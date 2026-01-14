Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. januára 2026

KDH podporuje slobodný Irán, režim ajatolláhov musí vystriedať demokracia


Tagy: Demokracia protesty v Iráne

Opozičné KDH stojí za slobodným Iránom, ktorý môže byť pevným a významným partnerom na ceste k stabilite Blízkeho východu. Od tyranie k demokracii Ako ...



Zdieľať
67b09b5112da0095390922 676x488 14.1.2026 (SITA.sk) - Opozičné KDH stojí za slobodným Iránom, ktorý môže byť pevným a významným partnerom na ceste k stabilite Blízkeho východu.

Od tyranie k demokracii


Ako hnutie zdôraznilo, je nevyhnutné, aby súčasný režim ajatolláhov vystriedala demokratická vláda. Prechod od tyranie k demokracii v Iráne je podľa KDH dôležitý aj vzhľadom na iránsky jadrový program, ktorý v rukách akýchkoľvek podporovateľov terorizmu predstavuje nesmierne nebezpečenstvo nielen pre región, ale aj pre celú civilizáciu.

Irán je príkladom toho, kam vedie centralizovaná a plánovaná ekonomika. Výsledkom je opak rovnosti a spravodlivosti: kolaps meny, chudoba, neriešenie environmentálnych problémov a stagnácia, ktoré sa stali spúšťačom protestov," zdôraznilo KDH.

Solidarita


Islamská republika podľa hnutia za 47 rokov svojej vlády systematicky dusí slobodu slova, slobodu vyznania a práva žien v rámci zvráteného systému, ktorý považuje občianske slobody za zločin. Irán navyše podporuje terorizmus v okolitých krajinách, destabilizuje celý Blízky východ a rovnako podporuje Rusko v jeho vojenskej agresii voči Ukrajine.

Ľudia z KDH stáli v prvej línii odporu proti komunistickému režimu, pri nastolení demokracie a neskôr aj v zápase za presadenie demokratických reforiem v SR. Vieme, aká dôležitá je solidarita tých, ktorí už v slobode žijú. Vyjadrujeme preto našu solidaritu občanom Iránu, hrdým na svoj príbeh opretý o tolerantnú perzskú kultúru, ako aj menšinám žijúcim v krajine," uviedlo hnutie.


Počet obetí protestov v Iráne dosiahol najmenej 2 571. Ako referuje web Euro News, uviedla to ľudskoprávna organizácia HRANA so sídlom v USA. Podľa HRANA z 2 571 obetí tvorili 2 403 demonštranti, 147 ľudí napojených na iránsku vládu, 12 detí a deväť civilistov, ktorí sa na protestoch nezúčastnili. Zadržali viac ako 18 100 ľudí.

Podľa analytikov toto číslo výrazne prevyšuje počet obetí z akejkoľvek inej vlny protestov či nepokojov v Iráne za posledné desaťročia. Analytici tvrdia, že ide o najvyšší počet obetí pri protestoch či nepokojoch v Iráne za ostatné desaťročia. Iránska štátna televízia v utorok prvýkrát oficiálne priznala úmrtia, keď citovala predstaviteľa režimu, podľa ktorého má krajina „veľa mučeníkov“.




Zdroj: SITA.sk - KDH podporuje slobodný Irán, režim ajatolláhov musí vystriedať demokracia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demokracia protesty v Iráne
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Policajti zadržali dve osoby v prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom
<< predchádzajúci článok
Lanovka na Lysú premáva každý deň, cieľom je zvýšiť turistickú atraktivitu pohoria Čergov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 