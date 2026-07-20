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20. júla 2026
Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák už nebude kandidovať, hovorí o internetovej šikane, útokoch a ochrane svojej rodiny
Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Osočovanie Primátor mesta Vysoké Tatry Šikana Trestné oznámenie Vyhrážky
Dlhoročný primátor oznámil, že v jesenných komunálnych voľbách nebude obhajovať mandát. Rozhodnutie odôvodnil dlhodobými osobnými útokmi, ktoré podľa neho zasiahli aj jeho rodinu, a vyhlásil, že jej ochrana ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Dlhoročný primátor oznámil, že v jesenných komunálnych voľbách nebude obhajovať mandát. Rozhodnutie odôvodnil dlhodobými osobnými útokmi, ktoré podľa neho zasiahli aj jeho rodinu, a vyhlásil, že jej ochrana je pre neho dôležitejšia než pokračovanie v politike.
Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák nebude obhajovať svoj mandát v jesenných komunálnych voľbách. Informoval o tom na sociálnej sieti. Ako uviedol, rozhodol sa tak po dôkladnom a neľahkom zvážení životných priorít.
„Keď som vstupoval do politického boja, chcel som zúročiť moje celoživotné pôsobenie pre Tatry. Mohol som pri tom len dúfať v prísnu, ale slušnú a morálnu opozíciu. Až realita posledných mesiacov mi však ukázala, aký bolestivý môže byť pre moju rodinu dopad dobre zasponzorovanej internetovej šikany a bezcharakterných zákulisných praktík, osočovania, lží…” napísal.
Podľa jeho slov v ostatných rokoch hájil záujmy tatranskej verejnosti a prírody tak, ako to sľúbil vo voľbách. Niektoré subjekty podľa Štefaňáka ale neodpúšťajú, že im nedovolil všetko, preto musí čeliť tlaku, osočovaniu, systematickému šíreniu poloprávd a klamstiev o sebe aj jeho rodine, a tiež neúnavným konšpiráciám z anonymných stránok, falošných platených facebookových profilov a najnovšie aj vyhrážkam a vykonštruovaným trestným oznámeniam.
„Ako mi mnohí hovoria, možno je chyba, že som sa rozhodol do tejto vojny nezapojiť, vraj utrpí moja povesť. Mňa sa ale tieto veci nedotýkajú. Dávno som odpustil a rozhodol som sa svoj vzácny čas a energiu namiesto únavného boja so sponzorovaným mediálnym lynčom venovať odhodlanej práci,” uviedol ďalej. Zdôraznil ale, že to, čo sa ho začalo dotýkať bytostne, bol presah, ktorý tieto útoky začali mať na jeho najbližšiu rodinu, ktorá pre neho vždy bola aj musí ostať na prvom mieste. Prízvukoval tiež, že nedovolí, aby ich (jeho rodinu) ďalej zasahovali ľudia bez hanby a morálky. „Vysoké Tatry milujem, žijem tu medzi vami celý život a veľa sme tu toho spolu dokázali; žije tu moja milovaná manželka, dcéry, vyrastajú vnúčatá a mojou povinnosťou je ich chrániť,” napísal.
Štefaňák sa tiež všetkým poďakoval za podporu aj za férovú a konštruktívnu kritiku, ktorá ich v práci vždy posúvala vpred. „Budem držať palce tým, ktorí svoj politický zámer povedú do volieb hrdo a charakterne a s úprimnými úmyslami. Želám kandidátom férový boj v morálnom politickom prostredí. Týmto neskladám zbrane. V budúcnosti budem vždy ochotný poskytnúť svoje vedomosti, skúsenosti a styky pre dobro tohoto mesta. Ďakujem a nelúčim sa…” uzavrel.
Primátor Tatier mal súdny spor s Petrom Dzurillom, ktorý pôsobí ako predseda občianskeho združenia Iniciatíva Vráťme život Tatrám. Začiatkom apríla sa Štefaňák obrátil na popradský súd a požadoval, aby Dzurillovi zakázal kontaktovať žalobcu, teda Štefaňáka a jeho manželku osobne, písomne, telefonicky alebo inými technickými prostriedkami, a to až do času skončenia výkonu mandátu primátora mesta Vysoké Tatry.
Návrh primátora Vysokých Tatier na vydanie neodkladného opatrenia napokon Okresný súd v Poprade v celom rozsahu zamietol, informoval portál Aktuality. Sudkyňa skonštatovala, že návrh bol podaný „čisto špekulatívne, aby zamedzili verejnej kontrole primátora zo strany občianskeho združenia ... v predvolebnom čase“. Ak by súd 100-metrový zákaz schválil, aktivista by v horskom mestečku napríklad nemohol chodiť na mestské zastupiteľstvá, posielať úradné žiadosti, komunikovať s úradníkmi, navštevovať mestský úrad, zúčastňovať sa komunálnych podujatí a obmedzil by sa aj jeho bežný život v malej komunite ľudí vo Vysokých Tatrách.
