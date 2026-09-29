|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 29.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Michal, Michaela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. septembra 2026
ÚTOK NA ŠKOLE: V Staškove V okrese Čadca útočil žiak, jedna žena zomrela
Zranené je aj jedno dieťa a 44-ročná žena.
Zdieľať
Polícia a ďalšie záchranné zložky zasahujú na základnej škole (ZŠ) v Staškove v okrese Čadca. V utorok ráno tam došlo k násilnému trestnému činu. Útočníkom bol žiak. Žilinská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.
Útok žiaka na základnej škole v Staškove v utorok ráno neprežila 61-ročná žena. Zranené je aj jedno dieťa a 44-ročná žena. Pre 24hod.sk to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
Podľa TA3 žiak ôsmeho ročníka napadol dve učiteľky, jednu museli oživovať a v kritickom stave ju previezli do nemocnice.
Televízia píše, že spúšťačom bolo, že mu stará mama zakázala miništrovať pre zlý prospech.
Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že škole v Staškove po útoku nožom poskytujú pomoc a odbornú podporu. Vyzval ľudí, aby nešírili neoverené informácie a rešpektovali súkromie detí a ich rodín.
„Myslím na zranených, ich blízkych, deti a zamestnancov školy,“ uviedol minister školstva.
Drucker smeruje na miesto spolu s ministrami vnútra a zdravotníctva Matúšom Šutajom Eštokom a Kamilom Šaškom.
„Na mieste zasahujú potrebné záchranné a bezpečnostné zložky,“ uviedli policajti s tým, že viac informácií poskytnú hneď, ako to situácia dovolí.
Záchranári po násilnom čine na ZŠ v Staškove vyslali na miesto 2 vrtuľníky
Záchranári zasahujú v utorok dopoludnia na základnej škole (ZŠ) v Staškove v okrese Čadca. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová pre 24hod.sk uviedla, že na miesto vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky.
Zásah podľa Klimešovej naďalej prebieha.
Prezident Peter Pellegrini tvrdí, že je otrasený ďalším útokom žiaka v škole. „Vidíme, že agresivita a atmosféra netolerantnosti, ktorú šíria najmä sociálne siete a žiaľ, aj niektorí politici, doslova zamoruje verejný priestor a ovplyvňuje aj konanie našich detí v školách.“
„Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére v našej spoločnosti,“ uviedol prezident.
„Vyzývam preto všetkých občanov, aby sme konali tak, aby sme atmosféru ukľudňovali a nie naopak, ešte viac radikalizovali. Dovoľte mi vysloviť úprimnú sústrasť blízkym tragicky zosnulej pani učiteľky.“
Robert Fico vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po útoku žiaka v škole v Staškove. Tvrdí, že vláda je pripravená poskytnúť potrebnú súčinnosť. „Školy musia byť bezpečným miestom pre naše deti, inak nebudeme mať budúcnosť,“ uviedol premiér.
Násilie na školách je absolútne neprijateľné, tvrdí minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po útoku žiaka v Staškove. „Nože v rukách detí sú tragickou vizitkou dnešnej doby,“ napísal.
„Je mi veľmi ľúto obetí tragického útoku na základnej škole v Staškove. Polícia spraví všetko pre to, aby tento čin dôkladne vyšetrila,“ deklaruje Šutaj Eštok.
Útok žiaka v Staškove odsúdili aj študentské a mládežnícke organizácie. Tvrdia, že škola musí byť bezpečným miestom, kde sa žiaci ani pedagógovia nemajú obávať o život a zdravie. Jedna z napadnutých učiteliek zraneniam podľahla.
„V tejto ťažkej chvíli sme v myšlienkach s pozostalými, rodinami a blízkymi všetkých, ktorých táto tragédia zasiahla. Našim mladším rovesníkom – žiakom školy, ich učiteľom a celému školskému spoločenstvu vyjadrujeme úprimnú solidaritu, podporu a spolupatričnosť,“ uviedla Študentská rada stredných škôl.
Spolu s Asociáciou slovenských mládežníckych organizácií tvrdí, že bude naďalej upozorňovať na potrebu posilňovania bezpečnosti, prevencie, pripravenosti škôl, ochrany žiakov a otvoreného dialógu.
Správu budeme aktualizovať.
Prečítajte si tiež
KDH nemá kandidáta na primátora Bratislavy, po Winklerovom odstúpení voľbu necháva na voličov
VEEVobranie je späť: Vráťte použité pody, ochutnajte príchuť Sour Apple a vyhrajte Toskánsko