodný model,“ vyhlásil Majerský.
KDH zároveň presadzuje, aby európska politika a európske finančné nástroje viac pomáhali rodinám a ženám v zraniteľnej životnej situácii. „Na európskej úrovni presadzujem, aby legislatíva Európskej únie chránila dôstojnosť žien a aby bol Európsky sociálny fond plus využívaný ako skutočná opora rodín a matiek v ťažkej životnej situácii vrátane matiek samoživiteliek. Európske peniaze majú pomáhať konkrétnym rodinám a ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, nie slúžiť na presadzovanie ideológií,“ uzavrela Miriam Lexmann.
Zdroj: SITA.sk - KDH kritizuje, že Smer legitimizuje Tateovcov. Hnutie predkladá riešenia na ochranu žien pred násilím – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Domáce násilie Zatknutie
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