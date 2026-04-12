 Meniny má Estera
 24hod.sk    Z domova

12. apríla 2026

Vedenie STVR vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom


67e15c88401b5454928514 e1751290023571 676x435 12.4.2026 (SITA.sk) - Vedenie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom. Uvádza sa to v stanovisku, pod ktorým je podpísaná generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková a Peter Begányi poverený vedením Slovenskej televízie.

Verejné útoky a výzvy nie sú férové


Ako ďalej uviedli, STVR je inštitúcia, ktorá stojí na princípoch umeleckej a spravodajskej slobody, ponúka tiež priestor pre rôznorodé názory a tvorivé prístupy. Podľa ich slov sú otvorení hovoriť o obavách a pochybnostiach, ale bez odkazov cez médiá. Prízvukovali tiež, že verejné útoky a výzvy smerujúce k odmietaniu spolupráce s verejnoprávnym médiom alebo s ľuďmi, ktorí v ňom pracujú, nie sú férové a prehlbujú polarizáciu v spoločnosti.

"STVR dlhodobo spolupracuje s množstvom tvorcov, umelcov a odborníkov bez ohľadu na ich osobné či politické postoje. Títo ľudia vykonávajú svoju prácu profesionálne a nemali by byť vystavovaní verejnému tlaku alebo spochybňovaniu len preto, že sa rozhodli na projektoch participovať. Úspechy našich projektov doma aj v zahraničí sú výsledkom ich talentu, práce a nasadenia a za to im patrí vďaka a rešpekt,” píše sa v stanovisku.

Nechcú prehlbovať napätie


Flašíková a Begányi dodali, že nechcú prehlbovať napätie. Vyjadrili presvedčenie, že aj v náročnej spoločenskej situácii možno viesť rešpektujúcu diskusiu bez osobných útokov a výziev na vylučovanie. "STVR zostáva verejnoprávnou inštitúciou, ktorá slúži všetkým divákom a poslucháčom. Nepoľavujeme v príprave nových projektov s dôrazom na kvalitu a verejný záujem,” uzavreli.

Podľa medializovaných informácií v poslednom čase viacero hercov odmietlo spoluprácu s STVR na pripravovanom seriáli. Viacerí argumentovali súčasnou situáciou v médiu.


Zdroj: SITA.sk - Vedenie STVR vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
KDH má za Hajka v parlamentne náhradu. Majerský sa odchádzajúcemu poslancovi poďakoval a zareagoval aj na jeho kritiku
<< predchádzajúci článok
Slovenskú poštu navštevuje každý rok čoraz menej ľudí, podávanie listov a poštových poukazov výrazne pokleslo

