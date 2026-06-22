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 24hod.sk    Ekonomika

22. júna 2026

Nezamestnanosť na Slovensku ďalej klesá, pohyb na trhu práce sa však spomaľuje


Tagy: analytik NBS Nezamestnanosť Produktívny vek Zamestnanie

Analytik priblížil, že v máji pokračoval pokles registrovaných nezamestnaných. Počet nezamestnaných na Slovensku, aj napriek oslabenej ekonomike, naďalej klesá, už však pomalšie. O zamestnanie ...



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22.6.2026 (SITA.sk) - Analytik priblížil, že v máji pokračoval pokles registrovaných nezamestnaných.


Počet nezamestnaných na Slovensku, aj napriek oslabenej ekonomike, naďalej klesá, už však pomalšie. O zamestnanie prichádza menej ľudí, zároveň však klesá aj počet nezamestnaných, ktorí sa do práce vracajú. Uviedol to v komentári analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Michal Doliak. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, teda podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU), sa na konci mája ustálil na hodnote 3,91 %. Medzimesačne klesol o päť stotín percentuálneho bodu (p.b.).

„Počet nezamestnaných na Slovensku napriek oslabenej ekonomike pokračuje v poklese, ktorý trvá už štvrtý mesiac. Bližší pohľad však ukazuje, že pohyb na trhu práce sa spomaľuje. O zamestnanie prichádza menej ľudí, ale zároveň klesá aj počet nezamestnaných, ktorí sa do práce vracajú,“ zhodnotil Doliak.

Analytik priblížil, že v máji pokračoval pokles registrovaných nezamestnaných. „Ich počet sa po sezónnom očistení znížil o niečo viac ako 1 000 osôb, no miera nezamestnanosti sa po zaokrúhlení udržala na úrovni 6,1 %,“ uviedol Doliak. Doplnil, že do evidencie úradov práce zo zamestnania pribudlo menej ľudí ako v apríli a klesol aj počet tých, ktorí prišli z hromadných prepúšťaní, a to z aprílových 230 na 67. Hoci sa po niekoľkých mesiacoch rastu znížil počet ľudí umiestnených na trhu práce, podľa analytika stále zostáva relatívne vysoký. Po 16 mesiacoch rastu mierne klesol počet zahraničných pracovníkov.

Podľa údajov ústredia práce počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce v máji klesol na 140 940 osôb. Na trhu sa umiestnilo viac ako 12 300 uchádzačov o zamestnanie, v apríli ich pritom bolo vyše 13 400. Počet voľných pracovných miesto dosiahol svoje historické maximum, k dispozícii bolo v máji 140 946 voľných pozícií.


Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku ďalej klesá, pohyb na trhu práce sa však spomaľuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: analytik NBS Nezamestnanosť Produktívny vek Zamestnanie
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