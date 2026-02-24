|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. februára 2026
Vláda plánuje obmedziť volebné právo Slovákov žijúcich v zahraničí, upozorňujú progresívci – VIDEO
Vláda pripravuje výrazné obmedzenie volebného práva. Upozornil na to predseda Progresívneho Slovensko (PS)
Zdieľať
24.2.2026 (SITA.sk) - Vláda pripravuje výrazné obmedzenie volebného práva. Upozornil na to predseda Progresívneho Slovensko (PS) Michal Šimečka. Informáciu majú progresívci podľa jeho slov z dôveryhodného zdroja, a preto ju treba brať vážne. Ako spresnil, informácia prišla od viacerých úradov a rezortov, presné zdroje však nekonkretizoval.
„Vláda sa pripravuje na obmedzenie volebného práva. Konkrétne ide o voľbu zo zahraničia. Tie informácie naznačujú, že vláda chce zákonom obmedziť volenie zo zahraničia, a to takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako je to dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí ísť na ambasádu a odvoliť tam,“ povedal Šimečka.
Predseda PS v tom vidí snahu obmedziť voľbu ľuďom v zahraničí, z ktorých väčšina volila v posledných voľbách strany súčasnej opozície. „Predstavte si, že ste občan SR, ktorý žije vo veľkých krajinách, ako napríklad USA, Nemecko či Francúzsko, a nežijete v hlavnom meste, kde má Slovensko ambasádu. Na to, aby ste mohli voliť, ak k tejto zmene dôjde, tak budete musieť ísť lietadlom, vlakom, a cestovať dlhé hodiny, aby ste mohli odvoliť,“ upozornil Šimečka.
Vládna koalícia tak podľa neho počíta s tým, že mnoho ľudí, ktorí sú občanmi SR a bývajú v zahraničí, jednoducho nepríde voliť, alebo si nebudú môcť uplatniť svoje volebné právo.
„My za tým vidíme jasný zámer. Pretože ľudia, ktorí volili zo zahraničia, v drvivej väčšine nevolili Smer, ale strany súčasnej opozície,“ vyhlásil Šimečka a spresnil, že poštou zo zahraničia volilo 60-tisíc ľudí zo 104 krajín. Z nich 61 percent volilo PS a dokopy až 77 percent volilo súčasné opozičné strany. Smer-SD volilo len šesť percent Slovákov v zahraničí.
„Mňa to neprekvapuje, že sa k nám dostávajú informácie o takomto zámere. Robert Fico vidí, že tie najbližšie voľby prehrá. A teraz bude robiť všetko pre to, aby nejakým spôsobom ovplyvnil ich výsledok. On vie, že ľudí už nepresvedčí o tom, že na Slovensku sa žije lepšie, že doručili a naplnili svoje predvolebné sľuby a že Slovensko napreduje. O tom už nikoho nepresvedčí, ani svojich voličov. Jeho jediná možnosť je takýmto spôsobom ohýbať zákony a obmedzovať volebné právo,“ dodal Šimečka a vyzval premiéra, aby tieto informácie vyvrátil a aby povedal, že nebudú hýbať volebným zákonom rok a pol pred voľbami.
Poslankyňa za PS Zuzana Mesterová dodala, že o svojich zisteniach informujú teraz preto, lebo vláda tie najhoršie veci nosí na rokovania v noci a snaží sa ich presadiť v priebehu niekoľkých hodín.
Zdroj: SITA.sk - Vláda plánuje obmedziť volebné právo Slovákov žijúcich v zahraničí, upozorňujú progresívci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obmedzenie volebného práva
„Vláda sa pripravuje na obmedzenie volebného práva. Konkrétne ide o voľbu zo zahraničia. Tie informácie naznačujú, že vláda chce zákonom obmedziť volenie zo zahraničia, a to takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako je to dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí ísť na ambasádu a odvoliť tam,“ povedal Šimečka.
Predseda PS v tom vidí snahu obmedziť voľbu ľuďom v zahraničí, z ktorých väčšina volila v posledných voľbách strany súčasnej opozície. „Predstavte si, že ste občan SR, ktorý žije vo veľkých krajinách, ako napríklad USA, Nemecko či Francúzsko, a nežijete v hlavnom meste, kde má Slovensko ambasádu. Na to, aby ste mohli voliť, ak k tejto zmene dôjde, tak budete musieť ísť lietadlom, vlakom, a cestovať dlhé hodiny, aby ste mohli odvoliť,“ upozornil Šimečka.
Ovplyvnenie výsledku
Vládna koalícia tak podľa neho počíta s tým, že mnoho ľudí, ktorí sú občanmi SR a bývajú v zahraničí, jednoducho nepríde voliť, alebo si nebudú môcť uplatniť svoje volebné právo.
„My za tým vidíme jasný zámer. Pretože ľudia, ktorí volili zo zahraničia, v drvivej väčšine nevolili Smer, ale strany súčasnej opozície,“ vyhlásil Šimečka a spresnil, že poštou zo zahraničia volilo 60-tisíc ľudí zo 104 krajín. Z nich 61 percent volilo PS a dokopy až 77 percent volilo súčasné opozičné strany. Smer-SD volilo len šesť percent Slovákov v zahraničí.
„Mňa to neprekvapuje, že sa k nám dostávajú informácie o takomto zámere. Robert Fico vidí, že tie najbližšie voľby prehrá. A teraz bude robiť všetko pre to, aby nejakým spôsobom ovplyvnil ich výsledok. On vie, že ľudí už nepresvedčí o tom, že na Slovensku sa žije lepšie, že doručili a naplnili svoje predvolebné sľuby a že Slovensko napreduje. O tom už nikoho nepresvedčí, ani svojich voličov. Jeho jediná možnosť je takýmto spôsobom ohýbať zákony a obmedzovať volebné právo,“ dodal Šimečka a vyzval premiéra, aby tieto informácie vyvrátil a aby povedal, že nebudú hýbať volebným zákonom rok a pol pred voľbami.
Poslankyňa za PS Zuzana Mesterová dodala, že o svojich zisteniach informujú teraz preto, lebo vláda tie najhoršie veci nosí na rokovania v noci a snaží sa ich presadiť v priebehu niekoľkých hodín.
Zdroj: SITA.sk - Vláda plánuje obmedziť volebné právo Slovákov žijúcich v zahraničí, upozorňujú progresívci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Operácia očí po 50-ke - aké máte možnosti a čo je pre vás najvhodnejšie
Operácia očí po 50-ke - aké máte možnosti a čo je pre vás najvhodnejšie
<< predchádzajúci článok
KDH od prvého dňa vojny stojí na strane Ukrajiny. Remišová vyzýva Pellegriniho, aby skorigoval Ficovo vyčíňanie
KDH od prvého dňa vojny stojí na strane Ukrajiny. Remišová vyzýva Pellegriniho, aby skorigoval Ficovo vyčíňanie