Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 29.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Michal, Michaela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. septembra 2026

ÚTOK NA ŠKOLE: V Staškove V okrese Čadca útočil žiak, jedna žena zomrela


Tagy: Útok žiaka

Zranené je aj jedno dieťa a 44-ročná žena.



Zdieľať
ÚTOK NA ŠKOLE: V Staškove V okrese Čadca útočil žiak, jedna žena zomrela

 

Polícia a ďalšie záchranné zložky zasahujú na základnej škole (ZŠ) v Staškove v okrese Čadca. V utorok ráno tam došlo k násilnému trestnému činu. Útočníkom bol žiak. Žilinská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

Útok žiaka na základnej škole v Staškove v utorok ráno neprežila 61-ročná žena. Zranené je aj jedno dieťa a 44-ročná žena. Pre 24hod.sk to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.

Podľa TA3 žiak ôsmeho ročníka napadol dve učiteľky, jednu museli oživovať a v kritickom stave ju previezli do nemocnice.

Televízia píše, že spúšťačom bolo, že mu stará mama zakázala miništrovať pre zlý prospech.

Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že škole v Staškove po útoku nožom poskytujú pomoc a odbornú podporu. Vyzval ľudí, aby nešírili neoverené informácie a rešpektovali súkromie detí a ich rodín.

„Myslím na zranených, ich blízkych, deti a zamestnancov školy,“ uviedol minister školstva.

Drucker smeruje na miesto spolu s ministrami vnútra a zdravotníctva Matúšom Šutajom Eštokom a Kamilom Šaškom.

„Na mieste zasahujú potrebné záchranné a bezpečnostné zložky,“ uviedli policajti s tým, že viac informácií poskytnú hneď, ako to situácia dovolí.

Záchranári po násilnom čine na ZŠ v Staškove vyslali na miesto 2 vrtuľníky


Záchranári zasahujú v utorok dopoludnia na základnej škole (ZŠ) v Staškove v okrese Čadca. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová pre 24hod.sk uviedla, že na miesto vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky.

Zásah podľa Klimešovej naďalej prebieha.

Prezident Peter Pellegrini tvrdí, že je otrasený ďalším útokom žiaka v škole. „Vidíme, že agresivita a atmosféra netolerantnosti, ktorú šíria najmä sociálne siete a žiaľ, aj niektorí politici, doslova zamoruje verejný priestor a ovplyvňuje aj konanie našich detí v školách.“

„Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére v našej spoločnosti,“ uviedol prezident.

„Vyzývam preto všetkých občanov, aby sme konali tak, aby sme atmosféru ukľudňovali a nie naopak, ešte viac radikalizovali. Dovoľte mi vysloviť úprimnú sústrasť blízkym tragicky zosnulej pani učiteľky.“

Robert Fico vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po útoku žiaka v škole v Staškove. Tvrdí, že vláda je pripravená poskytnúť potrebnú súčinnosť. „Školy musia byť bezpečným miestom pre naše deti, inak nebudeme mať budúcnosť,“ uviedol premiér.

Násilie na školách je absolútne neprijateľné, tvrdí minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po útoku žiaka v Staškove. „Nože v rukách detí sú tragickou vizitkou dnešnej doby,“ napísal.

„Je mi veľmi ľúto obetí tragického útoku na základnej škole v Staškove. Polícia spraví všetko pre to, aby tento čin dôkladne vyšetrila,“ deklaruje Šutaj Eštok.

Útok žiaka v Staškove odsúdili aj študentské a mládežnícke organizácie. Tvrdia, že škola musí byť bezpečným miestom, kde sa žiaci ani pedagógovia nemajú obávať o život a zdravie. Jedna z napadnutých učiteliek zraneniam podľahla.

„V tejto ťažkej chvíli sme v myšlienkach s pozostalými, rodinami a blízkymi všetkých, ktorých táto tragédia zasiahla. Našim mladším rovesníkom – žiakom školy, ich učiteľom a celému školskému spoločenstvu vyjadrujeme úprimnú solidaritu, podporu a spolupatričnosť,“ uviedla Študentská rada stredných škôl.

Spolu s Asociáciou slovenských mládežníckych organizácií tvrdí, že bude naďalej upozorňovať na potrebu posilňovania bezpečnosti, prevencie, pripravenosti škôl, ochrany žiakov a otvoreného dialógu.

Správu budeme aktualizovať.


Tagy: Útok žiaka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
KDH nemá kandidáta na primátora Bratislavy, po Winklerovom odstúpení voľbu necháva na voličov
<< predchádzajúci článok
VEEVobranie je späť: Vráťte použité pody, ochutnajte príchuť Sour Apple a vyhrajte Toskánsko

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 