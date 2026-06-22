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22. júna 2026

KDH nesúhlasí s presunom Lesníckeho a drevárskeho múzea, upozorňuje na chýbajúce odborné a ekonomické podklady


Tagy: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene Lesy SR Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Pripravovaný presun sa netýka len samotnej inštitúcie, ale aj postavenia Zvolena ako historického centra slovenského lesníctva, drevárstva, výskumu a odborného vzdelávania.



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22.6.2026 (SITA.sk) - Pripravovaný presun sa netýka len samotnej inštitúcie, ale aj postavenia Zvolena ako historického centra slovenského lesníctva, drevárstva, výskumu a odborného vzdelávania.


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátny podnik Lesy SR, aby pozastavili kroky smerujúce k presunu Lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona. Dôvodom sú podľa hnutia nezodpovedané odborné, ekonomické a organizačné otázky, ktoré by mali byť objasnené ešte pred prijatím definitívneho rozhodnutia.

Ochrana dedičstva


KDH upozorňuje, že pripravovaný presun sa netýka len samotnej inštitúcie, ale aj postavenia Zvolena ako historického centra slovenského lesníctva, drevárstva, výskumu a odborného vzdelávania. Hnutie zároveň deklarovalo, že rešpektuje snahu modernizovať múzejníctvo a zvyšovať návštevnosť kultúrnych inštitúcií, avšak pri takomto zásadnom kroku považuje za nevyhnutné predložiť odborné analýzy, transparentné zdôvodnenie a viesť otvorenú diskusiu s dotknutými partnermi.

Lesnícke a drevárske múzeum nie je len budova. Je to viac ako 50-tisíc zbierkových predmetov, odborné pracoviská, archív, historická knižnica a významná súčasť identity slovenského lesníctva. Takéto rozhodnutie nemožno robiť bez jasných odpovedí na základné otázky," uviedol poslanec Národnej rady za KDH Marián Čaučík.

Na potrebu dodržiavania zákonných postupov upozornil právny expert hnutia Jozef Humenský. „Pri nakladaní so zbierkovými predmetmi a pri zásadných zmenách v činnosti múzea je nevyhnutné dôsledne rešpektovať požiadavky zákona o múzeách a galériách, ako aj povinnosť štátu chrániť kultúrne dedičstvo vo verejnom záujme," zdôraznil.

Nezodpovedané otázky


KDH sa pýta, prečo má Zvolen prísť o národnú inštitúciu, ktorá je prirodzene spätá s centrom slovenského lesníctva, koľko bude stáť presun viac ako 50-tisíc zbierkových predmetov, archívu a odborných fondov a prečo nebola ešte pred rozhodnutím zverejnená odborná a ekonomická analýza, ktorá by preukázala prínosy a náklady celého projektu.

Zaujíma ho tiež, aký bude osud budovy múzea vo Zvolene po jeho presťahovaní a aké stanoviská zaujali Technická univerzita vo Zvolene, Národné lesnícke centrum, odborná múzejná obec a Ministerstvo kultúry SR.

Zvolen je historickým a prirodzeným centrom slovenského lesníctva. Ak má dôjsť k takému zásadnému rozhodnutiu, verejnosť musí poznať dôvody, odborné podklady aj ekonomické dopady. Múzeum si zaslúži budúcnosť, ale nie za cenu oslabenia jeho historických väzieb a významu pre región," uviedol kandidát KDH na primátora Zvolena Ján Beljak.

Výzva na zastavenie


Hnutie žiada, aby boli všetky kroky smerujúce k presunu múzea pozastavené až do zverejnenia odborných, ekonomických a organizačných podkladov a do uskutočnenia riadnej diskusie s odbornou a regionálnou verejnosťou. „Ak štát tvrdí, že presun je správnym riešením, mal by mať odvahu predložiť všetky argumenty a čísla. Bez nich vzniká oprávnená obava, že nejde o modernizáciu múzejníctva, ale o oslabenie jednej z významných národných inštitúcií spätých so Zvolenom a slovenským lesníctvom,” povedal Čaučík.

Zároveň avizuje, že v súvislosti s pripravovaným presunom podá interpeláciu na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. „Vzhľadom na množstvo nezodpovedaných otázok využijem svoje ústavné oprávnenie poslanca Národnej rady SR a podám interpeláciu na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby verejnosti jasne vysvetlil dôvody presunu múzea, jeho finančné dopady a odborné podklady, na základe ktorých bolo toto rozhodnutie prijaté," uzavrel Čaučík.


Zdroj: SITA.sk - KDH nesúhlasí s presunom Lesníckeho a drevárskeho múzea, upozorňuje na chýbajúce odborné a ekonomické podklady © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene Lesy SR Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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