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22. júna 2026

Vlna extrémnych horúčav si vo Francúzsku vyžiadala životy dvoch detí zabudnutých v aute


Tagy: detské obete Extrémne horúčavy Extrémne počasie Klimatická zmena výkyvy počasia

Francúzski vyšetrovatelia sa domnievajú, že súrodenci zomreli v rozpálenom aute, teploty môžu v Bordeaux dosiahnuť 43 stupňov Celzia. Dve malé deti zomreli vo



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gettyimages 1262374939 676x450 22.6.2026 (SITA.sk) - Francúzski vyšetrovatelia sa domnievajú, že súrodenci zomreli v rozpálenom aute, teploty môžu v Bordeaux dosiahnuť 43 stupňov Celzia.

Dve malé deti zomreli vo Francúzsku pravdepodobne v dôsledku extrémnych horúčav, ktoré zasiahli veľkú časť Európy.


Súrodencov vo veku dva a štyri roky našli v pondelok bez známok života v zaparkovanom aute v meste Carpentras na juhu krajiny. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že najpravdepodobnejšou príčinou ich smrti boli vysoké teploty.



Francúzsko trpí


Vlna horúčav naďalej ochromuje viaceré európske krajiny. Vo Francúzsku platí najvyšší stupeň výstrahy už pre 49 z 96 pevninských departementov.


V Bordeaux očakávajú teploty až 43 stupňov Celzia, v Paríži približne 39 stupňov. Pre horúčavy zostalo zatvorených 845 škôl a ďalších 1 800 skrátilo vyučovanie.



Druhýkrát v dejinách


Mimoriadne opatrenia prijala aj Británia. Národná meteorologická služba vydala len druhýkrát v histórii najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami.


V stredu a štvrtok očakáva teploty 38 až 40 stupňov Celzia, ktoré môžu ohroziť životy ľudí a narušiť dopravu či prevádzku železníc.


„Klimatická zmena spôsobená človekom vytvorila podmienky na to, aby boli takéto extrémne teploty oveľa intenzívnejšie než v minulosti,“ povedal klimatológ Akshay Deoras z Univerzity v Readingu.



Pribúda aj utopených


Francúzske úrady zároveň vyzvali obyvateľov, aby sa nekúpali v nestrážených jazerách a riekach po tom, ako sa počas víkendu utopilo 13 ľudí vrátane 13-ročného dievčaťa.


„Pri takýchto horúčavách sa treba chrániť pred slnkom a pravidelne dopĺňať tekutiny, inak sa človek veľmi rýchlo necíti dobre,“ uviedla zdravotná sestra Mamone Outhaithanyová z Marseille.


Vedci upozorňujú, že opakujúce sa a čoraz intenzívnejšie vlny horúčav patria medzi najviditeľnejšie dôsledky globálneho otepľovania a v budúcnosti budú častejšie aj dlhšie.




Zdroj: SITA.sk - Vlna extrémnych horúčav si vo Francúzsku vyžiadala životy dvoch detí zabudnutých v aute © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: detské obete Extrémne horúčavy Extrémne počasie Klimatická zmena výkyvy počasia
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