Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Vedenie STVR vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom
Vedenie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú ...
12.4.2026 (SITA.sk) - Vedenie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom. Uvádza sa to v stanovisku, pod ktorým je podpísaná generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková a Peter Begányi poverený vedením Slovenskej televízie.
Ako ďalej uviedli, STVR je inštitúcia, ktorá stojí na princípoch umeleckej a spravodajskej slobody, ponúka tiež priestor pre rôznorodé názory a tvorivé prístupy. Podľa ich slov sú otvorení hovoriť o obavách a pochybnostiach, ale bez odkazov cez médiá. Prízvukovali tiež, že verejné útoky a výzvy smerujúce k odmietaniu spolupráce s verejnoprávnym médiom alebo s ľuďmi, ktorí v ňom pracujú, nie sú férové a prehlbujú polarizáciu v spoločnosti.
"STVR dlhodobo spolupracuje s množstvom tvorcov, umelcov a odborníkov bez ohľadu na ich osobné či politické postoje. Títo ľudia vykonávajú svoju prácu profesionálne a nemali by byť vystavovaní verejnému tlaku alebo spochybňovaniu len preto, že sa rozhodli na projektoch participovať. Úspechy našich projektov doma aj v zahraničí sú výsledkom ich talentu, práce a nasadenia a za to im patrí vďaka a rešpekt,” píše sa v stanovisku.
Flašíková a Begányi dodali, že nechcú prehlbovať napätie. Vyjadrili presvedčenie, že aj v náročnej spoločenskej situácii možno viesť rešpektujúcu diskusiu bez osobných útokov a výziev na vylučovanie. "STVR zostáva verejnoprávnou inštitúciou, ktorá slúži všetkým divákom a poslucháčom. Nepoľavujeme v príprave nových projektov s dôrazom na kvalitu a verejný záujem,” uzavreli.
Podľa medializovaných informácií v poslednom čase viacero hercov odmietlo spoluprácu s STVR na pripravovanom seriáli. Viacerí argumentovali súčasnou situáciou v médiu.
Zdroj: SITA.sk - Vedenie STVR vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom © SITA Všetky práva vyhradené.
Verejné útoky a výzvy nie sú férové
Ako ďalej uviedli, STVR je inštitúcia, ktorá stojí na princípoch umeleckej a spravodajskej slobody, ponúka tiež priestor pre rôznorodé názory a tvorivé prístupy. Podľa ich slov sú otvorení hovoriť o obavách a pochybnostiach, ale bez odkazov cez médiá. Prízvukovali tiež, že verejné útoky a výzvy smerujúce k odmietaniu spolupráce s verejnoprávnym médiom alebo s ľuďmi, ktorí v ňom pracujú, nie sú férové a prehlbujú polarizáciu v spoločnosti.
"STVR dlhodobo spolupracuje s množstvom tvorcov, umelcov a odborníkov bez ohľadu na ich osobné či politické postoje. Títo ľudia vykonávajú svoju prácu profesionálne a nemali by byť vystavovaní verejnému tlaku alebo spochybňovaniu len preto, že sa rozhodli na projektoch participovať. Úspechy našich projektov doma aj v zahraničí sú výsledkom ich talentu, práce a nasadenia a za to im patrí vďaka a rešpekt,” píše sa v stanovisku.
Nechcú prehlbovať napätie
Flašíková a Begányi dodali, že nechcú prehlbovať napätie. Vyjadrili presvedčenie, že aj v náročnej spoločenskej situácii možno viesť rešpektujúcu diskusiu bez osobných útokov a výziev na vylučovanie. "STVR zostáva verejnoprávnou inštitúciou, ktorá slúži všetkým divákom a poslucháčom. Nepoľavujeme v príprave nových projektov s dôrazom na kvalitu a verejný záujem,” uzavreli.
Podľa medializovaných informácií v poslednom čase viacero hercov odmietlo spoluprácu s STVR na pripravovanom seriáli. Viacerí argumentovali súčasnou situáciou v médiu.
Zdroj: SITA.sk - Vedenie STVR vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom © SITA Všetky práva vyhradené.
KDH má za Hajka v parlamentne náhradu. Majerský sa odchádzajúcemu poslancovi poďakoval a zareagoval aj na jeho kritiku
KDH má za Hajka v parlamentne náhradu. Majerský sa odchádzajúcemu poslancovi poďakoval a zareagoval aj na jeho kritiku
Slovenskú poštu navštevuje každý rok čoraz menej ľudí, podávanie listov a poštových poukazov výrazne pokleslo
Slovenskú poštu navštevuje každý rok čoraz menej ľudí, podávanie listov a poštových poukazov výrazne pokleslo