Utorok 24.2.2026
24. februára 2026
KDH od prvého dňa vojny stojí na strane Ukrajiny. Remišová vyzýva Pellegriniho, aby skorigoval Ficovo vyčíňanie
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pri príležitosti 4. výročia začiatku
24.2.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pri príležitosti 4. výročia začiatku vojny na Ukrajine pripomína, že hnutie od prvého dňa pevne stojí na strane napadnutej Ukrajiny.
"Dnes uplynuli presne štyri roky odo dňa, keď Ruská federácia bezprecedentne, brutálne a nevyprovokovane napadla nášho suseda. Štyri roky trvá nezmyselná vojna, ktorá priniesla smrť desaťtisícom nevinných ľudí, rozvrátené rodiny a nepredstaviteľné utrpenie hneď za našimi východnými hranicami," píše v tlačovej správe KDH.
Podľa hnutia je ochrana slabšieho, ktorý sa bráni pred agresiou, nielen otázkou medzinárodného práva, ale našou základnou morálnou povinnosťou. Zároveň je to náš najhlbší národný a bezpečnostný záujem, pretože ak padne Ukrajina, ruský imperializmus bude stáť priamo na slovenských hraniciach.
KDH považuje kroky vlády Roberta Fica za zarážajúce a neakceptovateľné. "Namiesto toho, aby Slovensko bolo pre nášho suseda pevnou oporou, vidíme nechutný politický boj proti samotnej obeti agresie. Vyhrážať sa ťažko skúšanej krajine vypnutím dodávok elektriny a v ten istý deň blokovať európske sankcie voči ruskému agresorovi, to nie je žiadna suverénna politika. To je hanebné plnenie domácich úloh z Moskvy a nadbiehanie režimu, ktorý túto vojnu rozpútal," dodávajú kresťanskí demokrati.
Táto vojna sa raz skončí a Ukrajina z nej vzíde slobodná. Následne ju bude čakať obrovský a historický proces povojnovej obnovy. Pre Slovensko a osobitne pre náš východný región to bude mimoriadna príležitosť na ekonomický a infraštruktúrny rozvoj.
Ak sa však chceme na tomto budovaní podieľať, musíme byť vnímaní ako dôveryhodný a spoľahlivý partner. Ukrajinci si veľmi dobre zapamätajú, kto im v najťažších chvíľach pomáhal a kto sa im otáčal chrbtom či dokonca podrážal im nohy, hovorí KDH. KDH pri tomto smutnom výročí odkazuje všetkým trpiacim na Ukrajine, že v tom nie sú sami. KDH a veľká časť Slovenska stojí pri Ukrajine.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pri príležitosti štvrtého výročia vojny prišla s vyjadrením, že prezident musí zmierniť škodlivé následky vládnych rozhodnutí.
"Svet si dnes pripomína 4. výročie ruskej celoplošnej invázie na Ukrajinu. Súčasná vláda svojím postojom voči Ukrajine zásadným spôsobom poškodzuje záujmy Slovenskej republiky," vyhlásila Remišová a vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho na zmiernenie následkov vládnych rozhodnutí.
Rusko podľa Remišovej prinieslo do Európy smrť a skazu v nevídanom rozsahu. Ako zdôraznila, ide o barbarskú agresiu, ktorej sa Ukrajina už štvrtý rok hrdinsky bráni.
"Nebráni pritom len svoju nezávislosť, ale aj hodnoty, na ktorých stojí celý civilizovaný svet. Najvyšším národným záujmom SR preto je, aby sa Ukrajina ubránila a dosiahla spravodlivý mier. Slovenským záujmom rozhodne nie je to, čo hlása Robert Fico, a síce, aby Ukrajina kapitulovala a vzdala sa Rusom," dodala poslankyňa.
Zaistiť bezpečnosť na našej východnej hranici totiž môže podľa nej len slobodná a demokratická Ukrajina. Upozornila, že stabilita regiónu ide ruka v ruke aj s ekonomickou prosperitou.
"Len totálny darebák je schopný napadnutej krajine odoprieť prístup k elektrickej energii, a to navyše v zime, keď Rusi cielene bombardujú ukrajinskú energetickú infraštruktúru. A len úplný hlupák a protislovenský politik je schopný štát pripraviť o príjmy z predaja elektriny a potom vlastných občanov oberať o peniaze napríklad zvyšovaním daní," vyhlásila Remišová.
To, čo je podľa poslankyne reálnou hrozbou pre bezpečnosť, hospodárske záujmy a reputáciu Slovenska, je vláda Roberta Fica. "Vyzývam Petra Pellegriniho, aby sa pokúsil v sebe nájsť zvyšky dôstojnosti a ako spolutvorca zahraničnej politiky sa aspoň pokúsil toto iracionálne Ficovo vyčíňanie skorigovať, a zmierniť tak hospodárske škody a hanbu, ktorá Slovensku vzniká," uzavrela Remišová.
