Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. januára 2026

Lanovka na Lysú premáva každý deň, cieľom je zvýšiť turistickú atraktivitu pohoria Čergov


Tagy: Lanovka Lyžiarska sezóna

Sedačková lanovka na Lysú v pohorí Čergov prešla počas prebiehajúcej lyžiarskej sezóny do každodennej prevádzky. Lanovka Drienica - Lysá v okrese Sabinov je od tohto víkendu po novom k dispozícii turistom, ...



Zdieľať
vlek 676x451 14.1.2026 (SITA.sk) - Sedačková lanovka na Lysú v pohorí Čergov prešla počas prebiehajúcej lyžiarskej sezóny do každodennej prevádzky. Lanovka Drienica – Lysá v okrese Sabinov je od tohto víkendu po novom k dispozícii turistom, lyžiarom, snowboardistom aj sánkarom v každodennej prevádzke sedem dní v týždni, od pondelka do nedele.

Znovuotvorenie


Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, lanovku znovuotvorili v septembri minulého roka po investícii vo výške 500-tisíc eur. Prvých cestujúcich odviezla 13. septembra 2025 a do začiatku zimnej sezóny fungovala v obmedzenom, víkendovom režime. Od spustenia prevádzky prepravila viac ako 10-tisíc návštevníkov. Podľa predsedu PSK Milana Majerského je cieľom investície zvýšiť turistickú atraktivitu regiónu Šariša a lepšie sprístupniť pohorie Čergov.

Som rád, že prevádzkar lanovky Ski Lysá jej služby rozšíril a dnes sa lanovkou odveziete kedykoľvek v týždni. Rodiny s deťmi môžu pritom stále využívať výhodný rodinný lístok, pri ktorom majú cestujúci do 18 rokov vstup na lanovku zdarma,“ priblížil Majerský.

Rodinný lístok


Počas zimnej sezóny premáva lanovka denne v čase od 8:00 do 16:30, pričom posledný nástup je o 16:00. Cena jednorazového obojsmerného lístka pre dospelého je päť eur, celodenný lístok stojí 10 eur. Deti a mládež od 6 do 18 rokov zaplatia tri eurá za jednorazový a šesť eur za celodenný lístok, seniori a osoby so zdravotným postihnutím štyri, respektíve osem eur.

K dispozícii je aj rodinný lístok pre dvoch dospelých s deťmi, pri ktorom deti a mládež do 18 rokov cestujú zdarma. Cena rodinného lístka je 10 eur za jednorazový a 20 eur za celodenný vstup. Preprava lyží, snowboardov, bicyklov či sánok je bezplatná, rovnako aj parkovanie v areáli strediska.

Aktuálny cenník vstupného a otváracie časy lanovky sa vzťahujú na prebiehajúcu lyžiarsku sezónu a v priebehu jej trvania sa môžu meniť aj v závislosti od záujmu širokej verejnosti,“ upozornila Jeleňová.


Zdroj: SITA.sk - Lanovka na Lysú premáva každý deň, cieľom je zvýšiť turistickú atraktivitu pohoria Čergov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lanovka Lyžiarska sezóna
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
KDH podporuje slobodný Irán, režim ajatolláhov musí vystriedať demokracia
<< predchádzajúci článok
Novým predsedom Rady pre mediálne služby je Michal Dzurjanin, chce vyvolávať čo najmenej kontroverzií

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 