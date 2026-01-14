Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. januára 2026

Policajti zadržali dve osoby v prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom


V prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom policajti zadržali dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely. Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa



Zdieľať
6437ba6b351ff906963506 676x451 14.1.2026 (SITA.sk) - V prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom policajti zadržali dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely. Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, kriminalisti vo veci vykonávajú intenzívne vyšetrovanie, pričom začali v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia.


Dôležité budú v tomto prípade vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo.

Podľa medializovaných informácií bolo v pondelok 12. januára privezené do nemocnice dieťa s vážnymi zdravotnými ťažkosťami. „Dieťa malo mať údajne na tele stopy násilia,“ uviedol denník Nový čas. Svojim zraneniam nakoniec dieťa podľahlo.


Zdroj: SITA.sk - Policajti zadržali dve osoby v prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom © SITA Všetky práva vyhradené.

