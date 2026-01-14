|
Štvrtok 15.1.2026
Meniny má Dobroslav
Denník - Správy
14. januára 2026
KDH podporuje slobodný Irán, režim ajatolláhov musí vystriedať demokracia
Opozičné KDH stojí za slobodným Iránom, ktorý môže byť pevným a významným partnerom na ceste k stabilite Blízkeho východu. Od tyranie k demokracii Ako ...
14.1.2026 (SITA.sk) - Opozičné KDH stojí za slobodným Iránom, ktorý môže byť pevným a významným partnerom na ceste k stabilite Blízkeho východu.
Ako hnutie zdôraznilo, je nevyhnutné, aby súčasný režim ajatolláhov vystriedala demokratická vláda. Prechod od tyranie k demokracii v Iráne je podľa KDH dôležitý aj vzhľadom na iránsky jadrový program, ktorý v rukách akýchkoľvek podporovateľov terorizmu predstavuje nesmierne nebezpečenstvo nielen pre región, ale aj pre celú civilizáciu.
„Irán je príkladom toho, kam vedie centralizovaná a plánovaná ekonomika. Výsledkom je opak rovnosti a spravodlivosti: kolaps meny, chudoba, neriešenie environmentálnych problémov a stagnácia, ktoré sa stali spúšťačom protestov," zdôraznilo KDH.
Islamská republika podľa hnutia za 47 rokov svojej vlády systematicky dusí slobodu slova, slobodu vyznania a práva žien v rámci zvráteného systému, ktorý považuje občianske slobody za zločin. Irán navyše podporuje terorizmus v okolitých krajinách, destabilizuje celý Blízky východ a rovnako podporuje Rusko v jeho vojenskej agresii voči Ukrajine.
„Ľudia z KDH stáli v prvej línii odporu proti komunistickému režimu, pri nastolení demokracie a neskôr aj v zápase za presadenie demokratických reforiem v SR. Vieme, aká dôležitá je solidarita tých, ktorí už v slobode žijú. Vyjadrujeme preto našu solidaritu občanom Iránu, hrdým na svoj príbeh opretý o tolerantnú perzskú kultúru, ako aj menšinám žijúcim v krajine," uviedlo hnutie.
Počet obetí protestov v Iráne dosiahol najmenej 2 571. Ako referuje web Euro News, uviedla to ľudskoprávna organizácia HRANA so sídlom v USA. Podľa HRANA z 2 571 obetí tvorili 2 403 demonštranti, 147 ľudí napojených na iránsku vládu, 12 detí a deväť civilistov, ktorí sa na protestoch nezúčastnili. Zadržali viac ako 18 100 ľudí.
Podľa analytikov toto číslo výrazne prevyšuje počet obetí z akejkoľvek inej vlny protestov či nepokojov v Iráne za posledné desaťročia. Analytici tvrdia, že ide o najvyšší počet obetí pri protestoch či nepokojoch v Iráne za ostatné desaťročia. Iránska štátna televízia v utorok prvýkrát oficiálne priznala úmrtia, keď citovala predstaviteľa režimu, podľa ktorého má krajina „veľa mučeníkov“.
Zdroj: SITA.sk - KDH podporuje slobodný Irán, režim ajatolláhov musí vystriedať demokracia © SITA Všetky práva vyhradené.