Iniciatíva Vráťme život Tatrám totiž dlhodobo poukazuje na prešľapy samosprávy, čo už viedlo aj k zásahom z popradskej prokuratúry. Organizovala tiež petície proti zvyšovaniu cestovného či proti svojvoľnému odvolaniu riaditeľky Základnej školy v Tatranskej Lomnici. Iniciatíva rovnako odštartovala vyšetrovanie tatranského primátora pre podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.
Zdroj: SITA.sk - Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák už nebude kandidovať, hovorí o internetovej šikane, útokoch a ochrane svojej rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák nebude obhajovať svoj mandát v jesenných komunálnych voľbách. Informoval o tom na sociálnej sieti. Ako uviedol, rozhodol sa tak po dôkladnom a neľahkom zvážení životných priorít.
„Keď som vstupoval do politického boja, chcel som zúročiť moje celoživotné pôsobenie pre Tatry. Mohol som pri tom len dúfať v prísnu, ale slušnú a morálnu opozíciu. Až realita posledných mesiacov mi však ukázala, aký bolestivý môže byť pre moju rodinu dopad dobre zasponzorovanej internetovej šikany a bezcharakterných zákulisných praktík, osočovania, lží…” napísal.
Podľa jeho slov v ostatných rokoch hájil záujmy tatranskej verejnosti a prírody tak, ako to sľúbil vo voľbách. Niektoré subjekty podľa Štefaňáka ale neodpúšťajú, že im nedovolil všetko, preto musí čeliť tlaku, osočovaniu, systematickému šíreniu poloprávd a klamstiev o sebe aj jeho rodine, a tiež neúnavným konšpiráciám z anonymných stránok, falošných platených facebookových profilov a najnovšie aj vyhrážkam a vykonštruovaným trestným oznámeniam.
Vyhrážky jeho rodine
„Ako mi mnohí hovoria, možno je chyba, že som sa rozhodol do tejto vojny nezapojiť, vraj utrpí moja povesť. Mňa sa ale tieto veci nedotýkajú. Dávno som odpustil a rozhodol som sa svoj vzácny čas a energiu namiesto únavného boja so sponzorovaným mediálnym lynčom venovať odhodlanej práci,” uviedol ďalej. Zdôraznil ale, že to, čo sa ho začalo dotýkať bytostne, bol presah, ktorý tieto útoky začali mať na jeho najbližšiu rodinu, ktorá pre neho vždy bola aj musí ostať na prvom mieste. Prízvukoval tiež, že nedovolí, aby ich (jeho rodinu) ďalej zasahovali ľudia bez hanby a morálky. „Vysoké Tatry milujem, žijem tu medzi vami celý život a veľa sme tu toho spolu dokázali; žije tu moja milovaná manželka, dcéry, vyrastajú vnúčatá a mojou povinnosťou je ich chrániť,” napísal.
Štefaňák sa tiež všetkým poďakoval za podporu aj za férovú a konštruktívnu kritiku, ktorá ich v práci vždy posúvala vpred. „Budem držať palce tým, ktorí svoj politický zámer povedú do volieb hrdo a charakterne a s úprimnými úmyslami. Želám kandidátom férový boj v morálnom politickom prostredí. Týmto neskladám zbrane. V budúcnosti budem vždy ochotný poskytnúť svoje vedomosti, skúsenosti a styky pre dobro tohoto mesta. Ďakujem a nelúčim sa…” uzavrel.
Súdny spor
Primátor Tatier mal súdny spor s Petrom Dzurillom, ktorý pôsobí ako predseda občianskeho združenia Iniciatíva Vráťme život Tatrám. Začiatkom apríla sa Štefaňák obrátil na popradský súd a požadoval, aby Dzurillovi zakázal kontaktovať žalobcu, teda Štefaňáka a jeho manželku osobne, písomne, telefonicky alebo inými technickými prostriedkami, a to až do času skončenia výkonu mandátu primátora mesta Vysoké Tatry.
Návrh primátora Vysokých Tatier na vydanie neodkladného opatrenia napokon Okresný súd v Poprade v celom rozsahu zamietol, informoval portál Aktuality. Sudkyňa skonštatovala, že návrh bol podaný „čisto špekulatívne, aby zamedzili verejnej kontrole primátora zo strany občianskeho združenia ... v predvolebnom čase“. Ak by súd 100-metrový zákaz schválil, aktivista by v horskom mestečku napríklad nemohol chodiť na mestské zastupiteľstvá, posielať úradné žiadosti, komunikovať s úradníkmi, navštevovať mestský úrad, zúčastňovať sa komunálnych podujatí a obmedzil by sa aj jeho bežný život v malej komunite ľudí vo Vysokých Tatrách.
Iniciatíva Vráťme život Tatrám totiž dlhodobo poukazuje na prešľapy samosprávy, čo už viedlo aj k zásahom z popradskej prokuratúry. Organizovala tiež petície proti zvyšovaniu cestovného či proti svojvoľnému odvolaniu riaditeľky Základnej školy v Tatranskej Lomnici. Iniciatíva rovnako odštartovala vyšetrovanie tatranského primátora pre podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.
Zdroj: SITA.sk - Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák už nebude kandidovať, hovorí o internetovej šikane, útokoch a ochrane svojej rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Osočovanie Primátor mesta Vysoké Tatry Šikana Trestné oznámenie Vyhrážky
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