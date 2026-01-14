|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 15.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. januára 2026
Policajti zadržali dve osoby v prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom
V prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom policajti zadržali dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely. Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa
Zdieľať
14.1.2026 (SITA.sk) - V prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom policajti zadržali dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely. Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, kriminalisti vo veci vykonávajú intenzívne vyšetrovanie, pričom začali v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia.
„Dôležité budú v tomto prípade vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo.
Podľa medializovaných informácií bolo v pondelok 12. januára privezené do nemocnice dieťa s vážnymi zdravotnými ťažkosťami. „Dieťa malo mať údajne na tele stopy násilia,“ uviedol denník Nový čas. Svojim zraneniam nakoniec dieťa podľahlo.
Zdroj: SITA.sk - Policajti zadržali dve osoby v prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom © SITA Všetky práva vyhradené.
„Dôležité budú v tomto prípade vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo.
Podľa medializovaných informácií bolo v pondelok 12. januára privezené do nemocnice dieťa s vážnymi zdravotnými ťažkosťami. „Dieťa malo mať údajne na tele stopy násilia,“ uviedol denník Nový čas. Svojim zraneniam nakoniec dieťa podľahlo.
Zdroj: SITA.sk - Policajti zadržali dve osoby v prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Oddelenie dokladov na Ružinovskej ulici v Bratislave nebude fungovať, upozorňuje ministerstvo vnútra
Oddelenie dokladov na Ružinovskej ulici v Bratislave nebude fungovať, upozorňuje ministerstvo vnútra
<< predchádzajúci článok
KDH podporuje slobodný Irán, režim ajatolláhov musí vystriedať demokracia
KDH podporuje slobodný Irán, režim ajatolláhov musí vystriedať demokracia